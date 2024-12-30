Türk Sanat Müziği Sanatçısından Acı Haber: Gönül Akkor Hayatını Kaybetti
Türk Sanat Müziği Sanatçısından Acı Haber: Gönül Akkor Hayatını Kaybetti
Türk Sanat Müziğinin sevilen sesi Gönül Akkor'dan acı haber geldi. Ünlü sanatçı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Gönül Akkor'dan acı haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşkın Kanunu şarkısıyla milyonlarca insanın kalbine yerleşen ünlü sanatçı, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Beyin kanaması geçiren Gönül Akkor'un ameliyat sonrası hatırlama ve konuşma güçlüğü çektiği açıklanmıştı.
Ünlü sanatçı Gönül Akkor'un arkadaşı Melike Demirağ, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Kamuran Akkor'un kardeşi olan Gönül Akkor, 1966 yılında Tünel Şato Gazinosu’nda assolist olarak çalışmaya başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk Sanat Müziği sanatçısı olarak bilinen Gönül Akkor, aynı zamanda Türk popunun en önemli söz yazarları olan Sezen Cumhur Önal ve Fecri Ebcioğlu ile birlikte çalışmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ruhu şâd olsun, ben neden kimseyi tanımiyorum ya :(
"Seni yakacaklar, Tanrım beni baştan yarat, Böyle gelmiş böyle geçer dünya gibi eserleri çok güzel seslendirmiş olan, 'Bir ateşe attın attın beni' adlı müthi... Devamını Gör