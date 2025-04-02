Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı? Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?
Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı? Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?
Oyuncu Aybüke Pusat, TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldı. TRT’den yapılan açıklamada Aybüke Pusat’ın rolüne son verildiği ve senaryonun revize edileceği belirtili. Bu gelişmelerin ardından Aybüke Pusat’ın diziden neden çıkarıldığı araştırılmaya başlandı. Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı? Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?
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Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı, Kovuldu mu?
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TRT'den yapılan açıklamanın tam metni:
Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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