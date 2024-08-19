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Senden Neden Çekiniyorlar?

Senden Neden Çekiniyorlar?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 13:01

Bazen büyüklerimizden bazen de herhangi birinden çekinebiliriz. Saygıdan yada korkudan olabilir. Senden neden çekiniyorlar merak ediyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Arkadaşlarının seni tanımlamak için en çok kullandığı kelime ne?

4. Bir tartışmada tepkin ne olur?

5. Kötü şeyler yaşamana sebep olan kişiye ne yaparsın?

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6. Seni en çok ne motive eder?

7. Kontrolsüz davranır mısın?

8. Özgüven eksikliği hissediyor musun?

9. Bir sorun olduğunda korkup kaçar mısın, savaşır mısın?

10. Yeni bir ortama girdiğinde nasıl olursun?

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Sinirli yapından dolayı çekiniyorlar!

İnsanlar sinirinden dolayı sana karşı bir çekingenlik hissediyorlar. İçlerinden birçoğu, kararlı duruşunu ve doğruları savunma konusundaki keskin tavrını fark etmiş durumda. Bu, seninle karşı karşıya gelmeyi biraz da olsa zorlaştırıyor. Çünkü seninle tartışmaya girmek, bir anlaşmazlığa düşmek onlar için pek de kolay olmayabilir. Bu durum, onların sana yaklaşırken biraz daha dikkatli ve ölçülü olmalarına sebep oluyor. Seninle bir konuda karşı karşıya gelmek, onlar için bir meydan okuma haline geliyor. Çünkü seninle tartışmak demek, kendi görüşlerini savunmak için güçlü bir argümanla gelmek demek. Bu da onları biraz tedirgin ediyor olabilir. Öyle ya da böyle, senin kararlı duruşun ve doğruları savunma konusundaki keskin tavrın, çevrendeki insanları etkiliyor. Belki de bu yüzden, seninle bir anlaşmazlığa düşmekten çekiniyorlar. Ancak bu durum, senin doğruyu savunma konusundaki kararlılığını ve sert tutumunu değiştirmemeli.

Liderlik vasfından dolayı çekiniyorlar!

Birçok kişi, senin doğuştan gelen liderlik özelliklerinden adeta titriyor. Seninle aynı ortamda bulunan herkes, senin bu belirgin ve doğal liderlik özelliklerini fark edebiliyor. Senin karar verme yeteneğin, yönlendirme kabiliyetin ve otoriten, etrafındakiler üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Ancak bu durum, bazıları için biraz zorlayıcı olabiliyor. Seninle aynı fikirde olmamanın, senin kararlarına karşı çıkmanın ne denli zor olduğunu hissediyorlar. Bu, onların seninle aynı düşüncede olmamaları durumunda yaşadıkları bir çeşit zorluk olabilir. Bu nedenle, seninle aynı ortamda bulunan herkes, senin bu doğuştan gelen liderlik özelliklerinden adeta titriyor.

Dışarıya soğuk durmandan dolayı çekiniyorlar!

Birçok kişi, senin buz gibi duruşunun karşısında titriyor. O sessiz ve derin karakterin, bir kış gecesi kadar soğuk ve uzak görünüyor. Bu durum, insanların seninle iletişim kurmayı Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmak kadar zor bir görev olarak algılamalarına sebep oluyor. Bu yüzden insanlar, senden adeta bir buz pateni pisti üzerinde dikkatlice yürür gibi çekingen adımlarla yaklaşıyorlar. Senin hakkında konuşurken, kelimelerini özenle seçiyorlar, sanki yanlış bir kelime, buz gibi duruşunu daha da dondurucu bir hale getirebilir korkusuyla.

Güven vermemenden dolayı çekiniyorlar!

Güven verememek, insanların senden çekinmesine neden olabilir. Bu durum, çoğunlukla duygusal dalgalanmaların ve belirsiz iletişim tarzının bir sonucu olabilir. Duygusal iniş çıkışların, bir gün neşeli ve enerjik, bir diğer gün ise hüzünlü ve sessiz olman, insanların seni tahmin etmekte zorlanmasına neden olabilir. Bu durum, onların sana karşı bir güvensizlik duymasına yol açabilir. Aynı şekilde, belirsiz iletişim tarzın da bu durumu tetikleyebilir. Mesajlarına hızlı yanıt vermemek, sözlerini tutmamak ya da sık sık planlarını değiştirmek, insanların seninle ilgili belirsizlik hissetmesine ve dolayısıyla güvenmekte zorlanmasına neden olabilir. Bu da, çevrendeki insanların senden çekinmesine yol açabilir. Sonuç olarak, duygusal dalgalanmaların ve belirsiz iletişim tarzın, insanların sana tamamen güvenmekte zorlanmasına ve dolayısıyla senden çekinmesine neden olabilir.

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