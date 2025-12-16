onedio
İlişkideyken Kendine Dönmek İçin Yapabileceğin 10 Hobi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.12.2025 - 23:46

Bazen ilişkideyken kendimize gerekli vakti ayırmayı unutuyoruz. İşte tam böyle anlarda biraz kendimizle vakit geçirmek, sevdiğimiz şeyleri yapmak gerekiyor. Peki ne yapılabilir? Birkaç güzel hobi hiç de fena olmaz. İşte başlayabileceğin, birbirinden keyifli ve sana iyi gelecek hobiler!

1. Kitap kulübü

Okuduklarını paylaşmak, yeni insanlar tanımak ve farklı bakış açıları kazanmak mental olarak seni zenginleştirir. Bu yüzden online veya yüz yüze toplanan bir kitap kulübü bularak katılabilir ve farklı kitaplar okuyabilirsin.

2. Yoga

Bedenini tanımak ve esnetmek sana da çok iyi gelecek. Tam bir 'me time' etkinliği olan yogaya başlayarak zihnini ve bedenini rahatlatabilirsin. Dilersen bir grupla, dilersen de evde videolarla yapabilirsin.

3. Pilates

Kendine ait bir ritüel oluşturabilir ve günün stresini atabilirsin. Aletli pilates bedenine de sana da iyi gelecek. Kendine ayırdığın 50 dakikada bedenini esnetirken sıkılaşabilir, postürünü de düzeltebilirsin.

4. Solo yürüyüşler

Tek başına yürüyüş yapmak, düşünmek ve nefes almak için mükemmel bir fırsattır. Kendinle kalmanın en sade yollarından biridir de aynı zamanda. Bu yüzden her sabah veya akşam minimum 30 dakikalık yürüyüşü rutinine ekleyebilirsin.

5. Seramik atölyesi

Yaratıcılığını ortaya çıkarmak, zihnini dağıtmak ve üretmenin verdiği huzuru yaşamak için harika bir alan yaratır. Bu yüzden bir seramik atölyesine kaydolarak kendi seramiklerini yapabilirsin. Haftada 2-3 saat ayırmak inan çok iyi olacak.

6. Fotoğrafçılık

Fotoğraf çekmek anın içinde olmayı, detayları fark etmeyi ve dünyaya daha dikkatli bakmayı öğretir. Mini bir mindfulness pratiği gibi de düşünebilirsin. İlla profesyonel şekilde yapmana gerek yok. Gezerken gördüklerini de çekebilirsin.

7. Yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek

Kendine meydan okumak, disiplin kurmak ve içsel bir tatmin yaşamak için şahane bir seçim olabilir. Eğer hiç enstrüman çalamıyorsan da en sevdiğinle başlayabilirsin. Pratik ettikçe geliştiğini hissedeceksin.

8. Yabancı dil

Yeni bir dil öğrenmek de çok güzel bir hobi değil mi? Hem zihinsel aktivite sağlar hem de kişisel gelişim duygusunu güçlendirir. Kendine yatırım hissi de oldukça yüksek. Günlük hayatına da entegre edebilirsin!

9. Meditasyon ve nefes çalışmaları

Meditasyon ve nefes çalışmaları zihnine ve bedenine çok iyi gelir. Hatta ruhunu sakinleştirir, ilişkide yaşadığın duyguları daha sağlıklı yönetmene yardımcı olur. Her gün 10 veya 15 dakika meditasyon ve nefes çalışması yapabilirsin. Bunu rutinine eklediğinde farkı göreceksin.

10. Dans

Dans dersleri almaya ne dersin? Dans etmek gerçekten iyi bir hobi olabilir. İster salsa ister hiphop... Önünde uzun ve etkileyici bir seçki var. Ritmi hissetmek, beden farkındalığı kazanmak ve enerjini yükseltmek için de birebir. Dans ettikçe enerjin yükselecek!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
