Senin Nasıl Bir Sevgiliye İhtiyacın Var?
Senin Nasıl Bir Sevgiliye İhtiyacın Var?
Her insanın ilişkiden beklentisi farklıdır. Kimi için en önemli şey güvendir, kimi için de sevgi. Senin için en önemli şey ne?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak bir ilişkiyi bitirmene ne neden olabilir?
4. Senin bir ilişkide neye ihtiyacın var?
5. Senin için ideal bir ilk buluşma nasıl olmalı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sen sevgini nasıl gösterirsin?
7. Sence aşk her şeyi çözer mi?
8. Genelde ilişkide problemler kimin yüzünden çıkar?
9. Sevgilinle tatile çıkacaksın, hangisine gitmek istersin?
10. Son olarak gerçek aşka inanıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin merhametli bir sevgiliye ihtiyacın var!
Senin çok aşık bir sevgiliye ihtiyacın var!
Senin güvenilir bir sevgiliye ihtiyacın var!
Senin eğlenceli bir sevgiliye ihtiyacın var!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın