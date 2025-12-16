onedio
Ayrılık Sonrası Mükemmel Bir Glow-Up Geçirmek İçin Yapabileceğin 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.12.2025 - 22:01

Ayrılıklardan sonra yalnız kalıp biraz kendinle ilgilenmek herkese çok iyi gelir. Özellikle bir ilişkiden sonra küllerinden doğarak ve parıldayarak ortaya çıkmak... İşte tam bunun için oldukça etkili bir glow-up dönemi geçirmek gerekiyor. 'İyi de nasıl glow-up geçireceğiz?' diyorsan çok doğru bir yerdesin çünkü ne yapman gerektiğini anlatıyoruz!

1. Öncelikle kendini yas sürecine bırakmalısın.

Duygularını bastırmak yerine yaşamana izin ver. Ağlamak, üzülmek, öfkelenmek… Bunlar iyileşme sürecinin doğal parçaları. Bu yüzden yas sürecini atlamamak önemli. İçindeki duyguları bastırmadan bu yas sürecini yaşamalısın.

2. İçindekileri yazmalısın.

Her gün 5 dakika bile olsa yazmak duygularını düzenler, zihnini boşaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Yazarken içindeki duyguların daha net şekilde açığa çıktığını hissedeceksin. Ne isteyip ne istemediğine odaklanabilirsin bu süreçte.

3. Küçük bir stil değişikliği iyi gelir.

Küçük bir stil değişikliği bile bu dönemde 'yeni bir adım' attığını hissettirir. Bu yüzden de minik bir değişiklik yapabilirsin. Saç kesimi, renk değişimi, kaküller, yeni bir makyaj rutini… Ufak bir dokunuş bile kendini daha taze hissettirecek bize güvenebilirsin.

4. Evinde veya odanda minik bir yenileme yapabilirsin.

Yeni çarşaflar, birkaç bitki, hatta küçük bir dekor değişimi bile enerjini tamamen değiştirebilir. Unutma; yeni sayfa, yeni bir ortam ile başlar. Bu yüzden minik de olsa bir değişiklik yapabilirsin.

5. Spora başlamalısın.

Bu dönemde hareket etmek hem zihnine hem de bedenine çok iyi gelecek. Pilates, ağırlık, koşu, dans… Bedenini güçlendirdikçe zihnin de güçlenir. Endorfin glow-up’ın yakıtıdır, bu yüzden düzenli olarak bir sporu hayatına dahil etmeyi unutma. Örneğin, her sabah yürüyüş yaptıkça bedenindeki ve zihnindeki o değişimi fark edeceksin!

6. Kendine özel bir bakım rutini oluşturmalısın.

Cilt bakımını, saç maskeni, vücuduna iyi gelen ritüelleri asla aksatma. “Işıl ışıl” görünmenin temelinde istikrar vardır ve bu istikrar sana çok iyi gelecek. Bu dönemde biraz kendine dönmeli ve kendine çok iyi bakmalısın.

7. Yeni bir hobi edinebilirsin.

Resim, seramik, fotoğrafçılık, yoga… Yeni şeyler denemek özgüvenini yükseltir, zihnini meşgul eder. Bu süreçte sevdiğin şeyleri yapmak seni rahatlatırken gerçekten ne istediğine de karar verebilirsin. Karşındaki kişi için değil kendin için bir şeyler yapman gerekiyor, bunu unutma.

8. Kendine küçük bir kaçamak planlayabilirsin.

Bir gün bile olsa şehirden uzaklaşmak zihnini resetler ve sana yeni bakış açısı kazandırır. Aynı zamanda kendinle başbaşa olduğun bir tatil sana da oldukça iyi gelecek. Bu yüzden kendine odaklan!

9. Hayatında seni yoran şeyleri temizlemelisin.

Eski mesajlar, gereksiz fotoğraflar, toksik insanlar, biriken işler… Öncelikle hayatında seni yoran şeyleri bir düşün hatta listesini bile çıkarabilirsin. Ardından hepsini sil, arındır, hafifle. Gerçekten sana çok iyi geldiğini fark edeceksin. Biraz zor ama yaptığında da çok rahatlatıyor.

10. Kendine sabah ve akşam rutinleri oluşturabilirsin.

Kendine iyi gelen ritüeller oluşturmak bu dönemde sana da çok iyi gelecek. Örneğin sabah yürüyüşü, meditasyon, stretching, gece herbal tea gibi… Çünkü rutin demek bir yandan güç demektir. Rutinlerini yaptıkça kendini daha güçlü ve güvenli hissedeceksin.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
