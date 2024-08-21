Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Geçmişe Ne Kadar Takıntılısın?

Geçmişe Ne Kadar Takıntılısın?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 14:01

Geçmişte yaşadıklarımıza, yaptığımız hatalara takılı kalmış olabiliriz. Ya da geçmişi unutup yolumuza devam etmiş olabiliriz. Sen geçmişi unuttun mu yoksa hala takıntılı mısın? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Geçmişi düşündüğünde nasıl hissediyorsun?

3. Geçmişi düşündüğünde nasıl hissediyorsun?

4. Hangi ortamda kendini rahat hissedersin?

4. Hangi ortamda kendini rahat hissedersin?

5. Takıntı konusunda kendini puanla bakalım! (1= en az, 5= en çok)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Tartışırken söyleyemediğin şeyleri gece yatarken düşünür müsün?

6. Tartışırken söyleyemediğin şeyleri gece yatarken düşünür müsün?

7. Kendini geçmişte sıkışıp kalmış gibi hissediyor musun?

8. Eski sevgilinle görüşür müsün?

9. Geçmişte bir şeyi değiştirme şansın olsa değiştirir miydin?

10. Ağlamak seni sakinleştirir mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen geçmişte yaşıyorsun resmen!

Geçmişte yaşadıkların, belki de bir türlü sonuçlandıramadığın olaylar, hala zihninde taze ve canlı. Unutmak istesen de, her bir detay sanki dün yaşanmış gibi hala hafızanda yer alıyor. Bu anılar, zamanla senin hayatının bir parçası haline gelmiş olabilir. Belki de geçmişi bir türlü geride bırakamamanın sebebi, bu anıların senin hayatında önemli bir yeri olması. Ancak bu durum, zamanla senin için bir takıntıya dönüşmüş olabilir. Her ne kadar geçmişi unutmak zor olsa da, bu durumun senin hayatını olumsuz yönde etkilemesine izin vermemen gerekiyor. Unutma ki, geçmişte yaşadıkların seni bugünkü sen yaptı. Ancak, geçmişte yaşadıklarınla yüzleşmek ve onları bir kenara bırakabilmek, senin geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan biri olabilir.

Sen geçmişte olanları unutamıyorsun!

Eğer bir zaman makinen olsaydı ve geçmişe dönme şansın olsaydı, hiç tereddüt etmeden geçmişine bir yolculuk yapar ve tüm izleri silerdin. Geçmişte yaşadıkların senin üzerinde derin izler bırakmış, kalbini kırmış, belki de hayatını alt üst etmiş. Bu yaraların, hayatının her köşesinde saklı kalmış anılarla dolu. Her biri seni sen yapan, hayatını şekillendiren ama aynı zamanda da acıtan anılar... Her biri, geçmişin tozlu raflarında saklı kalmış ve belki de bir daha gün yüzüne çıkmamak üzere orada duruyor. Geçmişin, bazen bir gülümseme getirir yüzüne, bazen de gözlerinden yaşlar dökülmesine neden olur. Ama şunu unutma ki, geçmişte yaşadıkların seni bugünkü sen yaptı. Belki de geçmişine dönüp her şeyi silmek yerine, yaşadıklarından ders çıkarıp daha güçlü bir şekilde ilerlemek daha iyi olabilir.

Sen geçmişe takılmıyorsun!

Geçmişte yaşananlar artık senin için sadece birer anıdan ibaret. Hiçbir şeyi kafana takmıyor, sadece önüne bakıyorsun. Senin bu hafif ve özgür ruhun, yaşamın karmaşasına karşı duruşun, adeta bir rüzgar gibi esip geçiyor. Geçmişin ağırlığından kurtulmuş olman, seni daha da güçlü kılıyor. Her ne yaşadıysan, hepsi artık geride kaldı. Geçmişin gölgesi üzerine düşmüyor, senin aydınlık yüzünü karartmıyor. Hiçbir şeyi kafana takmıyor, sadece önüne bakıyorsun. Bu duruşunla adeta bir ilham kaynağı oluyorsun. Önündeki yolu aydınlatan, yalnızca senin ışığın. Geleceğe dair hayallerin, hedeflerin ve umutların var. Ve sen, bu yolda ilerlerken, hiçbir engel seni durduramıyor. Çünkü sen, hiçbir şeyi kafana takmadan, sadece önüne bakıyorsun. İşte bu, senin yaşam felsefen...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın