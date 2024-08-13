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Hangi Tatlıya Benzediğini Söylüyoruz!

Hangi Tatlıya Benzediğini Söylüyoruz!

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
13.08.2024 - 11:01

Sevdiğimiz bir sürü tatlı var. Kimi hafif tatlılar kimi de ağır. Sen hangi tatlıya benziyorsun merak ediyor musun?

Hadi testee!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk olarak tatlıyla aran nasıl?

4. Senin için genelde hangisini söylerler?

5. Birini seç bakalım!

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6. Stresli olduğunda ne yaparsın?

7. Kendini iyi hissettiğin mevsimi seç bakalım!

8. Kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?

9. Ruh halin çok hızlı değişir mi?

10. Seni keyiflendirecek bir date seç bakalım!

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Sen browniye benziyorsun!

Sen browniye benziyorsun!

Tatlı, çikolatalı ve içi dolu dolu olan bir browni gibi, sen de hayatı dolu dolu yaşayan, duygularını yoğun bir şekilde hisseden birisin. Her anın tadını çıkarmak, hayatın sunduğu tüm renkleri görmek ve yaşamak senin için çok önemli. Seninle birlikte olmak, bir browniye ısırık atmak gibi. İlk ısırıkta, önce dışını hissedersin. Sert, belki biraz çıtır. Ama içine doğru ilerledikçe, yumuşak, yoğun bir tatla karşılaşırsın. İşte sen de tıpkı böylesin. Dışarıdan bakıldığında belki biraz sert görünebilirsin, ama seni tanıdıkça, içindeki yoğun duyguları, hayatı dolu dolu yaşama arzunu hissetmek mümkün.

Sen soğuk baklavaya benziyorsun!

Sen soğuk baklavaya benziyorsun!

İçindeki hafif tatlılığı, dışındaki sert ve çıtır görüntüsüyle dengeliyor. Aynı soğuk baklavanın kat kat yufkası gibi, sen de hayatın katmanlarını bir bir aşıyorsun. Birçok insanın aksine, sen kolay ve düz yollardan ziyade, zor ve meşakkatli yolları tercih ediyorsun. Belki de bu yüzden soğuk baklava gibi özelsin. İşte sen de hayatın zorluklarını, soğuk baklavanın yufkasını açar gibi sabırla ve özenle aşıyorsun. Zorluklar karşısında pes etmek, senin sözlüğünde olmayan bir kavram. Çünkü sen, her zorluğun üstesinden gelmeyi biliyorsun. Bu, belki de senin en büyük özelliğin. Tıpkı soğuk baklavanın, sıcak baklava karşısında ezilmeden, kendi özgün lezzetiyle var olabilmesi gibi. Sen de hayatın zorlukları karşısında dimdik ayakta durmayı başarıyorsun.

Sen künefeye benziyorsun!

Sen künefeye benziyorsun!

Senin de etrafındakiler üzerindeki etkisi aynı bu tatlı gibi. Herkes senin ağırbaşlılığına, olgun tavrına ve duruşuna adeta bayılıyor. Bir mekana girdiğinde, oranın enerjisini hemen yakalıyorsun. İster bir iş toplantısı, ister bir arkadaş buluşması olsun, sen her zaman nerde nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Bu duruşunla birlikte, sadece bulunduğun ortamı değil, etrafındaki insanları da pozitif yönde etkiliyorsun. Bu yüzden seninle tanışmak, bir tabak künefeyi ilk kez tatmak gibi. İlk anda belki biraz ağır gelebilir ama sonrasında o lezzeti bir daha asla unutamazsın. Ve herkes seninle aynı deneyimi yaşamak, seninle aynı ortamda bulunabilmek için can atar. Seninle geçirilen her an, herkes için unutulmaz bir tat, unutulmaz bir deneyim oluyor.

Sen magnoliaya benziyorsun!

Sen magnoliaya benziyorsun!

Sana bakınca aklıma gelen ilk şey bu tatlı lezzet oluyor. Magnolia tatlısının o eşsiz ve tatlı tadı gibi sen de bir o kadar tatlı ve enerji dolusun. Bu tatlıyı ilk kez deneyen herkesin yüzünde bir tebessüm oluşur, seninle ilk karşılaştıklarında insanların yüzünde oluşan o ışıltıyı hatırlatıyor. Magnolia tatlısı gibi, sen de herkesin hayatına tatlı bir dokunuş yapıyorsun. Magnolia, bir yandan hafif ve yumuşak bir tatlı olurken diğer yandan da enerji veren, canlandıran bir özelliğe sahip. Senin de bu tatlıya benzer bir enerjik yapın var. Herkesin içindeki enerjiyi ortaya çıkarabilen ve her ortamı canlandırabilen bir yapın var.

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