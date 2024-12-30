Gönül Akkor Kimdir? Gönül Akkor Öldü mü? Gönül Akkor Kimle Evlendi, Kaç Çocuğu Var?
Gönül Akkor Kimdir? Gönül Akkor Öldü mü? Gönül Akkor Kimle Evlendi, Kaç Çocuğu Var?
Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Aşkın Kanunu şarkısıyla tanınan ünlü sanatçının kim olduğu yeniden gündeme geldi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gören Akkor, kurtarılamadı.
'Gönül Akkor Kimdir? Gönül Akkor öldü mü?' Gönül Akkor son hali merak edilmeye başlandı. İşte, Gönül Akkor hakkındaki tüm detaylar...
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Gönül Akkor Kimdir?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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