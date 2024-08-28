Senin Aşkın Neden Karşılıksız?
Senin Aşkın Neden Karşılıksız?
Bazen aşkı karşılıklı yaşarız, bazen de aşkımıza karşılık bulamayız. Aşkımıza karşılık bulamadığımızda platonik olarak devam ederiz ya da bırakırız. Sen neden aşkına karşılık bulamıyorsun? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak en son ne zaman birine gerçekten bir şeyler hissettin?
4. Peki sen sevdiğini nasıl belli edersin?
5. Sevmek sana nasıl hissettiriyor?
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6. Birini karşılıksız sevmek ne kadar zor puanla bakalım! (1=kolay, 5= çok zor)
7. Sen sevilmek için olmadığın biri gibi davranır mısın?
8. Sen çok sık birilerinden hoşlanır mısın?
9. Peki sen daha önce hiç sevildin mi?
10. Hiç bir ünlüye aşık oldun mu?
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Duygularını açmadığın için!
İmkansızı sevdiğin için!
Daha seni tanımadığı için!
Reddedilmekten korktuğun için!
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