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Ne Kadar Gerçekçi Davranıyorsun?

Ne Kadar Gerçekçi Davranıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 12:01

Gerçekçilik, hayatı olduğu gibi görmek ve hedeflerimizi buna göre şekillendirmek demektir. Kimimiz hayal dünyasında yaşamayı severken, kimimiz ayağımızı hep yere basarak hareket ederiz. Peki sen bu dengeyi nasıl sağlıyorsun? Gerçekler karşısında nasıl bir tutum sergiliyorsun? Kendini bir hayalperest mi yoksa her zaman gerçeklerin peşinden giden biri olarak mı tanımlarsın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir hayalin gerçekleşmediğinde ne hissedersin?

4. Geleceğe dair planlar yaparken ne kadar detaycı olursun?

5. Büyük beklentilerin var mı?

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6. Gerçekçi düşünmenin sence en büyük avantajı nedir?

7. Bir ilişkiye başlarken beklentilerin ne yöndedir?

8. Bir konuda karar verirken neye göre hareket edersin?

9. Hayatında büyük bir değişiklik yapmaya karar verirken neyi göz önünde bulundurursun?

10. Hayatındaki en büyük hedef nedir?

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Sen gerçeklikten çok uzaksın!

Senin için dünya renkli ve sınırsız bir hayal dünyasından ibaret. Gerçekler bazen sana sıkıcı ya da zorlayıcı gelebilir. Hayallerinle yaşıyor ve onlara sıkı sıkıya bağlı kalıyorsun. Hayal kurmayı, duygularının peşinden gitmeyi seviyorsun. Ancak bu durum, zaman zaman hayal kırıklıklarına neden olabilir. Gerçekler bazen sert gelebilir ve seni zorlayabilir. Ama bu senin cesaretini kırmaz; her zaman daha büyük hayallerle yola devam edersin. Yine de, zaman zaman daha gerçekçi hedefler belirlemek, seni hayal kırıklığından koruyabilir. Senin dünyan, hayal gücünün genişliğiyle besleniyor. İlişkilerde, iş hayatında ve günlük yaşamda, her şeyin en iyi şekilde gerçekleşmesini arzu ediyorsun. Hayallerin ve umutların, seni motive eden en güçlü kaynak. Ancak bu büyük hayal dünyasında, bazen gerçeklerle karşılaştığında zorlanabilirsin. Kendine gerçekçi hedefler koymak ve adım adım ilerlemek, hem başarıya ulaşmanı hem de hayal kırıklıklarını azaltmanı sağlayabilir.

Sen çoğu zaman gerçekçi davranıyorsun!

Senin için hem hayaller hem de gerçekler önemlidir. Hayal kurmayı seviyorsun ama her zaman ayaklarını yere basarak ilerlemeyi tercih ediyorsun. Hayatında bir denge kurmuşsun: Ne çok hayalperestsin ne de tamamen mantık insanı. Hem duygularını dinliyor hem de gerçeklerle yüzleşiyorsun. Bu denge, seni hayal kırıklıklarından korurken, aynı zamanda hedeflerine ulaşmanı da kolaylaştırıyor. Gerçeklerle hayallerini harmanlayarak ilerlemek, senin en güçlü yanın. Bir hayalin varsa, onu gerçekleştirmek için somut adımlar atarsın. Plan yapar, riskleri göz önünde bulundurur ama aynı zamanda hayal etmekten de geri durmazsın. İlişkilerinde, iş hayatında ve günlük yaşamında bu dengeyi korumak seni hem başarılı hem de mutlu kılabilir. Hayatının kontrolü sende ve bu denge seni sağlam bir yolculuğa çıkarıyor.

Sen sonuna kadar gerçekçi davranıyorsun!

Senin için her şey mantık ve gerçekler üzerine kurulu. Hayal dünyasına pek kapılmıyorsun; aksine, her adımını planlayan, riskleri hesaplayan ve her durumu en ince ayrıntısına kadar değerlendiren birisin. Gerçekleri görme yeteneğin çok güçlü ve bu seni hayal kırıklıklarından koruyor. Ancak bazen, fazla gerçekçi olmak hayal gücünü ve spontane yaşamayı engelleyebilir. Her zaman ayakların yere basıyor ve bu sayede birçok başarıya imza atıyorsun. Gerçekçilik, seni hedeflerine ulaştırmada büyük bir avantaj sağlıyor. Senin için hayal kurmak sadece gerçekçi temellere dayandığında anlamlı. İlişkilerde, iş hayatında ve günlük yaşamda ayakların her zaman sağlam bir şekilde yere basıyor. Ancak bazen hayal gücünü kullanmak ve spontan olmanın tadını çıkarmak da sana farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Gerçekçi olman, seni hayatın zorluklarından korurken, planlı bir şekilde ilerlemeni sağlıyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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