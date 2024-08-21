Bir bakıyorum, seni bir türlü aile ağacınızın hangi dalına yerleştiremiyorum. Ne annenin zarif çizgilerini taşıyorsun, ne de babanın belirgin özelliklerini. Seninle ilgili bir durum var ki, bu durum seni diğer aile üyelerinden farklı kılıyor. Sanki senin genlerin, karakterin, huyun suyun başka bir ağaçtan dökülmüş gibi. Bir yandan annenin naifliği, babanın kararlılığı arasında bir yerlerde olmanı beklerken, sen tamamen farklı bir yol çiziyorsun kendine. Sanki senin hikayenin kahramanı, senin ruhunun mimarı başkası. Sıradan bir aile portresinde, sen tamamen farklı bir tablo çiziyorsun. Sanki senin renklerin, çizgilerin, dokunuşların başka bir ressamın elinden çıkmış gibi. Senin huyun suyun, sanki başka bir dünyadan, başka bir hikayeden fırlamış gibi. Senin farklılığın, senin özgünlüğün, senin kendine has huyun suyun, tam da seni sen yapan şey. Ve bu durum, seni ailenin diğer üyelerinden farklı kılan, aynı zamanda da son derece özel ve değerli yapan şey.