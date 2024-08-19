Kişilik Testi: Olgun musun Çocuksu mu?
Kişilik Testi: Olgun musun Çocuksu mu?
Bazen hayatta olanlar bizim kişiliğimizi şekillendirir. Peki hayatta olanlar seni olgunlaştırdı mı çocuklaştırdı mı? Öğrenmek için hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Modun düşükken hangisi neşeni yerine getirir?
4. Ağlayan birini nasıl teselli edersin?
5. Yeni bir şey denerken başarısız oldun. Ne yaparsın?
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6. İşe/okula geç kaldığında ne yaparsın?
7. Eleştiriye açık mısın?
8. Senden habersiz plan iptal edilse nasıl davranırsın?
9. Çok sevdiğin bir eşyayı kaybedersen nasıl hissedersin?
10. Son olarak parayı nasıl kullanırsın?
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Sen olgunsun!
Sen duruma göre hareket ediyorsun!
Sen çocuksusun!
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