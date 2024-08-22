Neden Flört Aşamasını Geçemiyorsun?

Aşkın karmaşık labirentinde kaybolmuşsun ve çıkışı bulmakta zorlanıyorsun. Kalbinde hala bir yerlerde unutamadığın biri var ve bu durum, yeni bir ilişkiye adım atmanı engelliyor. Onunla birlikte olma ihtimalin artık yok, biliyorsun. Ancak bu gerçeği kabullenmek kolay olmuyor. Hayatına devam etmek, yeni insanlarla tanışmak, belki de yeni bir aşka yelken açmak istiyorsun. Ancak bu flört süreci, kalbinde hala yer etmiş olan biri olduğu için bir türlü ilerlemiyor. Her yeni tanıştığın insanla birlikte olma fikri, kalbindeki o kişiye ihanet etmek gibi geliyor. Bu yüzden, flört süreci ilerlemiyor, hep aynı yerde sayıyorsun. Kalbindeki bu durum, seni bir türlü ileriye gitmeye izin vermiyor. Bu durum, yeni bir ilişkiye adım atmanı engelliyor ve bu durum seni daha da karmaşık bir duruma sürüklüyor. Ancak unutma, aşk karmaşık bir labirent olsa da, her labirentin bir çıkışı vardır. Belki de kalbindeki bu kişiye veda etmek, yeni bir başlangıç yapmanın anahtarı olabilir.