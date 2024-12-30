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Gönül Akkor Kimdir? Gönül Akkor Öldü mü? Gönül Akkor Kimle Evlendi, Kaç Çocuğu Var?

Gönül Akkor Kimdir? Gönül Akkor Öldü mü? Gönül Akkor Kimle Evlendi, Kaç Çocuğu Var?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.12.2024 - 01:11

Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Aşkın Kanunu şarkısıyla tanınan ünlü sanatçının kim olduğu yeniden gündeme geldi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gören Akkor, kurtarılamadı. 

'Gönül Akkor Kimdir? Gönül Akkor öldü mü?' Gönül Akkor son hali merak edilmeye başlandı. İşte, Gönül Akkor hakkındaki tüm detaylar...

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Gönül Akkor Kimdir?

Gönül Akkor

Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Gönül Akkor, 1 Şubat 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Sanatçının annesi Muzaffer Akkor, babası ise Tahsin Akkor'dur. Kamuran Akkor'un kız kardeşi olan ünlü sanatçının ayrıca Leman adında başka bir kız kardeşi daha vardır.

Gönül Akkor Kimle Evli, Kaç Çocuğu Var?

Gönül Akkor Kimle Evli, Kaç Çocuğu Var?

Ünlü sanatçı Gönül Akkor, 1956 yılında doktor Nuri Gündüz ile evlendi. Evlendikten sonra İskenderun'a taşınan Akkor'un bu evlilikten Gazanfer ve Nilüfer adında iki çocuğu vardır. 

1959 yılında Nuri Gündüz ile boşanan Gönül Akkor, 1971 yılında Hayri Küçük ile evlendi. Boşanmasının ardından, 1982 senesinde Metin Eyinç ile evlendi.

Gönül Akkor Son Hali

Gönül Akkor Son Hali

Ünlü sanatçı Gönül Akkor'un son hali fotoğraftaki gibi kameralara yansımıştı.

Gönül Akkor Öldü mü?

Gönül Akkor Öldü mü?

Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Gönül Akkor Ölüm Nedeni

Gönül Akkor Ölüm Nedeni

Ünlü sanatçı Gönül Akkor, kısa bir süre önce beyin kanaması geçirmişti. Ameliyat sonrası hatırlama ve konuşma güçlüğü çektiği açıklanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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