Bir Yanda Güneş Tutulması Bir Yanda Yeni Ay! Kendinize Cesur Yeni Bir Dünya Kurabilirsiniz

Yeni Ay'da siz de yenileneceksiniz. Hayatınızda fark yaratma enerjisiyle sıfırdan başmayı bile düşüneceksiniz. Zira hayatınızın kontrolünü elinize almaya, liderlik rolünü üstlenmeye ve yeni projelere imza atmaya hazırsınız. Sadece yeni projelere de değil üstelik! Farklı bir iş kurmak, iş değiştirmek veya sizi heyecanlandıracak herhangi bir süreci de başlatmak her zamankinden önemli hale gelebilir. Tüm bunlar için güçlü bir motivasyon, cesaret ve öz güvene sahip olacaksınız.

Sadece zihinsel anlamda değil tıpkı Koç burcu gibi fiziksel anlamda da güçleneceksiniz. Bu aşamada her zamankinden daha hareketli ve aktif de olabilirsiniz. Belki spora başlayabilir, hafta sonunu yerinizde durmak istememenizi sağlayacak bir enerjiyle geçirebilirsiniz.

Yeni Ay'da cesur olun, kendinize güvenin ama dengeyi de tutturun!

Kendi yolunuzu çizmek için büyük bir heyecanla attığınız adımlarda dengeli yaklaşımlar sergilemek ise bir hayli önemli. Zira gücünüz öfkeye, hırslarınız ve öz güveniniz ise zaman zaman kibre ya da bencilliğe dönüşebilir. Bu yüzdendir ki hayatımızdaki net alanları bulanıklaştırmaya meyilli olan Yeni Ay'da her şeyi dozunda yapmalısınız!

Koç Yeni Ay'ında Aşk da Bir Başka!

Duygusal anlamda ne istediğinizi bileceksiniz artık. Bu sayede ilişkileriniz netleşecek, aşk hayatınıza heyecan ve tutku da gelecek. Ani ve arzulu yakınlaşmalar ilişkinizin dinamiklerini değiştirebilir, aranızdaki ateşi körükleyebilir.

Tüm bu süreçte yeni bir ilişki kurmak ise zor olabilir. Mevcut ilişkinizde düzen kurmak kolay ve eğlenceli olsa da derin bağlar kırmak ve sıfırdan bir aşka düşmek zor. Zira biraz özgürlükçü ve bireysel olacaksınız. Belki anlık hevesler ve yüzeysel yakınlaşmalarla flörtleşmeyi tercih edebilirsiniz bu dönemde. Tutkularınız ve dürtüleriniz dorukta olduğu için kalıcı ilişkilere odaklanmamak da iyi bir fikir olabilir. Bizden söylemesi.