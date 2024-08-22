Görüş Bildir
Haberler
Test
İlişki Testleri
Neden Flört Aşamasını Geçemiyorsun?

Neden Flört Aşamasını Geçemiyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 14:01

Flört aşaması birbirini tanımaya yardım eder. Flörtten sonra ya ilişki ciddiye biner ya da biter. Peki senin ilişkilerin neden flörtten ileri gidemiyor?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Normal giden bir günde bunlardan hangisi senin moralini bozar?

4. Kıskançlık dereceni söyle bakalım!

5. Biriyle flört aşamasındasın eski sevgilin tekrar barışmak istediğini söyledi ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Duygularını açma konusunda nasılsın?

6. Duygularını açma konusunda nasılsın?

7. Hiç aldatıldın mı?

8. Peki sence flört süresi ne kadar olmalı?

9. Bunlardan hangisi olursa bir ilişkiyi bitirirsin?

10. Flört etme konusunda nasılsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendini ciddi ilişkiye hazır hissetmediğin için!

Bir ilişkiye adım atma düşüncesi kafanı karıştırıyor. Kendini bir anda romantik bir ilişkinin içinde bulmak, kalbinin hızla çarpmasına neden oluyor. Sanırım hala yalnızlığın tatlı huzuruna alışkınsın ve bu durumu değiştirmek için acele etmiyorsun. Kendini bir ilişkiye hazır hissetmiyorsun, bu kesin. Evet, belki biraz macera, biraz heyecan arıyorsun. Ancak bu, kalbinin derinliklerinde bir yere yerleşecek birini bulmak istediğin anlamına gelmiyor. Hala özgürlüğünün tadını çıkarıyor, hayatının kontrolünü tamamen elinde tutmak istiyorsun. Bu yüzden flört etmek, senin için en uygun seçenek gibi görünüyor. Flört aşaması, her zaman eğlenceli ve heyecan verici olmuştur. Yeni biriyle tanışmak, onunla vakit geçirmek, birlikte yeni deneyimler yaşamak... Ancak bu aşamadan ileriye gitmek, seni biraz endişelendiriyor. Belki de henüz o aşamaya geçmeye hazır olmadığın için, flört aşamasında takılıp kalıyorsun.

Flört etmekten keyif aldığın için!

Flört etmekten keyif aldığın için!

Flört etmek, çoğumuz için adeta bir oyun haline gelmiş durumda ve bu oyunun sonunu getirmek istemiyoruz. Flört etmek, yeni insanlarla tanışmanın, onları keşfetmenin ve belki de biraz da onları etkilemenin eğlenceli bir yolu. Bu süreçte yaşanan heyecan, merak ve belirsizlik hissi, adeta bizi büyülüyor. İşte bu yüzden, flört etmekten aldığımız bu keyfi kaybetmek istemiyoruz. Çünkü flört etmek, bize kendimizi canlı ve çekici hissettiriyor. Yeni biriyle tanıştığımızda, onunla flört ederken hissettiğimiz bu heyecan, adeta bizi gençleştiriyor. Bu yüzden, flört aşamasını geçememek belki de tamamen flört etmekten aldığımız bu zevkten kaynaklanıyor. Ama işler ciddiye binmeye başladığında, yani bir ilişkiye doğru evrilmeye başladığında, bu eğlenceli flört oyununun sona ereceğini düşünüp kaçıyoruz. Çünkü ciddi bir ilişki, flört etme oyununun sona erdiği anlamına geliyor. Ve biz, bu eğlenceli oyunun sona ermesini istemiyoruz. İşte bu yüzden, flört aşamasını geçemiyoruz.

Sorumluluktan kaçtığın için!

Bir ilişkiyi sürdürmenin gerektirdiği sorumlulukları omuzlamaktan kaçıyorsun, bu yüzden aşk hayatında flört aşamasını bir türlü aşamıyorsun. Flört etmek, heyecan verici, göz kamaştırıcı ve bir o kadar da eğlenceli. Ancak sen, bu hafif ve eğlenceli flört aşamasının ötesine geçmekten kaçınıyorsun. Çünkü bu, daha büyük bir sorumluluğun altına girmek anlamına geliyor. Flört etmek, bir ilişkinin en rahat, en az stresli ve en keyifli aşamasıdır. Ancak, bu aşamanın ötesine geçmek, daha fazla sorumluluk, daha fazla kararlılık ve daha fazla bağlılık gerektirir. Bu, birçok insan için korkutucu olabilir. Ve sen, bu korkuya teslim oluyor, daha büyük bir sorumluluğun altına girmekten kaçınıyorsun.

Kalbinde başkası olduğu için!

Aşkın karmaşık labirentinde kaybolmuşsun ve çıkışı bulmakta zorlanıyorsun. Kalbinde hala bir yerlerde unutamadığın biri var ve bu durum, yeni bir ilişkiye adım atmanı engelliyor. Onunla birlikte olma ihtimalin artık yok, biliyorsun. Ancak bu gerçeği kabullenmek kolay olmuyor. Hayatına devam etmek, yeni insanlarla tanışmak, belki de yeni bir aşka yelken açmak istiyorsun. Ancak bu flört süreci, kalbinde hala yer etmiş olan biri olduğu için bir türlü ilerlemiyor. Her yeni tanıştığın insanla birlikte olma fikri, kalbindeki o kişiye ihanet etmek gibi geliyor. Bu yüzden, flört süreci ilerlemiyor, hep aynı yerde sayıyorsun. Kalbindeki bu durum, seni bir türlü ileriye gitmeye izin vermiyor. Bu durum, yeni bir ilişkiye adım atmanı engelliyor ve bu durum seni daha da karmaşık bir duruma sürüklüyor. Ancak unutma, aşk karmaşık bir labirent olsa da, her labirentin bir çıkışı vardır. Belki de kalbindeki bu kişiye veda etmek, yeni bir başlangıç yapmanın anahtarı olabilir.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın