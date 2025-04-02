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Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı? Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?

Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı? Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 15:08

Oyuncu Aybüke Pusat, TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldı. TRT’den yapılan açıklamada Aybüke Pusat’ın rolüne son verildiği ve senaryonun revize edileceği belirtili. Bu gelişmelerin ardından Aybüke Pusat’ın diziden neden çıkarıldığı araştırılmaya başlandı. Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı? Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?

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Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı, Kovuldu mu?

Aybüke Pusat Teşkilat Dizisinden Neden Çıkarıldı, Kovuldu mu?

Oyuncu Aybüke Pusat, 2 Nisan boykotuna destek verdi. Pusat, Instagram hesabından “Ekonomik Boykot: 2 Nisan’da satın alım yapmıyoruz Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlüğüne ara veriyoruz” yazılı görsel paylaşarak takipçilerine boykot çağrısı yaptı ve boykota destek verdiğini gösterdi. 

Ancak Pusat, kısa süre sonra bu paylaşımını sildi. Sosyal medyada Pusat’ın TRT dizisinde oynadığı vurgulanarak “cesur” hareket sergilediği ifade edilerek destek mesajları yağdı. Pek çok ünlü isim de Aybüke Pusat’a destek verdi. Ancak Aybüke Pusat’ı hedef gösterenler de oldu. Bir kesim ünlü oyuncunun TRT dizisi Teşkilat’tan çıkarılması için çağrı yaptı, iktidara yakın medya Aybüke Pusat’ı hedef gösteren yayınlar yaptı. 

TRT’den 2 Nisan Çarşamba günü yapılan açıklamada Aybüke Pusat’ın Teşikilat dizisi kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi. 

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı 👇

TRT'den yapılan açıklamanın tam metni:

TRT'den yapılan açıklamanın tam metni:

'Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT’nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir.

TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

Milletimizi temsil eden TRT’nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliği ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyasi ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT’nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT’yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

Bu bağlamda, TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizyona gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?

Boykot Çağrısı Yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat'taki Rolü Ne?

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 yılında yayın hayatına başladı. Aksiyon, istihbarat ve dram türündeki dizi Millî İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını konu ediyor. 

Aybüke Pusat diziye dördüncü sezonda Neslihan Erdemsoy/Tuna karakteriyle katıldı. Neslihan karakteri TRT 1’de şu ifadeyle anlatıldı: “Kayıplarına ve ihanetlere rağmen asla pes etmeyen Neslihan, vatani görevine kararlılıkla devam eder. Hem masada hem de sahada asla boyun eğmeyen güçlü bir karakterdir.”

Aybüke Pusat’ın hayat verdiği Neslihan Erdemsoy, Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir diplomattır. Çetin Erdemsoy’u babası olarak bilen Neslihan gerçek babasının Albay Nazım Tuna olduğunu öğrenir. Bir görüşme sonrası yapılan saldırıda Başkan'ı şehit edilmiş, kendisi Ömer tarafından kurtarılmıştır. Sonrasında MİT ekibine katılan Neslihan, ihanetlere rağmen kararlılığından ödün vermeyen bir karakter olarak tanınıyor. Teşkilat dizisinin başrolü olan Aybüke Pusat’ın can verdiği Neslihan karakteri, stratejik zekası ve liderlik vasfıyla dizide kilit bir role oynuyordu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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