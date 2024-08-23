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Coğrafya Genel Kültür Testinde Ne Kadar İyisin? Hadi Test Edelim!

Coğrafya Genel Kültür Testinde Ne Kadar İyisin? Hadi Test Edelim!

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 11:01

Türkiye coğrafyasına ne kadar hakimsin? Hadi test edelim!

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1. Ayçiçeği üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir?

2. Trabzon-Gümüşhane illerini birbirine bağlayan tünel hangisidir?

2. Trabzon-Gümüşhane illerini birbirine bağlayan tünel hangisidir?

3. Aras Nehri hangi ülke ile sınırımızı oluşturur?

3. Aras Nehri hangi ülke ile sınırımızı oluşturur?

4. İstanbul ve Çanakkale Boğazları hangi kıyı tipine örnektir?

4. İstanbul ve Çanakkale Boğazları hangi kıyı tipine örnektir?

5. İlan edilen son milli parkımız hangisidir?

5. İlan edilen son milli parkımız hangisidir?
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6. En fazla ihracat yaptığımız ülke hangisidir?

7. Everest Dağı hangi ülke sınırları içerisindedir?

7. Everest Dağı hangi ülke sınırları içerisindedir?

8. Türkiye'de son faaliyet gösteren yanardağ hangisidir?

8. Türkiye'de son faaliyet gösteren yanardağ hangisidir?

9. Dünyanın ticaret için en pahalı kanalı hangisidir?

9. Dünyanın ticaret için en pahalı kanalı hangisidir?

10. Dünyadaki suyun % kaçı tatlı sudur?

10. Dünyadaki suyun % kaçı tatlı sudur?
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11. Hangi şehirde demir madeni çıkarılmaz?

11. Hangi şehirde demir madeni çıkarılmaz?

12. Nüfus yoğunluğu en az olan il hangisidir?

13. Türkiye'de hangi iklim görülmez?

13. Türkiye'de hangi iklim görülmez?

14. En uzun kara sınır komşumuz hangi ülkedir?

14. En uzun kara sınır komşumuz hangi ülkedir?

15. Hangi şehrin denize sınırı vardır?

15. Hangi şehrin denize sınırı vardır?
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16. En verimli toprak olan Çernezyom, Türkiye'de hangi bölgede bulunur?

16. En verimli toprak olan Çernezyom, Türkiye'de hangi bölgede bulunur?

17. Anıtkabir, Ankara'nın hangi ilçesindedir?

17. Anıtkabir, Ankara'nın hangi ilçesindedir?

18. Tuz Gölünün hangi ilimize sınırı yoktur?

18. Tuz Gölünün hangi ilimize sınırı yoktur?

19. Yüz ölçüm olarak en küçük ilimiz hangisidir?

19. Yüz ölçüm olarak en küçük ilimiz hangisidir?

20. Dünya'nın en derin gölü hangisidir?

20. Dünya'nın en derin gölü hangisidir?
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21. Aşağıdaki denizlerden hangisi kapalı denizdir?

21. Aşağıdaki denizlerden hangisi kapalı denizdir?

22. Allahüekber Dağları hangi bölgemizdedir?

22. Allahüekber Dağları hangi bölgemizdedir?

23. Hangi ilimizin tek bir komşusu vardır?

23. Hangi ilimizin tek bir komşusu vardır?

24. Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi neresidir?

24. Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi neresidir?

25. Yunanistan ile doğal sınır oluşturan akarsu hangisidir?

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