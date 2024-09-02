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Neden Dışlanmış Hissediyorsun?

Neden Dışlanmış Hissediyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 13:01

Bazen bir arkadaş ortamında bazen de aile içinde dışlandığımızı hissettiğimiz zamanlar olabilir. Belki gerçekten dışlanıyoruz belki de sadece biz öyle hissediyoruz. Sen neden dışlanıyorsun merak ediyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Arkadaş grubunda seni en çok ne rahatsız eder?

3. Arkadaş grubunda seni en çok ne rahatsız eder?

4. Yalnızken nasıl hissediyorsun?

5. Kalabalık bir arkadaş grubun var mı?

5. Kalabalık bir arkadaş grubun var mı?
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6. Kendini iyi hissedeceğin yeri seç bakalım!

7. İletişim kurmakta zorlanıyor musun?

8. İnsanların düşünceleri senin için ne kadar önemli?

9. Öfkeni kontrol edebiliyor musun?

10. Son olarak uyumsuz biri olduğunu düşünüyor musun?

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Kendi yargıların yüzünden dışlanmış hissediyorsun!

Kendi yargıların yüzünden dışlanmış hissediyorsun!

Kendine yönelik aşırı eleştirilerin, seni adeta vitrinde sergilenen bir mankene çeviriyor. Bu durum, seni dışlanmış hissettiriyor, sanki bir vitrinin arkasına hapsedilmişsin ve gerçek dünya ile aranda kalın bir cam var. Çevrendekilerin seni nasıl gördüğünü değerlendirmekte zorlanıyorsun. Kimi zaman, bir yıldız gibi parladığını hissediyorsun, kimi zaman ise sanki defilenin en kötü elbisesiymişsin gibi hissediyorsun. Bu durum, seni daha da fazla kendi içine çekiyor ve kendini daha da fazla eleştiriyorsun. Kendi yargıların, seni adeta bir labirentin içine sürüklüyor ve çıkış yolunu bulmakta zorlanıyorsun.  Ancak unutma ki, herkesin seni eleştireceği bir defilede değilsin. Sen, kendi hayatının en önemli modeli ve aynı zamanda en önemli tasarımcısısın. Kendi yargılarınla boğuşmayı bırak ve kendini olduğun gibi kabul et. Kendine olan inancını yitirme, çünkü sen, kendi hayatının en önemli defilesinde, en güzel elbiseyi giyen model olabilirsin.

Sen iletişim kurmakta zorlandığın için dışlanmış hissediyorsun!

Hayatın bir film şeridi gibi geçiyor ve sen bir figüran gibi hissediyorsun. Sanki içinde bulunduğun sahne senin kontrolün dışında ilerliyor ve senin tek yapabildiğin, kenardan izlemek. İletişim kurmakta zorlanıyorsun, sanki bir dil bariyeri varmış gibi. Bu durum, seni diğer insanlarla kurduğun bağlantıları koparmaya zorluyor ve sonuçta kendini dışlanmış hissediyorsun. Herkesin seni anladığı, senin de herkesi anladığın bir dünya hayal ediyorsun. Ancak, bu şu an için sadece bir hayal. Fakat unutma ki, bu hayali gerçeğe dönüştürmek senin elinde. İlk adım olarak, fikirlerini ve duygularını daha açık bir şekilde ifade etmeyi deneyebilirsin. Belki de bu, seninle aynı dili konuşan insanlarla karşılaşmanın anahtarıdır. Kendini ifade etmek, seni dışlayan o görünmez duvarı yıkmak için bir başlangıç olabilir.

Sen sosyal kaygın yüzünden dışlanmış hissediyorsun!

Sen sosyal kaygın yüzünden dışlanmış hissediyorsun!

Sosyal kaygınının pençesinde kıvranıyor, kalabalıklar ve yeni ortamlar karşısında tüylerin diken diken oluyor. Bu durum, sanki tüm dünya seni dışlıyormuşçasına bir his yaratıyor içinde. Kendini yalnız ve dışlanmış hissetmen tamamen anlaşılır. Ama bu durumu değiştirmek senin elinde. Biliyoruz, kalabalıklar seni fazlasıyla tedirgin ediyor. Ama belki de bu durumu aşmanın yolu, biraz daha küçük gruplarla başlamaktan geçiyor. Kendini rahat hissettiğin bir grupla başlayabilirsin. Bu grupla geçirdiğin zaman, sosyal kaygını azaltmaya yardımcı olabilir. Unutma, kendi hızında ilerlemek tamamen normal ve kabul edilebilir. Kendine biraz daha zaman tanı ve bu süreci adım adım ilerlet.

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