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Senin Aşkın Neden Karşılıksız?

Senin Aşkın Neden Karşılıksız?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 13:01

Bazen aşkı karşılıklı yaşarız, bazen de aşkımıza karşılık bulamayız. Aşkımıza karşılık bulamadığımızda platonik olarak devam ederiz ya da bırakırız. Sen neden aşkına karşılık bulamıyorsun? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk olarak en son ne zaman birine gerçekten bir şeyler hissettin?

3. İlk olarak en son ne zaman birine gerçekten bir şeyler hissettin?

4. Peki sen sevdiğini nasıl belli edersin?

5. Sevmek sana nasıl hissettiriyor?

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6. Birini karşılıksız sevmek ne kadar zor puanla bakalım! (1=kolay, 5= çok zor)

7. Sen sevilmek için olmadığın biri gibi davranır mısın?

8. Sen çok sık birilerinden hoşlanır mısın?

9. Peki sen daha önce hiç sevildin mi?

10. Hiç bir ünlüye aşık oldun mu?

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Duygularını açmadığın için!

Duygularını açmadığın için!

Aşk, her zaman bir adım atmayı gerektirir, değil mi? Ama sen, kalbindeki duyguları saklayarak, aşkın karşılıksız kalmasına neden oluyorsun. Belki de korkuyorsun, belki de reddedilmekten çekiniyorsun. Ama unutma, aşk cesaret ister. Eğer duygularını açarsan, belki de hayatının aşkıyla karşılaşabilirsin. Hayatın renklerini birlikte keşfedeceğin, gözlerine baktığında kalbinin hızla çarptığı biriyle, belki de güzel bir aşk hikayesi yaşayabilirsin. Ancak bunun için önce duygularını açman gerekiyor. Kendi içindeki bu duygusal labirentten çıkıp, aşkın sıcak ve aydınlık dünyasına adım atman gerekiyor. Aşk, belki de hayatın en güzel hediyesi. Ve bu hediye, senin kalbinde sakladığın duyguların bir adım ötesinde seni bekliyor olabilir. Bu yüzden, belki de artık duygularını açmanın, aşkı yaşamanın ve hayatın bu güzel hediyesini kabul etmenin zamanı gelmiştir.

İmkansızı sevdiğin için!

İmkansızı sevdiğin için!

Herkesin gönlünde bir aşk hikayesi yatar ve senin hikayenin kahramanı da, kavuşmanın sadece hayal olabileceği biri. Evet, sen imkansızı seviyorsun. Bu aşkın, kalbinde bir yara açıyor ve her seferinde biraz daha derinleşiyor. Çünkü kalbin, seninle olamayacak birini seçti. Bu kişi belki de bir film yıldızı, belki de hayatının bir noktasında karşılaştığın ve bir daha asla göremeyeceğin biri. Belki de seni hiç fark etmeyen biri. Ama ne olursa olsun, bu kişi senin kalbinde öyle bir yer edindi ki, onunla olamamanın acısı bile tatlı geliyor sana. Aşkın karşılıksız olmasının sebebi, belki de sevdiğin kişinin seni sevemeyeceğini bilmen. Belki de bu kişiye olan aşkın, onunla olamayacağını bilmenle birlikte daha da yoğunlaşıyor. Aşk, bazen karşılıksız olabiliyor. Ama unutma, aşkın güzelliği karşılık bulmasında değil, hissetmekte. Bu yüzden, imkansızı sevmenin verdiği acıyı da bir aşkın parçası olarak kabul et ve bu duyguyu sonuna kadar yaşa.

Daha seni tanımadığı için!

Aşk, bazen karşılıksız olabilir. Biliyoruz, bu durum kalp kırıklığına neden olur ve seni derinden etkiler. Ancak, belki de aşkının karşılıksız olmasının asıl sebebi, o özel kişinin seni henüz tam anlamıyla tanımamış olmasıdır. Belki de sevdiğin kişi, senin ne kadar harika biri olduğunu henüz keşfetmedi. Senin neşen, sevgin, tutkun, zekan ve tüm güzelliklerin henüz onun radarına girmemiş olabilir. Belki de seni sadece yüzeyde tanıyor, belki de sadece bir gölge olarak görüyor. Ama bilinmeli ki, herkesin içinde bir ışık vardır ve bu ışığın parlaması için sadece doğru zamanı bekler. Bu yüzden, aşkının karşılıksız olmasına üzülme. Belki de sevdiğin kişi, seni henüz tam olarak tanımadığı için aşkını karşılıksız bırakıyor. Belki de gerçek seni gördüğünde, aşkının karşılığını bulacaksın. Ve o zaman, tüm bu bekleyişin ne kadar değerli olduğunu anlayacaksın.

Unutma, aşk bir yolculuktur ve her yolculuk zaman alır. Bu yüzden, sabırlı ol ve sevdiğin kişinin seni tam anlamıyla tanıması için ona zaman ver. Ve emin ol, o zaman geldiğinde, aşkının karşılığını alacaksın.

Reddedilmekten korktuğun için!

Aşk, birçoğumuz için karmaşık bir labirent. Kimi zaman içinde kaybolup, çıkış yolunu bulamadığımız bu labirentin en zorlu kısmı ise karşılıksız aşk. Belki de aşkının karşılıksız olmasının asıl nedeni, senin reddedilme korkundan kaynaklanıyor olabilir. Korkularımız, çoğu zaman hayatımızın kontrolünü ele geçirir ve biz farkında bile olmayız. İşte bu korkuların en başında gelen reddedilme korkusu, aşk hayatımızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Öyle ki, bu korku yüzünden aşkımızı ilan etmekten çekinir, içimizdeki duyguları bir türlü dışa vuramayız. Sonuçta da aşkımız karşılıksız kalır. Düşünsene, belki de kalbinde taşıdığın o özel kişi, seninle aynı duyguları paylaşıyor olabilir. Ancak sen, reddedilme korkusuyla ona açılmaktan kaçındığın için, bu aşk karşılıksız kalıyor. İşte bu nedenle, aşkının karşılıksız olmasının asıl sebebi, belki de kendi içinde sakladığın bu korkudur.

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