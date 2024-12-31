31 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde Nilay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Civelek'in adını oyunculuğu dışında da duymaya hepimiz alıştık desek yeridir. Bir YouTube programına konuk olan isim yine özel hayatına yönelik yaptığı açıklamalarla duyanları şoke etti. Özellikle eski ilişkisi hakkında olay yaratan sözler eden Feyza Civelek kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Eski sevgilisi için “Maymun suratlıydı" gibi ifadeler kullanan ismin o açıklamalarını duyanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Fatih Ürek'i renkli sahne şovları ve eğlenceli televizyon sunuculuğuyla tanıyoruz. Deli dolu kişiliği ve içine sığmayan neşesiyle Fatih Ürek 'Neredesin Firuze' ve 'Şeytanın Pabucu' gibi filmlerde de rol almıştı. Aynı zamanda şarkıcı olan Ürek, keyifli sahne şovlarıyla da tanınıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Fatih Ürek, 2025'te nasıl görünmek istediğini paylaştı.
Mankenlikle başladığı kariyerini önce şarkılık ardından oyunculuk ve sunuculukla devam ettiren Asuman Krause başarılarıyla adından bahsettiren isimlerden biri. Bir zamanlar yarışma programları denince akıllara ilk gelen sunuculardan biri olan Krause şimdilerde Aileler Yarışıyor isimli programda boy gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğu iddia edilen Krause bu sefer de son haliyle gündeme geldi. 48 yaşına basan ismin yüzündeki değişim X ahalisinin dikkatinden kaçmadı. Zamanın akışını bir kere daha kavrayacağınız o görüntüye gelin birlikte bakalım!
Türk futbolunun yükselen yıldızlarından Bertuğ Yıldırım, forvet olarak görev yaptığı Getafe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Futbol kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme düşen Bertuğ Yıldırım adından sıkça bahsettiriyor. Ala Tokel'le yaşadığı aşkla manşetlere yerleşen futbolcu magazinin de sık konuşulan futbolcularından. Son olarak sırtına yaptırdığı dövme ile X kullanıcılarından nasibini alan Yıldırım'a yorum yağdı. Pek bir 'cringe' bulunan o dövmeye ve gelen tepkilere birlikte bakalım...
Son dönemlerde Deha dizisinde canlandırdığı 'İmre' karakteriyle ekranlarımızda olan Melis Sezen ne yapsa adından söz ettiren ünlülerimizden bir tanesi. Ünlü oyuncu, şu sıralar Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Şımarık filmiyle de konuşuluyor. Dansa olan tutkusuyla bilinen Sezen bu sevdasını film setinde de devam ettirdi. Melis Sezen sette sergilediği oryantal şovuyla dikkatleri üzerine çekti. Kıvrak dansını sergileyen ünlü oyuncunun dansını beğenenler kadar eleştirenler de oldu!
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Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Seda Sayan magazin dünyasının ikonik isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcı ve sunucu son dönemlerde aşk hayatı ve annesinin sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Ancak bu kez öne çıkmasının sebebi farklı; çünkü Sabahların Sultanı 62. yaşını kutluyor. Oğulcan Engin biricik anneciği Seda Sayan'ın doğum gününü bu zamana kadar görmediğimiz nostaljik bir kareyle kutladı! Hadi gelin, o kareyi hep birlikte görelim...
Cinsiyet geçiş süreciyle magazin manşetlerinde kendine daha da sağlam bir yer edinmeyi başaran Mika Raun'a çoğunuz sosyal medyada daha önce denk gelmişsinizdir. Geçirdiği ameliyatlar sonrası birçok estetik işlem yaptıran isim şimdilerde tanınmaz haliye sık sık gündeme oturuyor. Üzerine bir de makyajlı halleri eklenince doktorlarını ayakta alkışlatan Mika geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Daha önce de estetik işlemleriyle ilgil konuşan Mika Raun estetik doktorunun Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian olduğunu söyledi. Bu itiraf X gündemine resmen bomba gibi düştü!
Türk televizyon tarihine damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü Necati Şaşmaz yalnızca ülkemizde meşhur değil. Yurt dışında da epey tanınan ünlü oyuncunun çok geniş bir hayran kitlesi var. Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz bu kez Umre ziyaretiyle gündeme geldi. Arap yarım adasında yoğun bir ilgi gören Şaşmaz son haliyle görenleri de şaşırttı.
Farah Zeynep Abdullah ekranların olduğu kadar sosyal medyanın da gözde ünlüleri arasındaki yerini koruyor. Dobra açıklamaları ve kapak gibi sözleriyle lafı gediğine koymasına alıştığımız ünlü oyuncu yine bir paylaşımla öne çıktı. 2024 yılının son gününde aktif olarak kullandığı X platformundan yeni yıl paylaşımı yapan Farah Zeynep Abdullah yine kendi tarzını konuşturup attığı tweetle kullanıcıların dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımını kimilerinin duygularına da tercüman oldu!
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti magazin dünyasının en konuşulan ikililerinden olmuştu. 2019 yılında boşanan oyuncu çift, arkadaş kalmaya devam ederken kızları Ada için sık sık bir araya geliyor. Sosyal medya tüm samimiyetleriyle paylaşım yapan Uraz ve Melis ikilisi bu kez de "dinliyoruz ama yargılamıyoruz" akımına dünya tatlısı kızlarıyla katıldı. Videodaki doğallık hepimize geçerken kullanıcılar da epey eğlendi.
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Kızı Melisa'yı gözlerimizin önünde büyüten, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla adınan bahsettiren Şeyma Subaşı'nı gündemde görmediğimiz gün sayılıdır... Geçmişteki evlilikleri ve girişimleriyle sık sık manşetlere yerleşen isim şimdilerde kozmetik markasıyla adından bahsettiriyor. Son zamanlarda, katıldığı programlardaki açıklamalarıyla duyanları şoka sokan Subaşı yılın son bombasını patlattı! 'Sadece Şeyma' kitabındaki ezber bozan "Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin" gibi ifadelerle herkesi şaşırtan Subaşı ikinci kitap müjdesini verdi! Bugün yazmaya başladığı kitabının ilk sayfasını bitiren isim bu sefer roman yayınlayacağını duyurdu.
Attığı her adımla apayrı bir olay olup, yılın en çok konuşulan ünlülerinden olan Hande Erçel özel hayatı ve kariyeriyle sürekli adından söz ettirdi. Sevenlerinin olduğu kadar sevmeyenlerinin de bulunduğu ünlü oyuncu sosyal medyaya sıkça damga vurdu. Hakan Sabancı'yla doludizgin bir aşk yaşayıp, işleri ve reklam anlaşmalarıyla sürekli göz önünde olan zaman zaman yabancı dil bilgisiyle tartışılan Hande Erçel yılın son gününde Instagram hesabından 2024'ün Z raporunu paylaştı. Pek çok anını tek bir videoda derleyen ünlü oyuncunun Instagram paylaşımına birlikte göz atalım...
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer şarkıları, çılgın halleri ve açıklamalarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Ancak bu sefer enerjik türkücü değil de biricik kızı Gizem Tuncer'i konuşacağız. Tıpkı babası gibi müzik sektörüne giren Gizem Tuncer, yeni yıl kutlamaları için siyah mayo giyip dans ettiği videosuyla ağızları açık bıraktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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