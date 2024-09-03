Ne Kadar Gururlusun?
Ne Kadar Gururlusun?
Bütün duygularımız gibi gurur da bizden bir duygudur. Çoğu zaman gururumuz duygularımızın önüne geçebilir. Peki sen ne kadar gururlusun? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Verdiğin sözleri tutar mısın?
4. Birinden çok hoşlanırsan ilk adımı atar mısın?
5. İnsanlardan kolayca yardım isteyebiliyor musun?
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6. Peki gururun yüzünden birini kaybettin mi?
7. Özür dileme konusunda nasılsın?
8. Aşkın için her şeyi göze alır mısın?
9. Çok sevdiğin biri sana karşı bir hata yaptı. Affeder misin?
10. Arkandan konuşulduğunu öğrendin ne yaparsın?
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Sen çok gururlusun!
Sen sadece aşkta gururlusun!
Sen gurur ne demek bilmiyorsun!
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