Mika Raun'un Estetiklerini Yapan Doktorun Kim Kardashian'ınkiyle Aynı Olması X Gündemine Bomba Gibi Düştü!

Cinsiyet geçiş süreciyle magazin manşetlerinde kendine daha da sağlam bir yer edinmeyi başaran Mika Raun'a çoğunuz sosyal medyada daha önce denk gelmişsinizdir. Geçirdiği ameliyatlar sonrası birçok estetik işlem yaptıran isim şimdilerde tanınmaz haliye sık sık gündeme oturuyor. Üzerine bir de makyajlı halleri eklenince doktorlarını ayakta alkışlatan Mika geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Daha önce de estetik işlemleriyle ilgil konuşan Mika Raun estetik doktorunun Kim Kardashian'ın doktoru Simon Ourian olduğunu söyledi. Bu itiraf X gündemine resmen bomba gibi düştü!