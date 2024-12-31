Sosyal Medyanın Birbirine Girdiği 'Yaya Geçidi' Kazasında Sizce Kim Hatalı?
Sosyal Medyanın Birbirine Girdiği 'Yaya Geçidi' Kazasında Sizce Kim Hatalı?
Tekirdağ'da bir vatandaş, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışıyordu. Bir sürücü kendisine yol vermiş olsa da arkadan gelen sürücü sollama yaparak yaya geçidinden geçen vatandaşa çarptı. O anlar kameraya yansıyınca sosyal medyada da bir tarıtşma başladı.
Kimisi yayayı hakl, buldu kimisi de sürücüyü.
Gelin bir bakalım.
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Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa sollama yapan bir araç çarptı.
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O anlar kameraya yansıdı;
Vatandaşlardan ise farklı görüşler geldi;
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Peki sizce kim hatalı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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