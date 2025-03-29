Bir Yanda Güneş Tutulması Bir Yanda Yeni Ay! Kendinize Cesur Yeni Bir Dünya Kurabilirsiniz
Bir Yanda Güneş Tutulması Bir Yanda Yeni Ay! Kendinize Cesur Yeni Bir Dünya Kurabilirsiniz
Mart ayının astrolojik olarak en önemli günlerinden birini yaşıyoruz! Üstelik etkisi 6 ayı bulabilecek bir yenilenme sürecine giriyoruz. Cesur adımlarla imza atılacak güçlü başlangıçlar ve yepyeni bir düzen söz konusu olabilir. Hayatınızda yolunda gitmeyen ne varsa değiştirme şansınız var! Belki de her şeye sıfırdan başlamak için bu şansı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Peki, Koç burcu Yeni Ay'ında neler olacak? Koç burcunda meydana gelen Güneş tutulmasının burçlara etkileri neler?
İşte, 29 Mart'a damgasını vuracak Yeni Ay ve Güneş tutulmasının etkileri
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Zodyak'ın ilk burcu olan Koç burcunda meydana gelen Yeni Ay ve Güneş tutulması gücünü aynı anda gösterecek!
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Koç Burcunda Yeni Ay'ın Burçlara Etkileri
Koç Burcunda Güneş Tutulmasının Burçlara Etkileri
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