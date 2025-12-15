Tartışmalarda Seni Yumuşatan Hareket Hangisi?
Hepimiz zaman zaman tartışmaların içinde kayboluyoruz. Kelimeler bile yetersiz kalıyor ve o an bizi sakinleştirecek bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Peki ya seni tartışmalarda yumuşatacak hareket hangisi?
Hazırsan, başlıyoruz!
1. Cinsiyetini seç!
2. Tartışma sırasında partnerin aniden sessizleşti... Ne beklersin?
3. Gergin bir konuşmada seni rahatlatan şey ne olur?
4. Telefonda kavga ederken partnerin sana yüz yüze konuşmayı teklif etti. Ne yaparsın?
5. Tartışma anında en çok ne zaman fiziksel mesafeyi hissedersin?
6. Aranızda bir tartışma oldu ve partnerin senin haklı olduğunu anladı. Ne beklersin?
7. Tartışırken partnerin espri yaptı. Ne yaparsın?
8. Tartışmadaki hangi davranış seni tetikler?
Yanına gelip sessizce sarılması...
Sakin bir şekilde kendini anlatması...
Seni dinleyip hak vermesi...
Seni güldürmesi...
