Geçmişe Ne Kadar Takıntılısın?

Eğer bir zaman makinen olsaydı ve geçmişe dönme şansın olsaydı, hiç tereddüt etmeden geçmişine bir yolculuk yapar ve tüm izleri silerdin. Geçmişte yaşadıkların senin üzerinde derin izler bırakmış, kalbini kırmış, belki de hayatını alt üst etmiş. Bu yaraların, hayatının her köşesinde saklı kalmış anılarla dolu. Her biri seni sen yapan, hayatını şekillendiren ama aynı zamanda da acıtan anılar... Her biri, geçmişin tozlu raflarında saklı kalmış ve belki de bir daha gün yüzüne çıkmamak üzere orada duruyor. Geçmişin, bazen bir gülümseme getirir yüzüne, bazen de gözlerinden yaşlar dökülmesine neden olur. Ama şunu unutma ki, geçmişte yaşadıkların seni bugünkü sen yaptı. Belki de geçmişine dönüp her şeyi silmek yerine, yaşadıklarından ders çıkarıp daha güçlü bir şekilde ilerlemek daha iyi olabilir.