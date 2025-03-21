Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Çıkış
Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Çıkış
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararı gündemi sarsmaya devam ederken, ünlü isimlerden peş peşe tepkiler geliyor.
Son olarak Berna Laçin’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. “Alınmış bir diploma dünyanın hiçbir yerinde iptal edilemez!” diyen Laçin, sistemin nasıl işlediğini anlattı.
İşte detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından tartışmalar büyüyerek devam ediyor.
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Bu 28 kişi arasında Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.
Şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Salih Bademci, Gaye Su Akyol ve Doğukan Güngör de yaşananlara tepki gösterdi.
Son olarak tepkisini dile getiren isimlerden biri de Berna Laçin oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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