Tartışmalarda Seni Yumuşatan Hareket Hangisi?

Aslı Uysal
15.12.2025 - 23:46

Hepimiz zaman zaman tartışmaların içinde kayboluyoruz. Kelimeler bile yetersiz kalıyor ve o an bizi sakinleştirecek bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Peki ya seni tartışmalarda yumuşatacak hareket hangisi? 

Hazırsan, başlıyoruz!

1. Cinsiyetini seç!

2. Tartışma sırasında partnerin aniden sessizleşti... Ne beklersin?

3. Gergin bir konuşmada seni rahatlatan şey ne olur?

4. Telefonda kavga ederken partnerin sana yüz yüze konuşmayı teklif etti. Ne yaparsın?

5. Tartışma anında en çok ne zaman fiziksel mesafeyi hissedersin?

6. Aranızda bir tartışma oldu ve partnerin senin haklı olduğunu anladı. Ne beklersin?

7. Tartışırken partnerin espri yaptı. Ne yaparsın?

8. Tartışmadaki hangi davranış seni tetikler?

Yanına gelip sessizce sarılması...

Senin için tartışmalarda kalbini ısıtan hareket partnerinin sana fiziksel olarak sıcaklık göstermesi... Küçük bir dokunuş bile senin içindeki tüm öfkeyi eritiyor. Sana dokunmanın, yakın olmanın ve birlikte aynı alanı paylaşmanın gücüne aşırı derecede inanıyorsun. Bazen senin için kelimeler yetmiyor. O sırada da partnerinin şefkatli dokunuşları sana yumuşacık hissettiriyor...

Sakin bir şekilde kendini anlatması...

Senin için en etkili yumuşama yöntemi, sakin ve anlaşılır bir şekilde partnerinin kendini açıklamasıdır. Çünkü çok şiddetli tartışmalar seni çok yoruyor ve içinde resmen kayboluyorsun. Fakat karşındaki kişi sana kendini net bir şekilde anlattığında için çok rahatlıyor. Karmaşık duygular hiç sana göre değil. Mantıklı ve sakin bir neden sunulduğunda ise senin için yeterli oluyor.

Seni dinleyip hak vermesi...

Sen tartışmalarda anlaşıldığını hissetmeden içindeki yangını söndüremiyorsun. Ancak karşındaki kişi seni gerçekten dinlediği zaman içini tam anlamıyla açabiliyorsun. Hele ki karşındaki kişi sözleriyle de bunu hissettiriyorsa içine bir su serpiliyor. Bu belki de senin kişiliğinin bir parçasıdır. Ama sonuç olarak partnerin bunu bilirse daha sağlıklı iletişim kurabilirsiniz.

Seni güldürmesi...

Sen şiddetli tartışmalardan hiç ama hiç hoşlanmıyorsun. Anında kendini o ortamdan soyutlamak istiyorsun. Bu yüzden seni yumuşatacak hareket genelde bir espri, bir gülümseme ya da ortamı yumuşatan bir söz oluyor. Böyle olunca da tartışmalar senin için çok kısa sürüyor. Derdini anlatıp kenara çekilmeyi tercih edenlerdensin. Senin için önemli olan hem kendini hem karşındakini rahatlatmak.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
