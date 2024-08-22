Sen Korkularınla Yüzleşebildin mi?

Sen korkularınla baş başa kaldığında, onları bir kenara atıp görmezden geliyorsun. Evet korkuların var. Hatta belki de bu korkuların sayısı sandığından çok daha fazla. Ancak sen ne yapıyorsun biliyor musun? Onlarla yüzleşmiyorsun, onlardan kaçmıyorsun. Sadece onları yok sayıyorsun. Bu korkularınla baş etme şeklin, belki de hayatının en büyük hatalarından biri olabilir. Çünkü korkularını yok saymak, onları yok etmez. Onlar orada, gözlerinin önünde durmaya devam ederler. Senin onları görmezden gelmen, onların varlığını değiştirmez. Belki de bu korkularınla yüzleşmekten korkuyorsun. Belki de onları kabul etmek, onları gerçekten hissetmekten korkuyorsun. Senin onları yok saydığın her an, onlar daha da büyür ve seni daha da fazla kontrol altına alır.