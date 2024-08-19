Senden Neden Çekiniyorlar?

İnsanlar sinirinden dolayı sana karşı bir çekingenlik hissediyorlar. İçlerinden birçoğu, kararlı duruşunu ve doğruları savunma konusundaki keskin tavrını fark etmiş durumda. Bu, seninle karşı karşıya gelmeyi biraz da olsa zorlaştırıyor. Çünkü seninle tartışmaya girmek, bir anlaşmazlığa düşmek onlar için pek de kolay olmayabilir. Bu durum, onların sana yaklaşırken biraz daha dikkatli ve ölçülü olmalarına sebep oluyor. Seninle bir konuda karşı karşıya gelmek, onlar için bir meydan okuma haline geliyor. Çünkü seninle tartışmak demek, kendi görüşlerini savunmak için güçlü bir argümanla gelmek demek. Bu da onları biraz tedirgin ediyor olabilir. Öyle ya da böyle, senin kararlı duruşun ve doğruları savunma konusundaki keskin tavrın, çevrendeki insanları etkiliyor. Belki de bu yüzden, seninle bir anlaşmazlığa düşmekten çekiniyorlar. Ancak bu durum, senin doğruyu savunma konusundaki kararlılığını ve sert tutumunu değiştirmemeli.