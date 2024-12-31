Hailey Bieber'ın 2024'e Teşekküründen Jennerların Pozuna 31 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hailey Bieber'ın 2024'e Teşekküründen Jennerların Pozuna 31 Aralık'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Michele Morrone
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Katy Perry
Dua Lipa
Bella Thorne
Hailey Bieber
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Kendall Jenner
Paris Hilton
Jennifer Lopez
Jessie J
Kim Kardashian
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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