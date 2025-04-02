2005 yılında BASAD tiyatro topluluğuna katılan Canpolat, burada da hem oyunculuk hem sahne amirliği yaptıktan sonra 2006’da BKM ekibine dahil oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan oyuncu, 2008-2010 yılları arasında bu programda hem sahnede hem de kamera arkasında aktif olarak görev aldı.

Canpolat, Filinta dizisinde Gazanfer karakteriyle dikkat çekti, Cennet Mahallesi, Fırtına, Bir Demet Tiyatro gibi sevilen dizilerde de rol aldı. Oyunculuğu yalnızca televizyonla sınırlı kalmadı; Neşeli Hayat, Girdap, Papatya ve Çok Filim Hareketler Bunlar gibi yapımlarda da sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Hatta Yanılgılar ve Kim gibi kısa filmlerde de farklı karakterlere hayat vererek kariyerine çeşitlilik kattı.