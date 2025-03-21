Berna Laçin'den Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasının İptal Kararına Sert Çıkış

X (Twitter) hesabından yaptığı uzun açıklamada, üniversitelerin öğrenci kabul süreçlerine dair genel işleyişi anlattı ve diplomaların geri alınmasının dünya genelinde geçerli bir uygulama olmadığını belirtti.

Laçin’in ifadeleri şöyle:

'Naçizane bir bilgi vermek isterim . Dünya üniversiteleri öğrenci alım kriterlerini belirler ve yayınlar . Öğrenciler yine de başvurabilir . Öğrenci başvurur, üniversite de kriterlere uymadığı gerekçesi ile reddeder. Çünkü Dünya üniversiteleri , bir öğrenciye “red” verirken , mutlaka sebep bildiren bir açıklama yollar. O kriterler de o yüzden yayınlanır . Her kritere uyan öğrenci kabul edilmek zorunda değildir . Karar, alıcı kuruldaki akademisyenlerindir . Ama Üniversiteler , kritere uymasa da bir öğrenciyi alabilir . Bu hak üniversiteye aittir .

Öğrenci gidip Afrika’da yardım için çalışmıştır . Üniversite bundan etkilenir ve başka kriterleri eksik olsa da öğrenciyi beğenip kabul edebilir . Kimse de “sen bunu niye aldın” diyemez. Özerklik budur zaten . Öğrenci kabul edildiği okula gider. “Benim puan eksikti başka arkadaşlara ayıp olmasın” deme hakkı yoktur zira karar kendinden büyük olan Üniversiteye aittir .

Okula giren öğrenci başarır ya da başaramaz. Başaramaz ise atılır . Başarır ise diplomayı alır . Ünüversite’nin verdiği diplomaya da “alınan hak” olduğu için sonsuza kadar kimse el süremez .

Özetle , alınmış bir diploma dünyanın hiçbir yerinde İPTAL EDİLEMEZ! Bilmeyenler için Türkiye dışında bu işler nasıl oluyor anlatmak istedim . Ve rica ederim “öyle değil Bernaaa” diye yorumlarda bulunmayın .

Böyle ! Net! Kesin bilgi!'