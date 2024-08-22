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Sen Korkularınla Yüzleşebildin mi?

Sen Korkularınla Yüzleşebildin mi?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 15:01

Korkularımız çoğu zaman hayatımızı engeller. Korkularımıza göre hareket ederiz. Eğer korkularımızla yüzleşirsek hayatı daha kolay hale getiririz. Peki sen korkularınla yüzleşebildin mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seç bakalım!

3. Korkularının farkında mısın?

4. Yalnız kaldığında nasıl hissediyorsun?

5. Gelecek için planların var mı?

5. Gelecek için planların var mı?
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6. Korkuların senin hayatını ne kadar etkiliyor?

6. Korkuların senin hayatını ne kadar etkiliyor?

7. Hayat seni bunaltıyor mu?

8. Korktuğun bir durum olduğunda ne yaparsın?

8. Korktuğun bir durum olduğunda ne yaparsın?

9. Seni hangisi endişelendiriyor?

10. Yüzleşmek sana ne hissettirir?

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Sen korkularınla hala yüzleşememişsin!

Sen korkularınla hala yüzleşememişsin!

Hala korkularınla yüzleşememişsin. Adeta onlar senin kontrolünü ele geçirmiş gibi. Bu korkuların, senin hayatını istediğin gibi yaşamanı engelliyor, sanki hayatının direksiyonunu onlara bırakmışsın. Korkularınla dolu bu labirentte kaybolmuş gibisin ve bu durum senin hayatını istediğin gibi yaşamanı engelliyor. Hayatının her anında onların gölgesi üzerinde duruyor ve seni adeta esir alıyor. Bu durum, hayatını istediğin gibi yaşamanı, hayallerine ulaşmanı ve hedeflerine ilerlemen engelliyor. Korkuların, senin hayatının kontrolünü ele geçirmiş ve seni adeta bir kukla gibi yönetiyor. Ancak unutmamalısın ki, korkularınla yüzleşmek senin elinde. Bu labirentten çıkıp, hayatını istediğin gibi yaşamak için korkularınla yüzleşmeli ve onları yenmelisin.

Sen korkularını yok sayıyorsun!

Sen korkularınla baş başa kaldığında, onları bir kenara atıp görmezden geliyorsun. Evet korkuların var. Hatta belki de bu korkuların sayısı sandığından çok daha fazla. Ancak sen ne yapıyorsun biliyor musun? Onlarla yüzleşmiyorsun, onlardan kaçmıyorsun. Sadece onları yok sayıyorsun. Bu korkularınla baş etme şeklin, belki de hayatının en büyük hatalarından biri olabilir. Çünkü korkularını yok saymak, onları yok etmez. Onlar orada, gözlerinin önünde durmaya devam ederler. Senin onları görmezden gelmen, onların varlığını değiştirmez. Belki de bu korkularınla yüzleşmekten korkuyorsun. Belki de onları kabul etmek, onları gerçekten hissetmekten korkuyorsun. Senin onları yok saydığın her an, onlar daha da büyür ve seni daha da fazla kontrol altına alır.

Sen korkularınla yüzleşmişsin!

Sen korkularınla yüzleşmişsin!

Sen korkularınla yüzleşmeyi başarmışsın. Korkularınla dans etmiş, onları yenmiş ve sonunda rahat bir nefes almışsın. Bir zamanlar seni saran o karanlık bulutlar artık yok. Onları birer birer dağıtmayı başardın. Korkularınla yüzleşmek kolay olmasa da, sen bu zorluğun üstesinden gelmeyi başardın. Korkularınla savaşmak, onları yüzleşmek ve onları yenmek... Bu, senin için büyük bir zafer. Bu zaferinle, kendine olan güvenin arttı ve artık daha rahat bir nefes alabiliyorsun. Artık korkuların seni kontrol etmiyor, sen korkularını kontrol ediyorsun. Bu da senin hayatında büyük bir değişiklik yarattı. Artık daha özgür, daha rahat, daha huzurlu hissediyorsun. Bu yüzleşme sürecinde, kendini daha iyi tanıdın ve kendine olan güvenin arttı. Kendine olan inancın, korkularını yenmene yardımcı oldu.

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