Berna Laçin’den Alkollü İçki Boykotu Çağrısı: "Bakanlar Tekel Kuyruğuna Giremezler"
Berna Laçin’den Alkollü İçki Boykotu Çağrısı: "Bakanlar Tekel Kuyruğuna Giremezler"
Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. 2 Nisan boykot çağrılarının ardından X hesabı kapatılan Berna Laçin, şimdilerde yedek hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Laçin, bu kez alkollü içki boykotu çağrısı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berna Laçin, X hesabından alkollü içki boykotu çağrısı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bakanlar tekel kuyruğuna giremez."
Laçin'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın