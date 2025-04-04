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"Olağanüstü Kurultayda Tunç Soyer Aday Olacak" İddialarına Soyer'den Yalanlama

"Olağanüstü Kurultayda Tunç Soyer Aday Olacak" İddialarına Soyer'den Yalanlama

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.04.2025 - 23:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen ay tutuklanmasının ardından olağanüstü kurultay kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bugün bir yeni isim genel başkan adayı olacağını açıkladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu duyurduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir dönem önceki başkanı Tunç Soyer'in de adaylık açıkladığı iddia edilmişti. Soyer, KRT TV'de iddiaları yanıtladı.

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CHP çok adaylı kongreye gidiyor.

CHP çok adaylı kongreye gidiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve tutuklanmasıyla yürütülen süreç 'kayyum' iddialarının ardından CHP'ye olağanüstü kongre kararı aldırmıştı. Özgür Özel'in tek aday olarak gireceği düşünülen seçimlerde bugün yeni bir isim çıktı.

İkinci aday Ümit Uysal

İkinci aday Ümit Uysal

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Tunç Soyer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Tunç Soyer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gece saatlerinde ise İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan ancak son yerel seçimde aday gösterilmeyen Tunç Soyer'den adaylık açıklaması geldiği iddia edildi.  

Soyer'in farklı illerden gelen talepler üzerine adaylık için karar verdiğini söylediği iddia edilmişti. Ancak Soyer bu iddiaları yalanladı.

Soyer, KRT TV'ye bağlanarak iddiaları yalanladı.

Soyer, KRT TV'ye bağlanarak iddiaları yalanladı.

Tunç Soyer, 'Genel başkanlığa aday değilim. Kurultayda parti meclisine adayım. CHP'de genel başkanlıkla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama parti meclisinin genişlemesi ve küskünleri kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini düşünüyorum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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