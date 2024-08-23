Coğrafya Genel Kültür Testinde Ne Kadar İyisin? Hadi Test Edelim!
Coğrafya Genel Kültür Testinde Ne Kadar İyisin? Hadi Test Edelim!
Türkiye coğrafyasına ne kadar hakimsin? Hadi test edelim!
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1. Ayçiçeği üretiminde birinci olan ilimiz hangisidir?
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2. Trabzon-Gümüşhane illerini birbirine bağlayan tünel hangisidir?
3. Aras Nehri hangi ülke ile sınırımızı oluşturur?
4. İstanbul ve Çanakkale Boğazları hangi kıyı tipine örnektir?
5. İlan edilen son milli parkımız hangisidir?
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6. En fazla ihracat yaptığımız ülke hangisidir?
7. Everest Dağı hangi ülke sınırları içerisindedir?
8. Türkiye'de son faaliyet gösteren yanardağ hangisidir?
9. Dünyanın ticaret için en pahalı kanalı hangisidir?
10. Dünyadaki suyun % kaçı tatlı sudur?
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11. Hangi şehirde demir madeni çıkarılmaz?
12. Nüfus yoğunluğu en az olan il hangisidir?
13. Türkiye'de hangi iklim görülmez?
14. En uzun kara sınır komşumuz hangi ülkedir?
15. Hangi şehrin denize sınırı vardır?
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16. En verimli toprak olan Çernezyom, Türkiye'de hangi bölgede bulunur?
17. Anıtkabir, Ankara'nın hangi ilçesindedir?
18. Tuz Gölünün hangi ilimize sınırı yoktur?
19. Yüz ölçüm olarak en küçük ilimiz hangisidir?
20. Dünya'nın en derin gölü hangisidir?
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21. Aşağıdaki denizlerden hangisi kapalı denizdir?
22. Allahüekber Dağları hangi bölgemizdedir?
23. Hangi ilimizin tek bir komşusu vardır?
24. Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi neresidir?
25. Yunanistan ile doğal sınır oluşturan akarsu hangisidir?
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