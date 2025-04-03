Sinema ve dizi oyuncusu Berna Laçin 20 Ağustos 1970 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde doğdu. Babası askeri pilot olan Laçin, ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanan Laçin’in İstanbul macerası böylece başlamış oldu. Berna Laçin, İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Laçin, 1990 yılından 2022 yılına kadar pek çok yapımda rol aldı.

Laçin, 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlendi. Bu evlilikten Ada Eşiz isimli bir kız çocukları bulunuyor.

Berna Laçin'in rol aldığı film ve diziler şöyle:

1990 | Sevdiğim Adam, Koltuk Belası

1991 | Yarına Gülümsemek

1993 | Kızılırmak Karakoyun

1995 | Gökkuşağı, Sahte Dünyalar, Bir Kadının Anatomisi

1997 | İlk Aşk, Böyle mi Olacaktı

1998 | Ateş Dansı

2000 | Evdeki Yabancı

2002 | Seni Yaşatacağım

2004 | Bir Dilim Aşk

2005 | Belalı Baldız

2007 | Yıldızlar Savaşı

2010 | Bekle Beni

2013-2014 | Aşk Ekmek Hayaller

2019 | Merhaba Güzel Vatanım

2022 | Maske Kimsin Sen?

Rol aldığı tiyatro oyunları şöyle: