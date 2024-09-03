Ne Kadar Gururlusun?

Bir dakika durup düşün, gurur kelimesinin anlamını hiç düşündün mü? Gurur senin için sadece bir sözcükten ibaret. Gurur, belki de senin için anlamsız bir duygu. Gurur, belki de senin için bir boşlukta sallanan bir duygu. Belki de onu tam anlamıyla hissetmek için yeterince derinleşemedin. Ancak, gururun tadını çıkarabilmek için, onu anlamak ve kavramak gerekir. Gurur, herkesin anlayabileceği bir duygu değil, belki de bu yüzden senin için anlamını yitirmiş olabilir. Ama unutma, gurur, sadece bir duygudan ibaret değil. Gurur, bir başarıyı kutlamak, bir hedefe ulaşmak, bir mücadeleyi kazanmak demektir. Gurur, kendine inanmak, kendini sevmek ve kendini kabul etmek demektir. Ve belki de en önemlisi, gurur, kendini başkalarına kanıtlama ihtiyacını hissetmeden, kendi değerini bilme ve onu koruma yeteneğidir.