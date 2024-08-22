Neden Flört Aşamasını Geçemiyorsun?
Neden Flört Aşamasını Geçemiyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Normal giden bir günde bunlardan hangisi senin moralini bozar?
4. Kıskançlık dereceni söyle bakalım!
5. Biriyle flört aşamasındasın eski sevgilin tekrar barışmak istediğini söyledi ne yaparsın?
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6. Duygularını açma konusunda nasılsın?
7. Hiç aldatıldın mı?
8. Peki sence flört süresi ne kadar olmalı?
9. Bunlardan hangisi olursa bir ilişkiyi bitirirsin?
10. Flört etme konusunda nasılsın?
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Kendini ciddi ilişkiye hazır hissetmediğin için!
Flört etmekten keyif aldığın için!
Sorumluluktan kaçtığın için!
Kalbinde başkası olduğu için!
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