Hangi Tatlıya Benzediğini Söylüyoruz!
Hangi Tatlıya Benzediğini Söylüyoruz!
Sevdiğimiz bir sürü tatlı var. Kimi hafif tatlılar kimi de ağır. Sen hangi tatlıya benziyorsun merak ediyor musun?
Hadi testee!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak tatlıyla aran nasıl?
4. Senin için genelde hangisini söylerler?
5. Birini seç bakalım!
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6. Stresli olduğunda ne yaparsın?
7. Kendini iyi hissettiğin mevsimi seç bakalım!
8. Kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?
9. Ruh halin çok hızlı değişir mi?
10. Seni keyiflendirecek bir date seç bakalım!
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Sen browniye benziyorsun!
Sen soğuk baklavaya benziyorsun!
Sen künefeye benziyorsun!
Sen magnoliaya benziyorsun!
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