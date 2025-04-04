"Olağanüstü Kurultayda Tunç Soyer Aday Olacak" İddialarına Soyer'den Yalanlama

Tunç Soyer, 'Genel başkanlığa aday değilim. Kurultayda parti meclisine adayım. CHP'de genel başkanlıkla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama parti meclisinin genişlemesi ve küskünleri kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini düşünüyorum.' dedi.