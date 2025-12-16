Ayrılık Sonrası Mükemmel Bir Glow-Up Geçirmek İçin Yapabileceğin 10 Şey
Ayrılıklardan sonra yalnız kalıp biraz kendinle ilgilenmek herkese çok iyi gelir. Özellikle bir ilişkiden sonra küllerinden doğarak ve parıldayarak ortaya çıkmak... İşte tam bunun için oldukça etkili bir glow-up dönemi geçirmek gerekiyor. 'İyi de nasıl glow-up geçireceğiz?' diyorsan çok doğru bir yerdesin çünkü ne yapman gerektiğini anlatıyoruz!
1. Öncelikle kendini yas sürecine bırakmalısın.
2. İçindekileri yazmalısın.
3. Küçük bir stil değişikliği iyi gelir.
4. Evinde veya odanda minik bir yenileme yapabilirsin.
5. Spora başlamalısın.
6. Kendine özel bir bakım rutini oluşturmalısın.
7. Yeni bir hobi edinebilirsin.
8. Kendine küçük bir kaçamak planlayabilirsin.
9. Hayatında seni yoran şeyleri temizlemelisin.
10. Kendine sabah ve akşam rutinleri oluşturabilirsin.
