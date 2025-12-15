Tartışmalarda Seni Yumuşatan Hareket Hangisi?

Senin için en etkili yumuşama yöntemi, sakin ve anlaşılır bir şekilde partnerinin kendini açıklamasıdır. Çünkü çok şiddetli tartışmalar seni çok yoruyor ve içinde resmen kayboluyorsun. Fakat karşındaki kişi sana kendini net bir şekilde anlattığında için çok rahatlıyor. Karmaşık duygular hiç sana göre değil. Mantıklı ve sakin bir neden sunulduğunda ise senin için yeterli oluyor.