Cinsiyet Geçiş Ameliyatından Sonra Estetikle Baştan Yaratılan Mika'nın Güzelliği Doktorunu Ayakta Alkışlattı
Cinsiyet Geçiş Ameliyatından Sonra Estetikle Baştan Yaratılan Mika'nın Güzelliği Doktorunu Ayakta Alkışlattı
Paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Estetiklerle baştan yaratılan Mika'nın değişimi de büyük ses getirmişti. Ses değiştirme ameliyatıyla sesini incelten isim estetiğin akla gelen birçok marifetinden yararlanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yüzünde vida olduğunu açıklayan isim duyanları ufak çaplı bir şoka sokmuştu. Sosyal medya akımlarını yakından takip eden Mika makyajlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Estetiklerinin üstüne bir de makyajıyla öne çıkan Mika kısa sürede doktorunu ayakta alkışlattı!
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Sosyal medya fenomeni Mika Raun, cinsiyet geçiş ameliyatının öncesi ve sonrasında paylaştığı videolarla sosyal medyada da dikkat çekmeyi başaran fenomenlerden biri oldu.
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Estetik operasyonlarıyla yüzünü, üstüne bir de sesini değiştiren Mika sene başında ortadan kaybolup Tayland seyahatinde cinsiyet geçiş sürecini tamamlamıştı.
Cinsiyet geçiş süreciyle ve operasyonla ilgili hala paylaşım yapmaya devam eden isim son olarak yüzündeki vidaları saymış ve duyanları şoka sokmuştu.
"Doktorlar benim kafamı kırdıklarında, çenemi törpüleyip küçülttüklerinde, çenem daha sağlıklı olsun yerine otursun diye vidalar taktılar. 4 tane vidam var şu an" şeklinde itirafta bulunan isim estetikte çığır atlayan isimlerden biri.
Son olarak biricik aşkı Batucan'ın yaptırdığı dövme ile gündeme gelen Mika o dövmeyle dillere düşmüş, yapılan benzetmeler görenleri güldürmüştü.
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Son olarak estetiklerinin üstüne bir de makyajıyla ilgi çeken Mika Raun'un güzelliğine yorum yağdı. Fenomenin estetik doktoru da ayakta alkışlandı!
Gelin o anları birlikte izleyelim👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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