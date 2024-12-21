Cinsiyet Geçiş Ameliyatından Sonra Estetikle Baştan Yaratılan Mika'nın Güzelliği Doktorunu Ayakta Alkışlattı

Paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Estetiklerle baştan yaratılan Mika'nın değişimi de büyük ses getirmişti. Ses değiştirme ameliyatıyla sesini incelten isim estetiğin akla gelen birçok marifetinden yararlanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yüzünde vida olduğunu açıklayan isim duyanları ufak çaplı bir şoka sokmuştu. Sosyal medya akımlarını yakından takip eden Mika makyajlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Estetiklerinin üstüne bir de makyajıyla öne çıkan Mika kısa sürede doktorunu ayakta alkışlattı!