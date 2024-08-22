Sen Korkularınla Yüzleşebildin mi?
Sen Korkularınla Yüzleşebildin mi?
Korkularımız çoğu zaman hayatımızı engeller. Korkularımıza göre hareket ederiz. Eğer korkularımızla yüzleşirsek hayatı daha kolay hale getiririz. Peki sen korkularınla yüzleşebildin mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seç bakalım!
3. Korkularının farkında mısın?
4. Yalnız kaldığında nasıl hissediyorsun?
5. Gelecek için planların var mı?
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6. Korkuların senin hayatını ne kadar etkiliyor?
7. Hayat seni bunaltıyor mu?
8. Korktuğun bir durum olduğunda ne yaparsın?
9. Seni hangisi endişelendiriyor?
10. Yüzleşmek sana ne hissettirir?
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Sen korkularınla hala yüzleşememişsin!
Sen korkularını yok sayıyorsun!
Sen korkularınla yüzleşmişsin!
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