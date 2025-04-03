Berna Laçin Kimdir, X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?
Berna Laçin Kimdir, X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?
Bir döneme damga vuran dizilerle adından söz ettiren oyuncu Berna Laçin, son zamanlarda X hesabından gündeme dair yaptığı paylaşımlarla tanınıyor. Berna Laçin, onaylı X (Twitter) hesabının kapatıldığını açtığı yeni hesabında duyurdu. Peki Berna Laçin Kimdir? Berna Laçin'in X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?
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Berna Laçin kimdir?
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Berna Laçin'in X (Twitter) Hesabı Neden Kapatıldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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