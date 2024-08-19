Senden Neden Çekiniyorlar?
Senden Neden Çekiniyorlar?
Bazen büyüklerimizden bazen de herhangi birinden çekinebiliriz. Saygıdan yada korkudan olabilir. Senden neden çekiniyorlar merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaşlarının seni tanımlamak için en çok kullandığı kelime ne?
4. Bir tartışmada tepkin ne olur?
5. Kötü şeyler yaşamana sebep olan kişiye ne yaparsın?
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6. Seni en çok ne motive eder?
7. Kontrolsüz davranır mısın?
8. Özgüven eksikliği hissediyor musun?
9. Bir sorun olduğunda korkup kaçar mısın, savaşır mısın?
10. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl olursun?
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Sinirli yapından dolayı çekiniyorlar!
Liderlik vasfından dolayı çekiniyorlar!
Dışarıya soğuk durmandan dolayı çekiniyorlar!
Güven vermemenden dolayı çekiniyorlar!
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