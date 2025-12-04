onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sürpriz Yapmayı Sevenlere Özel: İlişkiye Renk Katacak Hediyeler

etiket Sürpriz Yapmayı Sevenlere Özel: İlişkiye Renk Katacak Hediyeler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
04.12.2025 - 22:01

İlişkide partnere hediye almak gibisi yok. İlişkiye renk katan ve monotonluğu kıran hediyeler, partneri mutlu etmenin en güzel yolu. İlişkini renklendirmek için çeşit çeşit hediyeler var. Bunun için her zaman büyük ve gösterişli hediyelere ihtiyacın yok. Bazen de küçük ama anlamlı hediyelerle ilişkini renklendirebilirsin. 

Peki partnerine neler alabilirsin, bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takvim

Takvim

Tabii bu öyle her yerden alınabilecek bir takvim değil. Partnerin için aldığın takvime özel günleri renkli kalemler ve emojilerle işaretleyebilirsin. Bazı günlere ona özel mesajlar yazabilirsin. Böyle partnerine özel hazırladığın takvimin değeri paha biçilemez olur!

Anı Kutusu

Anı Kutusu

Bu para verip de alamayacağın bir hediye. Çünkü tamamen partnerinle ikinizin ortak anılarına dayanıyor. Birlikte olduğunuz süre boyunca biriktirdiğiniz anıları bir kutuya koyup hediye olarak vermeye ne dersin? Hem anıları canlandıran hem de ilişkinizin geldiği noktayı gösterecek hediyeye partnerin bayılacaktır, eminiz!

Aksesuar

Aksesuar

Maneviyattan biraz uzaklaşıp daha maddi bir hediye almak istiyorsan aksesuarlardan güzeli mi var? Tabii gidip bir mağazadan ilk gördüğünü al demiyoruz. Alacağın kol düğmesi ya da bileklik gibi aksesuarı partnerine uygun şekilde kişiselleştirebilirsin.

Piknik Seti

Piknik Seti

Bu hediye aslında sadece bir hediyeden öte, aynı zamanda bir aktivite önerisi. Partnerine alacağın bir piknik seti, ilişkine aldığın bir hediye. Beraber piknik yapmayı teşvik etmek için alacağın piknik seti ile birlikte çok güzel vakit geçirebilirsiniz.

Ortak Çalma Listesi

Ortak Çalma Listesi

Partnerine hiç maddi bir karşılığı olmayan bir hediye vermeye ne dersin? Çalma listesi tam da böyle bir hediye. Maddi değeri yok belki ama manevi olarak çok güzel bir hediye. Birlikte dinlediğiniz şarkılardan oluşan listeye sana onu hatırlatan şarkıları da ekleyerek güzel bir sürpriz yapabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve Kupası

Kahve Kupası

Kahve kupası çok basit bir hediye gelebilir ama üstünde aranızda olan bir şakanın ya da küçük bir notun olduğu bir kupa çok tatlı bir hediye olabilir. Kişiselleştirilmiş kahve kupası hediyesinin özellikle partnerin sürekli kahve içen biriyse onu çok mutlu edeceği kesin!

Fotoğraf Albümü

Fotoğraf Albümü

Anıları saklamanın en güzel yolu fotoğraflar elbette. Partnerinle birlikte fotoğraflarınızı bir albüm yapıp ona hediye etmek, onun için çok sıra dışı bir hediye olabilir. Birlikte çekildiğiniz fotoğrafları bastırıp bir albüme koyarak duygusal bir hediye hazırlayabilirsin.

Mektup

Mektup

Mektup yazan kimse kaldı mı ya? Artık dijital çağda kimse eliyle bir şey yazmıyor. Tam da bu yüzden partnerine el yazınla hazırlayacağın mektuplar çok hoş bir sürpriz olacaktır. İçinden gelenleri yazacağın birkaç mektubu ona verdiğinde hem şok olacak hem de çok sevinecek bizce!

Şık Bir Sofra

Şık Bir Sofra

Bazı hediyeler parayla satın alınamaz. Bu da onlardan biri. Evde partnerinin en sevdiği yemekleri hazırlayıp güzel bir sunum yapabilirsin. Şık bir sofra, fonda sakin bir müzik ve mumlar... Bundan daha güzel hediye olabilir mi?

Puzzle

Puzzle

Partnerinle puzzle yapmak çok eğlenceli olmaz mı? Ona alacağın puzzle ile sadece ona bir hediye vermiş olmuyorsun aslında. Birlikte yapılabilecek eğlenceli bir aktivite de hediye ediyorsun. Beraber müzik ve atıştırmalıklar eşliğinde yapabileceğiniz puzzle ölümsüz bir anı olarak kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın