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Berna Laçin Kimdir, X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?

Berna Laçin Kimdir, X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.04.2025 - 14:46

Bir döneme damga vuran dizilerle adından söz ettiren oyuncu Berna Laçin, son zamanlarda X hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla tanınıyor. Berna Laçin, onaylı X (Twitter) hesabının kapatıldığını açtığı yeni hesabında duyurdu. Peki Berna Laçin Kimdir? Berna Laçin'in X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?

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Berna Laçin kimdir?

Berna Laçin kimdir?

Sinema ve dizi oyuncusu Berna Laçin 20 Ağustos 1970 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Babası askeri pilot olan Laçin, ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanan Laçin’in İstanbul macerası böylece başlamış oldu. Berna Laçin, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Laçin, 1990 yılından 2022 yılına kadar pek çok yapımda rol aldı. 

Laçin, 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlendi. Bu evlilikten Ada Eşiz isimli bir kız çocukları bulunuyor. 

Berna Laçin'in rol aldığı film ve diziler şöyle:

  • 1990 | Sevdiğim Adam, Koltuk Belası

  • 1991 | Yarına Gülümsemek

  • 1993 | Kızılırmak Karakoyun

  • 1995 | Gökkuşağı, Sahte Dünyalar, Bir Kadının Anatomisi

  • 1997 | İlk Aşk, Böyle mi Olacaktı

  • 1998 | Ateş Dansı

  • 2000 | Evdeki Yabancı

  • 2002 | Seni Yaşatacağım

  • 2004 | Bir Dilim Aşk

  • 2005 | Belalı Baldız

  • 2007 | Yıldızlar Savaşı

  • 2010 | Bekle Beni

  • 2013-2014 | Aşk Ekmek Hayaller

  • 2019 | Merhaba Güzel Vatanım

  • 2022 | Maske Kimsin Sen?

Rol aldığı tiyatro oyunları şöyle:

  • Hoşgeldin Boyacı : Donald Churchill - Tiyatro Martı - 2014

  • Dönme Dolap : Eric Assous - Tiyatro İstanbul - 2007

  • Yeni Baştan \ 'Chapter Two' : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1997

  • Kadınlar da Savaşı Yitirdi : Curzio Malaparte - İstanbul Şehir Tiyatrosu

  • Teope : Coşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatroları

  • Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatroları

  • Aile Şerefi

Berna Laçin'in X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?

Berna Laçin'in X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?

Berna Laçin, son yıllarda ülkede gerçekleşen toplumsal ve politik olaylara ses getiren yorumlarda bulunan bir kişi olarak öne çıktı. Sosyal medya hesabı X’ten eleştirel yorumlarda bulunan Berna Laçin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı ve tutuklama kararlarına sert tepki gösterenlerden biri oldu. Öyle ki Berna Laçin, ülkede yaşanan olaylar nedeniyle de acile kaldırılmıştı. Hastaneden serumlu bir fotoğraf paylaşan Laçin, “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)” notunu düşmüştü. 

İmamoğlu için gerçekleşen eylemlere desteğiyle bilinen Laçin, polisin sert müdahalesi; öğrencilerin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabı X’ten (Twitter) tepki gösterdi. 

Son olarak 2 Nisan boykot çağrısında bulunan Laçin, bu nedenle rol aldıkları yapımlardan çıkarılan oyunculara da desteğini sosyal medya hesabından gösterdi. 

Yaptığı paylaşımların ardından Berna Laçin’in ‘@bernalacin35’ kullanıcı isimli X hesabı kapatıldı

Berna Laçin, yedek hesabı ‘@bernalacin35_5’ isimli hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Sayın X Kullanıcısı:

@bernalacin35 X hesabınızla ilgili olarak 5651 sayılı yasanın 8/A maddesi gereğince verilen mahkeme kararı ( İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği 2025/4204 D. İş ) hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla bu e-posta mesajını gönderiyoruz.

X aşağıdaki içerik ile ilgili şu an için herhangi bir işlem yapmamıştır…”

Laçin, bu paylaşımına X’in sahibi Elon Musk’ı etiketleyerek “İfade özgürlüğü mü?” diye sordu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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