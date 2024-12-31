Uzmanlara Göre En Sık Karşılaşılan Gaslighting Örnekleri ve Bunlardan Korunma Yöntemleri

Gaslighting, dijital çağ ile birlikte gelen modern bir terim olsa da aslında adını 1983 tarihli bir tiyatro oyunundan alıyor. Sıkça karşılaşılan bir psikolojik manipülasyon tekniği olan gaslighting, Türkçeye 'birinin kendinden şüphe etmesini sağlama' şeklinde çevrilebilir.

Son derece tehlikeli ve zararlı olan bu durumun birçok romantik ilişkide ortaya çıkması pek de şaşırtıcı değil. Peki ama konu biz olduğumuzda bunun nasıl farkına varabilir ve gereken zamanda karşı tarafa nasıl 'Dur' diyebiliriz?

İşte hepimizin ihtiyacı olan gaslighting rehberi! 🤩