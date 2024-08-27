Ne Kadar Popülersin?
Ne Kadar Popülersin?
Girdiğin ortamda ne kadar dikkat çekiyorsun? İnsanlar senin ortama girdiğini hemen anlıyor mu? Hadi öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Sakin bir hayat sana göre mi?
4. Lisede tanınıyor muydun?
5. Bir ortama girdiğin belli oluyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Enerjinin yüksek olduğunu düşünüyor musun?
7. Kendinde en çok neyi beğeniyorsun?
8. Peki seni en çok hangi kelimeyle ifade ederler?
9. Kalabalık bir arkadaş ortamın var mı?
10. Yalnız kaldığında ne yapmayı seviyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen popülerlik kelimesinin vücut bulmuş halisin!
Sen yakında popüler olacaksın!
Sen popülerlik yerine sakinliği tercih ediyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın