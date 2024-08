Hangi Tarafa Benziyorsun? Anne Tarafı mı Baba Tarafı mı?

Bir bakışta seni görenler hemen 'Aaa, baba tarafına çekmiş bu çocuk!' diye haykırıyorlar. Senin o belirgin özelliklerin, adeta baba tarafının mührünü taşıyor. Yüz hatlarından tut da, karakterine kadar her şeyinle baba tarafını yansıtıyorsun. Seninle sohbet edenler, seninle vakit geçirenler hemen fark ediyorlar bu benzerliği. Sanki bir zaman makinesine binmiş de geçmişe, babanın gençlik yıllarına gitmişler gibi hissediyorlar. Seninle her karşılaştıklarında, baba tarafının genlerinin senin üzerinde ne kadar etkili olduğunu bir kez daha anlıyorlar. Senin her hareketin, her sözün, hatta her bakışın bile baba tarafını anımsatıyor. Sen, adeta baba tarafının aynası, onların genlerinin canlı bir yansıması gibisin.