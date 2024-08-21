Hangi Tarafa Benziyorsun? Anne Tarafı mı Baba Tarafı mı?
Hangi Tarafa Benziyorsun? Anne Tarafı mı Baba Tarafı mı?
Ailemizden belirli özelliklerimizi ve huylarımızı alırız. Kimisi anne tarafına daha çok benzer kimisi baba tarafına. Sen hangi tarafa daha çok benziyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. yaşını seçer misin?
3. Bir sorunun olduğunda kiminle paylaşırsın?
4. Bir problemi nasıl çözmeye çalışırsın?
5. En çok hangisiyle vakit geçirirsin?
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6. Evin kaçıncı çocuğusun?
7. Ailede en çok tartışma kimin yüzünden çıkar?
8. Anne/ babanın telefonunda nasıl kayıtlısın?
9. Küçükken annene mi benzemek isterdin babana mı?
10. Hangi tarafın akrabalarıyla daha iyi anlaşıyorsun?
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Sen anne tarafına benziyorsun!
Sen iki tarafa da eşit benziyorsun!
Sen baba tarafına benziyorsun!
Sen iki tarafa da benzemiyorsun!
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baba tarafına benzemek mi tövbeler olsun
Küçükken en çok maruz kaldığımız soruya benzettim ; -Söyle bakalım ufaklık en çok anneni mi seviyorsun babanı mı?
Sen anne tarafına benziyorsun! Babam da zaten teyzeme benzediğimi söyler 😁