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1 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

1 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.04.2025 - 23:46

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Icardi'nin Tedavi Sürecini Biricik Sevgilisi Gösterdi

1. Icardi'nin Tedavi Sürecini Biricik Sevgilisi Gösterdi

Geçtiğimiz günlerde draması bir türlü bitmek bilmeyen Wanda Nara'yla resmen boşanan Icardi, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalarda değildi. 

Icardi'nin yeni aşkı, yanından bir an olsun ayrılmayan China Suarez, Galatasaraylı yıldız oyuncunun tedavi sürecini gösterdi.

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2. Vefat Eden Volkan Konak'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı

2. Vefat Eden Volkan Konak'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden kıymetli sanatçı Volkan Konak'ın vefatından hemen önce sahnede çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.

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3. Ala Tokel, İmamoğlu Sürecine Sessiz Kalan Influencer'lara Seslendi

3. Ala Tokel, İmamoğlu Sürecine Sessiz Kalan Influencer'lara Seslendi

Danla Bilic'in en yakın arkadaşı olarak hafızamıza kazınan fakat şu sıralar Bilic'le küs olan Ala Tokel, İmamoğlu sürecinde sessiz kalan influencer'lara seslendiği bir paylaşımda bulundu.

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4. Fatih Altaylı'dan Volkan Konak'a "Gebermiş" Diyen Müftüye Tepki

4. Fatih Altaylı'dan Volkan Konak'a "Gebermiş" Diyen Müftüye Tepki

Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğarken, bir müftü Volkan Konak için 'gebermiş' yorumunda bulunmuştu. Fatih Altaylı, bu çirkin sözleri kullanan müftüye sert çıktı.

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5. Ünlü İsimlerden Muse Grubuna Çağrı!

5. Ünlü İsimlerden Muse Grubuna Çağrı!

İmamoğlu süreciyle beraber başlayan boykotlar sonrası Muse grubunu Türkiye'ye getiren organizasyon şirketi de araştırılmıştı. Organizasyon sahibinin Özel'in boykot çağrısına 'vatan haini' yorumunda bulunduğunu görenler Muse grubunun konserini de boykot etmeye başladı. Ünlü isimler Muse grubuna durumu açıkladıkları ve konseri iptal etmelerini rica ettikleri paylaşımlarda bulundu.

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6. Ekrem İmamoğlu Can Dostunu Unutmadı

6. Ekrem İmamoğlu Can Dostunu Unutmadı

23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahnede hayatını kaybeden can dostu Volkan Konak'ı unutmadı. Cenazeye çelenk gönderdiği ortaya çıktı.

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7. Volkan Konak'a Son Veda

7. Volkan Konak'a Son Veda

Geçtiğimiz saatlerde cenaze töreni gerçekleşen kıymetli sanatçımız Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanırken gözyaşları sel oldu. Volkan Konak'ın eşi ve kızları cenazede fenalaştı.

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8. Özgür Özel'in Boykot Çağrısına Ünlüler de Katıldı!

8. Özgür Özel'in Boykot Çağrısına Ünlüler de Katıldı!

İmamoğlu sürecine başından bu yana tepki gösteren birçok ünlü isim, Özgür Özel'in boykot çağrısına da destek gösterdi. Melek Mosso'dan Salih Bademci'ye birçok ünlü isim '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' dedi.

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9. Emre Kınay'dan Gökhan Ünver Gösterileri Hakkında Açıklama Geldi

9. Emre Kınay'dan Gökhan Ünver Gösterileri Hakkında Açıklama Geldi

İmamoğlu sürecindeki sessizliği sebebiyle boykot edilen stand-up komedyeni Gökhan Ünver'in Emre Kınay'ın kurucusu olduğu Duru Tiyatro'daki gösterilerinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyordu. 

Birçok gösterisi peş peşe iptal edilen Ünver'in Duru Tiyatro'daki planlanan gösterileri hakkında Emre Kınay'ın bizzat kendisinden açıklama geldi.

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10. Pınar Deniz Anne Oldu!

10. Pınar Deniz Anne Oldu!

Geçtiğimiz 17 Eylül'de Kaan Yıldırım'la 'sonsuza dek evet' diyen ve evlendiğinde de hamile olduğunu öğrendiğimiz Pınar Deniz'in sabah saatlerinde dört gözle bekledikleri oğluna kavuştuğu öğrenildi.

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11. Demet Özdemir'in Gizemli Sevgilisiyle İlk Pozu Ortaya Çıktı

11. Demet Özdemir'in Gizemli Sevgilisiyle İlk Pozu Ortaya Çıktı

Bir süredir Kadir Güneş'le aşk yaşadığı bilinen fakat sevgilisini gözden nazardan sakınan Demet Özdemir'in ilk aşk pozu ortaya çıktı. Ayrıca beyfendinin aşk geçmişi de gözden kaçmadı.

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12. Cem Küçük, Bu Sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'u Hedef Aldı

12. Cem Küçük, Bu Sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'u Hedef Aldı

Ünlü isimlerin İmamoğlu sürecine tepkilerine çıkışan gazeteci Cem Küçük bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'a seslendi. Gencecik çocuklar içerideyken bayram kutlamayacağını söyleyen Tatlıtuğ'un mecburiyetten tepki gösterdiğine inanan Küçük, ünlü oyuncuya hükumet vurgulu bir çıkışta bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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