Uzmanlara Göre En Sık Karşılaşılan Gaslighting Örnekleri ve Bunlardan Korunma Yöntemleri

Bir diğer yaygın davranış biçimi de her şeyi en iyi bilenin kendi olduğunu söylemektir. Bu tip insanlar hayattaki her şeyi çok iyi kavradıklarını ve her durumu yakından tanıdıklarını iddia ederler. Genellikle de geçmişte yaşadıklarından örnek verip karşıdakinin ne kadar cahil, boş veya saf olduğunu söylerler. Bu durum 'Senin için en iyisini ben bilirim' benzeri söylemlere kadar gider.

Çözüm: Karşı taraf yerine karar alma durumu çok tehlikelidir ve bir yerden sonra kişinin kendi hayatına dair söz hakkı olmamasına yol açar. Manipülatörlerin hayata bu şekilde karışması hiçbir şekilde hoş karşılanmamalı, gerekirse her açıdan profesyonel destek alınmalıdır.