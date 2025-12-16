İlişkideyken Kendine Dönmek İçin Yapabileceğin 10 Hobi
Bazen ilişkideyken kendimize gerekli vakti ayırmayı unutuyoruz. İşte tam böyle anlarda biraz kendimizle vakit geçirmek, sevdiğimiz şeyleri yapmak gerekiyor. Peki ne yapılabilir? Birkaç güzel hobi hiç de fena olmaz. İşte başlayabileceğin, birbirinden keyifli ve sana iyi gelecek hobiler!
1. Kitap kulübü
2. Yoga
3. Pilates
4. Solo yürüyüşler
5. Seramik atölyesi
6. Fotoğrafçılık
7. Yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek
8. Yabancı dil
9. Meditasyon ve nefes çalışmaları
10. Dans
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
