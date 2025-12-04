Aynı Şeylerden Hoşlanmak Çiftleri Daha mı Mutlu Yapıyor?

Çiftleri gözlemlediğinizde bazı çiftler birbirinin kopyası gibidir. Aynı kahveyi içer, aynı dizilere güler ve aynı şeylerden sıkılırlar. Bazen farklı zevkler ilişkiyi daha ilginç hale getirir. Kimisine göre sıkıcı olur ama bazısına göre keyiflidir. Bazense aynı ilgi alanları ilişkide huzur sağlar.

Bu çiftler dışarıdan uyumlu görünürler ama uyum her zaman aynı olmak mıdır?