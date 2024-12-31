onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mika Raun'un Estetiklerini Yapan Doktorun Kim Kardashian'ınkiyle Aynı Olması X Gündemine Bomba Gibi Düştü!

Mika Raun'un Estetiklerini Yapan Doktorun Kim Kardashian'ınkiyle Aynı Olması X Gündemine Bomba Gibi Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.12.2024 - 12:44

Cinsiyet geçiş süreciyle magazin manşetlerinde kendine daha da sağlam bir yer edinmeyi başaran Mika Raun'a çoğunuz sosyal medyada daha önce denk gelmişsinizdir. Geçirdiği ameliyatlar sonrası birçok estetik işlem yaptıran isim şimdilerde tanınmaz haliye sık sık gündeme oturuyor. Üzerine bir de makyajlı halleri eklenince doktorlarını ayakta alkışlatan Mika geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Daha önce de estetik işlemleriyle ilgil konuşan Mika Raun estetik doktorunun Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian olduğunu söyledi. Bu itiraf X gündemine resmen bomba gibi düştü!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=84qxf...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce yaptığı video paylaşımlarla adından bahsettiren ardından katıldığı programalardaki açıklamalarıyla tepki çeken ve bilinirliği artan Mika Raun şimdilerde bambaşka biri olarak karşımıza çıkıyor.

Önce yaptığı video paylaşımlarla adından bahsettiren ardından katıldığı programalardaki açıklamalarıyla tepki çeken ve bilinirliği artan Mika Raun şimdilerde bambaşka biri olarak karşımıza çıkıyor.

Cinsiyet geçiş sürecindeyken yaşadığı inanılmaz değişimle gündeme gelmeye başlayan, ardından da estetikleriyle adından bahsettiren isim Tayland'dan bambaşka bir görünüşle dönmüştü.

Cinsiyet geçiş sürecindeyken yaşadığı inanılmaz değişimle gündeme gelmeye başlayan, ardından da estetikleriyle adından bahsettiren isim Tayland'dan bambaşka bir görünüşle dönmüştü.

Değiştikçe değişen, üstüne sevgili yapıp herkesi kendisine gıptayla baktıran Mika büyük bir takipçi kitlesine kavuşmuş ve hesabından yaptığı paylaşımlarla daha sık konuşulmaya başlanmıştı.

Değiştikçe değişen, üstüne sevgili yapıp herkesi kendisine gıptayla baktıran Mika büyük bir takipçi kitlesine kavuşmuş ve hesabından yaptığı paylaşımlarla daha sık konuşulmaya başlanmıştı.

Üstüne bir de yaptırdığı makyajlarla görenlerde şok etkisi yaratan Mika'nın son paylaşımıyla estetik doktoru ayakta alkışlanmıştı.

Üstüne bir de yaptırdığı makyajlarla görenlerde şok etkisi yaratan Mika'nın son paylaşımıyla estetik doktoru ayakta alkışlanmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Tuğba Ekinci'nin YouTube programına konuk olan Mika estetik doktoruyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tuğba Ekinci'nin YouTube programına konuk olan Mika estetik doktoruyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüzündeki estetikleri Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian'a yaptırdığını söyleyen Mika X gündeminde bomba etkisi yarattı! Kimileri bu sözlere inanırken kimileri ise daha önce başka isimlere işlem yaptırdığını söyleyen ismi tiye aldı.

Yüzündeki estetikleri Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian'a yaptırdığını söyleyen Mika X gündeminde bomba etkisi yarattı! Kimileri bu sözlere inanırken kimileri ise daha önce başka isimlere işlem yaptırdığını söyleyen ismi tiye aldı.

Mika'nın o itirafını da şöyle bırakalım:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın