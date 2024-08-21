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Hangi Tarafa Benziyorsun? Anne Tarafı mı Baba Tarafı mı?

Hangi Tarafa Benziyorsun? Anne Tarafı mı Baba Tarafı mı?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 16:01

Ailemizden belirli özelliklerimizi ve huylarımızı alırız. Kimisi anne tarafına daha çok benzer kimisi baba tarafına. Sen hangi tarafa daha çok benziyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. yaşını seçer misin?

3. Bir sorunun olduğunda kiminle paylaşırsın?

3. Bir sorunun olduğunda kiminle paylaşırsın?

4. Bir problemi nasıl çözmeye çalışırsın?

5. En çok hangisiyle vakit geçirirsin?

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6. Evin kaçıncı çocuğusun?

6. Evin kaçıncı çocuğusun?

7. Ailede en çok tartışma kimin yüzünden çıkar?

7. Ailede en çok tartışma kimin yüzünden çıkar?

8. Anne/ babanın telefonunda nasıl kayıtlısın?

8. Anne/ babanın telefonunda nasıl kayıtlısın?

9. Küçükken annene mi benzemek isterdin babana mı?

10. Hangi tarafın akrabalarıyla daha iyi anlaşıyorsun?

10. Hangi tarafın akrabalarıyla daha iyi anlaşıyorsun?
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Sen anne tarafına benziyorsun!

Bir bakışta seni görenler, hemen anne tarafından gelen genlerin seni nasıl etkilediğini anlayabilir. Hem fiziksel özelliklerin hem de karakteristik özelliklerin, anne tarafından gelen genlerin aynası gibidir. Senin o zarif yüz hatların, o göz alıcı gülüşün, anne tarafından gelen genlerin bir hediyesi. Aynı şekilde, huyun da annenin huyunu andırıyor. Belki de bu yüzden insanlar seninle konuşurken, sanki annenle konuşuyor gibi hissediyorlar. Senin o sakin ve anlayışlı tavrın, annenin insanlara karşı olan sevgi dolu ve sabırlı tavrını hatırlatıyor. Bu yüzden insanlar seninle birlikteyken kendilerini rahat ve huzurlu hissediyorlar. Sen, anne tarafından gelen genlerin mükemmel bir temsilcisisin.

Sen iki tarafa da eşit benziyorsun!

Sen iki tarafa da eşit benziyorsun!

Senin ne kadar eşsiz bir karışım olduğunu hiç fark ettin mi? Hem annenin zarif çizgilerini taşıyorsun, hem de babanın belirgin özelliklerini. Adeta bir ressamın tuvaline titizlikle işlediği bir portresin. Annenin narin yüz hatlarına sahipsin. Onun ince beli, zarif duruşu ve göz alıcı güzelliği sanki senin genlerine işlenmiş. Yüzünde annenin o tatlı gülümsemesi, gözlerindeki ışıltıyı görmek mümkün. Onunla geçirdiğin her anın, senin üzerinde bıraktığı etkiyi görmemek imkansız. Babanın ise güçlü duruşunu, kendine özgü karakterini taşıyorsun. Onun kararlı bakışları, geniş omuzları ve belirgin çene hattı senin üzerinde de izini bırakmış. Babanın o kendine has tavırları, senin kişiliğinde de kendini gösteriyor. Sen, annenin zarafeti ve babanın karizması ile harmanlanmış, eşsiz bir bireysin. Her iki taraftan da aldığın özellikler seni sen yapan unsurlar. İki tarafın da aynası olmayı başaran nadir kişilerdensin.

Sen baba tarafına benziyorsun!

Sen baba tarafına benziyorsun!

Bir bakışta seni görenler hemen 'Aaa, baba tarafına çekmiş bu çocuk!' diye haykırıyorlar. Senin o belirgin özelliklerin, adeta baba tarafının mührünü taşıyor. Yüz hatlarından tut da, karakterine kadar her şeyinle baba tarafını yansıtıyorsun. Seninle sohbet edenler, seninle vakit geçirenler hemen fark ediyorlar bu benzerliği. Sanki bir zaman makinesine binmiş de geçmişe, babanın gençlik yıllarına gitmişler gibi hissediyorlar. Seninle her karşılaştıklarında, baba tarafının genlerinin senin üzerinde ne kadar etkili olduğunu bir kez daha anlıyorlar. Senin her hareketin, her sözün, hatta her bakışın bile baba tarafını anımsatıyor. Sen, adeta baba tarafının aynası, onların genlerinin canlı bir yansıması gibisin.

Sen iki tarafa da benzemiyorsun!

Sen iki tarafa da benzemiyorsun!

Bir bakıyorum, seni bir türlü aile ağacınızın hangi dalına yerleştiremiyorum. Ne annenin zarif çizgilerini taşıyorsun, ne de babanın belirgin özelliklerini. Seninle ilgili bir durum var ki, bu durum seni diğer aile üyelerinden farklı kılıyor. Sanki senin genlerin, karakterin, huyun suyun başka bir ağaçtan dökülmüş gibi. Bir yandan annenin naifliği, babanın kararlılığı arasında bir yerlerde olmanı beklerken, sen tamamen farklı bir yol çiziyorsun kendine. Sanki senin hikayenin kahramanı, senin ruhunun mimarı başkası. Sıradan bir aile portresinde, sen tamamen farklı bir tablo çiziyorsun. Sanki senin renklerin, çizgilerin, dokunuşların başka bir ressamın elinden çıkmış gibi. Senin huyun suyun, sanki başka bir dünyadan, başka bir hikayeden fırlamış gibi.  Senin farklılığın, senin özgünlüğün, senin kendine has huyun suyun, tam da seni sen yapan şey. Ve bu durum, seni ailenin diğer üyelerinden farklı kılan, aynı zamanda da son derece özel ve değerli yapan şey.

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lily

baba tarafına benzemek mi tövbeler olsun

maestro__maestro

Küçükken en çok maruz kaldığımız soruya benzettim ; -Söyle bakalım ufaklık en çok anneni mi seviyorsun babanı mı?

Emel

Sen anne tarafına benziyorsun! Babam da zaten teyzeme benzediğimi söyler 😁