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Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Çıkış

Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Çıkış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.03.2025 - 13:42

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararı gündemi sarsmaya devam ederken, ünlü isimlerden peş peşe tepkiler geliyor. 

Son olarak Berna Laçin’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. “Alınmış bir diploma dünyanın hiçbir yerinde iptal edilemez!” diyen Laçin, sistemin nasıl işlediğini anlattı.

İşte detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından tartışmalar büyüyerek devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından tartışmalar büyüyerek devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan bu karar hem siyaset hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, 1990 yılında gerçekleşen 38 yatay geçişin incelendiği, bunlardan 28’inin YÖK mevzuatına aykırı şekilde yapıldığı ve bu nedenle ilgili diplomaların geçersiz sayıldığı belirtildi.

Bu 28 kişi arasında Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

Bu 28 kişi arasında Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

Kararın gerekçesi olarak “yok hükmünde işlem” ve “açık hata” gösterilirken, İmamoğlu karara sosyal medya hesabından sert tepki göstererek, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı hukuksuzdur” açıklamasını yaptı.

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medya adeta yangın yerine döndü. Birçok ünlü isim yaşananlara art arda paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi. 

Oyuncu Birce Akalay, “Adalet bazıları için bir engel, bazıları için ise bir araçtır, tıpkı demokrasi gibi. Ortaçağ engizisyon mahkemelerini düşünüyorum da neredeyse farksız bir zamandan geçiyoruz” diyerek düşüncelerini ifade etti. 

Oyuncu Nesrin Cavadzade ve Pınar Sabancı da benzer şekilde karara karşı çıktıklarını gösteren paylaşımlar yaptı.

Şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Salih Bademci, Gaye Su Akyol ve Doğukan Güngör de yaşananlara tepki gösterdi.

Şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Salih Bademci, Gaye Su Akyol ve Doğukan Güngör de yaşananlara tepki gösterdi.

Doğukan Güngör, “Anlaşılır gibi değil bazı şeyler” derken, Melek Mosso “Artık hiçbirimiz güvende değiliz, hiçbir şeyimiz garanti değil” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. 

Armağan Çağlayan ise daha teknik bir yaklaşımla, “Okuduğum hiçbir idare hukuku normuna uymuyor karar gerekçesi. Çünkü “açık hatayı” yapan devletin kurumu. Yani İstanbul Üniversitesi. Üniversitenin yaptığı “Açık hata” yüzünden kazanılmış bir hak iptal edilemez. İdare hukukunun en temel prensibi “müktesep hak” kavramına aykırı. Türkiye'yi uzun bir “idare Hukuku” davası ve süreci bekliyor.” açıklamasında bulundu.

Ünlülerden gelen tepkilere bu içeriğimizde detaylıca yer vermiştik:

Son olarak tepkisini dile getiren isimlerden biri de Berna Laçin oldu.

Son olarak tepkisini dile getiren isimlerden biri de Berna Laçin oldu.
www.memurlar.net

X (Twitter) hesabından yaptığı uzun açıklamada, üniversitelerin öğrenci kabul süreçlerine dair genel işleyişi anlattı ve diplomaların geri alınmasının dünya genelinde geçerli bir uygulama olmadığını belirtti.

Laçin’in ifadeleri şöyle:

'Naçizane bir bilgi vermek isterim . Dünya üniversiteleri öğrenci alım kriterlerini belirler ve yayınlar . Öğrenciler yine de başvurabilir . Öğrenci başvurur, üniversite de kriterlere uymadığı gerekçesi ile reddeder. Çünkü Dünya üniversiteleri , bir öğrenciye “red” verirken , mutlaka sebep bildiren bir açıklama yollar. O kriterler de o yüzden yayınlanır . Her kritere uyan öğrenci kabul edilmek zorunda değildir . Karar, alıcı kuruldaki akademisyenlerindir . Ama Üniversiteler , kritere uymasa da bir öğrenciyi alabilir . Bu hak üniversiteye aittir . 

Öğrenci gidip Afrika’da yardım için çalışmıştır . Üniversite bundan etkilenir ve başka kriterleri eksik olsa da öğrenciyi beğenip kabul edebilir . Kimse de “sen bunu niye aldın” diyemez. Özerklik budur zaten . Öğrenci kabul edildiği okula gider. “Benim puan eksikti başka arkadaşlara ayıp olmasın” deme hakkı yoktur zira karar kendinden büyük olan Üniversiteye aittir . 

Okula giren öğrenci başarır ya da başaramaz. Başaramaz ise atılır . Başarır ise diplomayı alır . Ünüversite’nin verdiği diplomaya da “alınan hak” olduğu için sonsuza kadar kimse el süremez . 

Özetle , alınmış bir diploma dünyanın hiçbir yerinde İPTAL EDİLEMEZ! Bilmeyenler için Türkiye dışında bu işler nasıl oluyor anlatmak istedim . Ve rica ederim “öyle değil Bernaaa” diye yorumlarda bulunmayın . 

Böyle ! Net! Kesin bilgi!'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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