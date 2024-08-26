Senin Kıskanılan Özelliğin Ne?
Senin Kıskanılan Özelliğin Ne?
Her insanın kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler insanlar tarafından zaman zaman kıskanılır ya da imrenilir. Peki senin kıskanılan özelliğin ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlardan en sık aldığın iltifat ne?
4. Kendini sık sık öven biri misin?
5. Peki sen nasıl birinden etkilenirsin?
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6. Bir plan yapılacağı zaman kim organize eder?
7. Peki sen daha önce birini hiç kıskandın mı?
8. Kendini hangi saatlerde daha iyi hissediyorsun?
9. Kıskanıldığını fark etsen nasıl davranırsın?
10. Son olarak kalabalık bir arkadaş grubun var mı?
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Senin en kıskanılan özelliğin tarzın!
Senin en kıskanılan özelliğin başarın!
Senin en kıskanılan özelliğin samimiyetin!
Senin en kıskanılan özelliğin özgüvenin!
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