Mika Raun'un Estetiklerini Yapan Doktorun Kim Kardashian'ınkiyle Aynı Olması X Gündemine Bomba Gibi Düştü!
Mika Raun'un Estetiklerini Yapan Doktorun Kim Kardashian'ınkiyle Aynı Olması X Gündemine Bomba Gibi Düştü!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=84qxf...
Cinsiyet geçiş süreciyle magazin manşetlerinde kendine daha da sağlam bir yer edinmeyi başaran Mika Raun'a çoğunuz sosyal medyada daha önce denk gelmişsinizdir. Geçirdiği ameliyatlar sonrası birçok estetik işlem yaptıran isim şimdilerde tanınmaz haliye sık sık gündeme oturuyor. Üzerine bir de makyajlı halleri eklenince doktorlarını ayakta alkışlatan Mika geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Daha önce de estetik işlemleriyle ilgil konuşan Mika Raun estetik doktorunun Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian olduğunu söyledi. Bu itiraf X gündemine resmen bomba gibi düştü!
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Önce yaptığı video paylaşımlarla adından bahsettiren ardından katıldığı programalardaki açıklamalarıyla tepki çeken ve bilinirliği artan Mika Raun şimdilerde bambaşka biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Cinsiyet geçiş sürecindeyken yaşadığı inanılmaz değişimle gündeme gelmeye başlayan, ardından da estetikleriyle adından bahsettiren isim Tayland'dan bambaşka bir görünüşle dönmüştü.
Değiştikçe değişen, üstüne sevgili yapıp herkesi kendisine gıptayla baktıran Mika büyük bir takipçi kitlesine kavuşmuş ve hesabından yaptığı paylaşımlarla daha sık konuşulmaya başlanmıştı.
Üstüne bir de yaptırdığı makyajlarla görenlerde şok etkisi yaratan Mika'nın son paylaşımıyla estetik doktoru ayakta alkışlanmıştı.
Tuğba Ekinci'nin YouTube programına konuk olan Mika estetik doktoruyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
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Yüzündeki estetikleri Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian'a yaptırdığını söyleyen Mika X gündeminde bomba etkisi yarattı! Kimileri bu sözlere inanırken kimileri ise daha önce başka isimlere işlem yaptırdığını söyleyen ismi tiye aldı.
Mika'nın o itirafını da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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