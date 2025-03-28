Tarot Falına Göre 29 Mart Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugün, bir süre önce yaşadığın olayların aslında yaşanmak için biraz daha zamanı olduğunu fark edeceksin gibi geldi bana. Bu ne demek? Örneğin bir karar aldıysan aslında bu kararı daha sonra alman gerekiyordu. Fakat elinden artık bir şey gelmiyor. Bu yüzden karalar bağlamaya bir son ver. Bununla beraber, her zaman olgun birisi olduğun için aldığın sorumlulukları da bir o kadar ağır tutmuşsun. Fakat bir şeylerin üstesinden tek başına gelemediğini kabul etmek aslında zayıflık değildir. Kendine biraz zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️