1 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Icardi'nin Tedavi Sürecini Biricik Sevgilisi Gösterdi
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2. Vefat Eden Volkan Konak'ın Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı
3. Ala Tokel, İmamoğlu Sürecine Sessiz Kalan Influencer'lara Seslendi
4. Fatih Altaylı'dan Volkan Konak'a "Gebermiş" Diyen Müftüye Tepki
5. Ünlü İsimlerden Muse Grubuna Çağrı!
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6. Ekrem İmamoğlu Can Dostunu Unutmadı
7. Volkan Konak'a Son Veda
8. Özgür Özel'in Boykot Çağrısına Ünlüler de Katıldı!
9. Emre Kınay'dan Gökhan Ünver Gösterileri Hakkında Açıklama Geldi
10. Pınar Deniz Anne Oldu!
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11. Demet Özdemir'in Gizemli Sevgilisiyle İlk Pozu Ortaya Çıktı
12. Cem Küçük, Bu Sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'u Hedef Aldı
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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