Senin Kıskanılan Özelliğin Ne?

Seninle ilgili en çok konuşulan konu, hiç şüphesiz samimiyetin. İnsanlar senin doğallığın ve içtenliğin karşısında adeta büyüleniyorlar. Bu özelliğin, insanların seni gördüklerinde yüzlerinde beliren o içten gülümsemeyi, sana olan sevgi ve saygıyı açıklıyor. Sıcakkanlılığın ve samimiyetin, insanların seninle geçirdikleri her anı özel kılıyor. Seninle bir arada olmak, onlara kendilerini değerli ve önemli hissettiriyor. Bu yüzden de seni gören herkes, bu özelliğine hem hayran kalıyor hem de içten içe biraz da kıskanıyor. Bu samimiyetin, bu sıcakkanlılığın, senin en çekici özelliğin olduğunu söylemek yanıltıcı olmaz. İnsanların seninle geçirdikleri her anı, seninle paylaştıkları her duyguyu, seninle yaşadıkları her deneyimi unutulmaz kılıyor. Ve bu yüzden de, senin bu samimiyetin, bu içtenliğin karşısında duran herkes, seni biraz daha çok seviyor ve biraz daha çok kıskanıyor.