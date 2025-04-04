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Berna Laçin’den Alkollü İçki Boykotu Çağrısı: "Bakanlar Tekel Kuyruğuna Giremezler"

Berna Laçin’den Alkollü İçki Boykotu Çağrısı: "Bakanlar Tekel Kuyruğuna Giremezler"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 23:28

Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. 2 Nisan boykot çağrılarının ardından X hesabı kapatılan Berna Laçin, şimdilerde yedek hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Laçin, bu kez alkollü içki boykotu çağrısı yaptı.

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Berna Laçin, X hesabından alkollü içki boykotu çağrısı yaptı.

Berna Laçin, X hesabından alkollü içki boykotu çağrısı yaptı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Berna Laçin, gündem açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararlara sert tepki gösteren; yaşanan olayların ardından hastaneye kaldırıldığını paylaşan Berna Laçin, bu paylaşımına 'Hazmedemiyorum' mesajını düşmüştü. Son olarak 2 Nisan boykot çağrısı yapmasının ardından X hesabının kapatıldığını söyleyen Laçin, yeni bir hesaba da geçiş yapmıştı. Berna Laçin, '@bernalacin35_5' isimli X hesabından alkollü içki boykot çağrısı yaptı.

"Bakanlar tekel kuyruğuna giremez."

"Bakanlar tekel kuyruğuna giremez."
twitter.com

'Siz dinleyin beni kardeşim

Gelin 1 gün Alkollü içki boykotu yapalım

Al diye ısrar edemezler

Bakanlar tekel kuyruğuna giremezler

Niye içmedin diye gözaltı da yapamazlar

Soruşturma da açamazlar

Ve emin olun , etkisini sıkı hissederler.'

Laçin, bu paylaşımını alıntılayarak 'Yanlış anlaşılmasın sağlıklı yaşam için yani' notunu eklemeyi de ihmal etmedi.

Laçin'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle👇

Laçin'in paylaşımına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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