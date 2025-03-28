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Tarot Falına Göre 29 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
28.03.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Mart Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, bir süre önce yaşadığın olayların aslında yaşanmak için biraz daha zamanı olduğunu fark edeceksin gibi geldi bana. Bu ne demek? Örneğin bir karar aldıysan aslında bu kararı daha sonra alman gerekiyordu. Fakat elinden artık bir şey gelmiyor. Bu yüzden karalar bağlamaya bir son ver. Bununla beraber, her zaman olgun birisi olduğun için aldığın sorumlulukları da bir o kadar ağır tutmuşsun. Fakat bir şeylerin üstesinden tek başına gelemediğini kabul etmek aslında zayıflık değildir. Kendine biraz zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, uyandığın andan itibaren etrafında olumsuz bir enerji hissedeceksin sanki. Bugün hiç başlamamalı gibi düşüncelere kapılabilirsin. Haftasonunun gayet güzel geçeceğini düşünerken nereden çıktı bu düşünceler? Bence ruhsal olark hissettiğin sıkıntılar, aslında fiziksel olarak çektiğin sıkıntıların bir yansıması. Yani uykunu yeterince almamak, spor yapmamak, bol su içmemek...Bence kendine biraz daha çeki düzen vermelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, yakın arkadaşım dediğin kişiler hakkında çok da iyi olmayan bazı şeyler duyabilirsin. Bu kişiler çok üzgünüm ki senin arkandan konuşuyor sevgili okurum. Bu insanları bir an önce hayatından çıkarmaya odaklanmalısın. Bunun yanında, okul veya iş hayatında tam bir eşiktesin. Alacağın bir karar, senin tüm hayatını etkileyebilir. Merak etme, doğru yolu bulacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, yakın bir arkadaşının sana yaşattığı olumsuz durumlardan dolayı derin düşüncelere dalabilirsin. Aslında normalde çok da kafana takmayacağın konuları fazlasıyla düşünüyorsun. Bunun sebebi, hayatında birisinin eksikliğini hissediyor olman olabilir mi? Bence bu konuyu bir düşün...Bununla beraber, aile konusunda çok alakasız yerlerde çok alakasız şeylere gözlerin doluveriyor. Biraz sakinliğini korumalı ve onlarla olan iletişimini artırmalısın. Bu hepinize iyi gelecek :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bu aralar, normalde olduğundan çok daha duygusal bir mod içindesin diyebilirim. Bu durum, manevi olarak özel günlerden geçtiğin için kalbindeki hislerin yoğunlaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Kalbini olabildiğince temiz tut olur mu sevgili okurum? Seni çok güzel günlerin beklediğine emin olabilirsin. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. İsminde 'C' harfi olan biri var mı etrafında? Bu kişi son günlerde gözlerini üzerinden alamıyor resmen!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son günlerde, eskiden olduğun kişiden başka birine dönüştüğünü fark ediyorsun sanki. Bir yandan bunu istiyor fakat bir yandan da korkuyorsun. Sanki bugünlere karşı büyük bir özlem duyacakmışsın gibi geliyor sana. Bence cesaretini toplamalı ve değişimi tüm kalbinle kucaklamalısın sevgili okurum. Kimse hayatta aynı şekilde kalamaz, hepimiz değişim içindeyiz sonuçta. Önemli olan bunun farkında olmak ve bilinçli olarak bu adımları atabilmek. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişte etrafındaki insanların yaptığı olumsuz şeyleri o kişilere söylemek yerine yalnız kalmaktan korktuğun için sineye çekiyormuşsun. Artık bunun seni ne kadar kötü etkilediğini fark ettin değil mi? Bırak sen içindekilerini söyle, dönerse zaten senindir :) Bununla beraber, ailenden biri sana sürpriz yapacak gibi duruyor. Beklemede kal. Hediyeyi aldığında mutluluktan havalara uçacaksın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, arkadaşlarınla yapacağın konuşmalar, bazı şeyleri yapma konusunda kaybettiğin motivasyonunu tekrar kazanmana yardımcı olacak diyebilirim. Arkadaşlar bu günler içindir sonuçta değil mi? Hayatında böyle insanlar olduğu için çok şanslısın. Fakat şanssız olduğun bir konu, maddiyat. Bugünlerde biraz kemer sıkma politikası izleyebilirsin bence. İlerleyen günlerde harcaman artabilir, şimdiden hazırlıklı olsan iyi edersin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir yapmak için ertelediğin bir işe artık gereken önemi vermen gerekiyor. Evet biliyorum, bahar geldi ve biraz rehavet çöktü üzerimize. Fakat bu işler baharmış kışmış dinlemez sevgili okurum. Bir bakmışsın, yarışın dışında kalıvermişsin! Bununla beraber, aşk hayatında dalgalanmalar var gibi geldi bana. Fakat yakın zamanda hayatının aşkını bulacağını söyleyebilirim. Senin adına çok heyecanlıyım.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Aklında birisi var değil mi? Bu kişiyle 'acaba nasıl oluruz?' diye düşünmeden edemiyorsun. Sürekli onunla hayal kurarken buluyorsun kendini. Peki bu nereye kadar böyle gidecek? Artık bir adım atmanın vakti sence de gelmedi mi? Merak etme, korktuğun başına gelmeyecek ve hayallerindeki gibi bir aşk yaşamaya başlayacaksın! Bununla beraber, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılar artık son buluyor diyebilirim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Geçtiğimiz günlerde, eskiden güzel zamanlar geçirdiğin kişilerle iletişime geçmişsin ve bu yüzden de biraz daha nostaljik bir moda bürünmüşsün. Hatta aklına o zamanlardaki sevgiline yeniden mesaj atmak bile gelmiş! Çok özür dileyerek sormak istiyorum, deli misin? :) Lütfen o zamanların güzel anlarına odaklanmayı bırak ve ilişkiniz bittiğinde aslında ne kadar rahatladığını anımsa. Bence şu anda eskilere dönmek için iyi bir zaman değil. Hele de aklındaki kişi, hiç doğru değil!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Etrafında fazlasıyla güvendiğin birisi var ancak bu kişiye olan güveninin ne kadar sağlıklı olduğunu oturup bir kez daha düşün bence. Bugüne kadar annen ya da bir aile üyen seni bu kişiye karşı uyarmış. Bence onlara bir kulak vermenin zamanı geldi. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Fakat bu yükseliş senin ittirmenle olacak diyebilirim. O yüzden senden biraz daha sabır istiyorum!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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