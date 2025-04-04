Berna Laçin’den Alkollü İçki Boykotu Çağrısı: "Bakanlar Tekel Kuyruğuna Giremezler"

'Siz dinleyin beni kardeşim

Gelin 1 gün Alkollü içki boykotu yapalım

Al diye ısrar edemezler

Bakanlar tekel kuyruğuna giremezler

Niye içmedin diye gözaltı da yapamazlar

Soruşturma da açamazlar

Ve emin olun , etkisini sıkı hissederler.'

Laçin, bu paylaşımını alıntılayarak 'Yanlış anlaşılmasın sağlıklı yaşam için yani' notunu eklemeyi de ihmal etmedi.