"Olağanüstü Kurultayda Tunç Soyer Aday Olacak" İddialarına Soyer'den Yalanlama
"Olağanüstü Kurultayda Tunç Soyer Aday Olacak" İddialarına Soyer'den Yalanlama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen ay tutuklanmasının ardından olağanüstü kurultay kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün bir yeni isim genel başkan adayı olacağını açıkladı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu duyurduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir dönem önceki başkanı Tunç Soyer'in de adaylık açıkladığı iddia edilmişti. Soyer, KRT TV'de iddiaları yanıtladı.
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CHP çok adaylı kongreye gidiyor.
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İkinci aday Ümit Uysal
Tunç Soyer iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Soyer, KRT TV'ye bağlanarak iddiaları yalanladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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