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Ne Kadar Gururlusun?

Ne Kadar Gururlusun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 13:01

Bütün duygularımız gibi gurur da bizden bir duygudur. Çoğu zaman gururumuz duygularımızın önüne geçebilir. Peki sen ne kadar gururlusun? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Verdiğin sözleri tutar mısın?

4. Birinden çok hoşlanırsan ilk adımı atar mısın?

5. İnsanlardan kolayca yardım isteyebiliyor musun?

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6. Peki gururun yüzünden birini kaybettin mi?

7. Özür dileme konusunda nasılsın?

8. Aşkın için her şeyi göze alır mısın?

8. Aşkın için her şeyi göze alır mısın?

9. Çok sevdiğin biri sana karşı bir hata yaptı. Affeder misin?

10. Arkandan konuşulduğunu öğrendin ne yaparsın?

10. Arkandan konuşulduğunu öğrendin ne yaparsın?
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Sen çok gururlusun!

Seninle ilgili ilk dikkat çeken özellik, gururun. Bu gurur, öyle bir boyuta ulaşmış ki, adeta gözlerini kaplamış ve seni bambaşka bir dünyaya sürüklemiş durumda. Gözlerin, bu gurur perdesi arkasından dünyayı görmeye çalışıyor ama ne yazık ki başarılı olamıyor. Bu gurur, seni öyle bir şekilde sarıp sarmalamış ki, sanki üzerine giydiğin bir zırh gibi seni koruyor. Gururunun bu denli yüksek olması, senin çevrendeki her şeyi, her detayı, her gerçeği göz ardı etmeni sağlıyor. Adeta bir sis perdesi gibi çökmüş üzerine, gururunun yarattığı bu duygusal bulanıklık. Ve bu bulanıklığın içinde kaybolmuş, gerçeklerden uzaklaşmış durumdasın. Bu gurur, belki seni koruyor gibi görünse de aslında seni yalnızlaştırıyor, gerçeklerden uzaklaştırıyor. Bu gurur perdesinin ardında kalan dünyayı görmek, gerçekleri kabullenmek belki zor olacak ama unutma ki, gerçeklerle yüzleşmek seni daha güçlü kılacak.

Sen sadece aşkta gururlusun!

Bir aşka adım attığın ilk an, kalbinin en derin köşelerinde gururun titrek bir alev gibi yanmaya başlıyor. Aşkta gururunun gölgesi adeta seninle birlikte dans ediyor, her adımında seni izliyor ve seni sarmalıyor. Her aşk hikayenin başkahramanı sen olurken, gururun da seninle birlikte başrolü paylaşıyor. Aşkta gururlu olmak, senin aşkla olan dansının en belirgin adımı. Bu duygu senin aşkla olan ilişkini şekillendiriyor, her düşüncen, her duygun ve her tutkun gururunla birlikte biçimleniyor. Senin için aşk, gurur demek. Gururunla birlikte aşkın tüm renklerini keşfederken, her ayrıntıda gururunun izlerini buluyorsun. Aşkın tatlı serüveninde, gururunun gölgesi adeta seninle birlikte dans ediyor, her adımında seni izliyor ve seni sarmalıyor.

Sen gurur ne demek bilmiyorsun!

Bir dakika durup düşün, gurur kelimesinin anlamını hiç düşündün mü? Gurur senin için sadece bir sözcükten ibaret. Gurur, belki de senin için anlamsız bir duygu. Gurur, belki de senin için bir boşlukta sallanan bir duygu. Belki de onu tam anlamıyla hissetmek için yeterince derinleşemedin. Ancak, gururun tadını çıkarabilmek için, onu anlamak ve kavramak gerekir. Gurur, herkesin anlayabileceği bir duygu değil, belki de bu yüzden senin için anlamını yitirmiş olabilir. Ama unutma, gurur, sadece bir duygudan ibaret değil. Gurur, bir başarıyı kutlamak, bir hedefe ulaşmak, bir mücadeleyi kazanmak demektir. Gurur, kendine inanmak, kendini sevmek ve kendini kabul etmek demektir. Ve belki de en önemlisi, gurur, kendini başkalarına kanıtlama ihtiyacını hissetmeden, kendi değerini bilme ve onu koruma yeteneğidir.

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