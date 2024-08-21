Geçmişe Ne Kadar Takıntılısın?
Geçmişe Ne Kadar Takıntılısın?
Geçmişte yaşadıklarımıza, yaptığımız hatalara takılı kalmış olabiliriz. Ya da geçmişi unutup yolumuza devam etmiş olabiliriz. Sen geçmişi unuttun mu yoksa hala takıntılı mısın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Geçmişi düşündüğünde nasıl hissediyorsun?
4. Hangi ortamda kendini rahat hissedersin?
5. Takıntı konusunda kendini puanla bakalım! (1= en az, 5= en çok)
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6. Tartışırken söyleyemediğin şeyleri gece yatarken düşünür müsün?
7. Kendini geçmişte sıkışıp kalmış gibi hissediyor musun?
8. Eski sevgilinle görüşür müsün?
9. Geçmişte bir şeyi değiştirme şansın olsa değiştirir miydin?
10. Ağlamak seni sakinleştirir mi?
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Sen geçmişte yaşıyorsun resmen!
Sen geçmişte olanları unutamıyorsun!
Sen geçmişe takılmıyorsun!
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