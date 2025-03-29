Ne Kadar Gerçekçi Davranıyorsun?
Ne Kadar Gerçekçi Davranıyorsun?
Gerçekçilik, hayatı olduğu gibi görmek ve hedeflerimizi buna göre şekillendirmek demektir. Kimimiz hayal dünyasında yaşamayı severken, kimimiz ayağımızı hep yere basarak hareket ederiz. Peki sen bu dengeyi nasıl sağlıyorsun? Gerçekler karşısında nasıl bir tutum sergiliyorsun? Kendini bir hayalperest mi yoksa her zaman gerçeklerin peşinden giden biri olarak mı tanımlarsın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir hayalin gerçekleşmediğinde ne hissedersin?
4. Geleceğe dair planlar yaparken ne kadar detaycı olursun?
5. Büyük beklentilerin var mı?
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6. Gerçekçi düşünmenin sence en büyük avantajı nedir?
7. Bir ilişkiye başlarken beklentilerin ne yöndedir?
8. Bir konuda karar verirken neye göre hareket edersin?
9. Hayatında büyük bir değişiklik yapmaya karar verirken neyi göz önünde bulundurursun?
10. Hayatındaki en büyük hedef nedir?
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Sen gerçeklikten çok uzaksın!
Sen çoğu zaman gerçekçi davranıyorsun!
Sen sonuna kadar gerçekçi davranıyorsun!
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