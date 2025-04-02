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Emre Canpolat Kimdir? Emre Canpolat'ın Yer Aldığı Yapımlar

Emre Canpolat Kimdir? Emre Canpolat'ın Yer Aldığı Yapımlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 23:27

Emre Canpolat'ın tiyatro sahnesinde başlayan oyunculuk serüveni, zamanla dizi ve filmlerle ekranlara taşındı. Özellikle Çok Güzel Hareketler Bunlar sayesinde geniş kitleler tarafından tanınan Emre Canpolat, aslında uzun yıllardır hem sahnede hem kamera önünde aktif. Hem oyunculuk yapıyor hem de sahne arkasında görev alarak üretmeye devam ediyor. Peki Emre Canpolat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Emre Canpolat hangi yapımlarda rol aldı?

İşte detaylar...

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Emrecan Polat Kimdir ve Nereli?

Emrecan Polat Kimdir ve Nereli?

22 Eylül 1981’de İstanbul’da dünyaya gelen Emre Canpolat, aslen Gaziantepli bir ailenin çocuğu. Oyunculuk serüveni ise 1996 yılında, henüz 15 yaşındayken Mersin Halkevi Tiyatrosu’nda başladı. 

Üniversite yıllarında da bu ilgisini hiç bırakmadı; Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde eğitim alırken bir yandan da Isparta Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı. Hem sahneye çıktı hem sahne arkasında görev aldı.

Emrecan Polat Hangi Yapımlarda Yer Aldı?

Emrecan Polat Hangi Yapımlarda Yer Aldı?

2005 yılında BASAD tiyatro topluluğuna katılan Canpolat, burada da hem oyunculuk hem sahne amirliği yaptıktan sonra 2006’da BKM ekibine dahil oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile yıldızı parlayan oyuncu, 2008-2010 yılları arasında bu programda hem sahnede hem de kamera arkasında aktif olarak görev aldı. 

Canpolat, Filinta dizisinde Gazanfer karakteriyle dikkat çekti, Cennet Mahallesi, Fırtına, Bir Demet Tiyatro gibi sevilen dizilerde de rol aldı. Oyunculuğu yalnızca televizyonla sınırlı kalmadı; Neşeli Hayat, Girdap, Papatya ve Çok Filim Hareketler Bunlar gibi yapımlarda da sinema izleyicisinin karşısına çıktı. Hatta Yanılgılar ve Kim gibi kısa filmlerde de farklı karakterlere hayat vererek kariyerine çeşitlilik kattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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