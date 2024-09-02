Neden Dışlanmış Hissediyorsun?

Kendine yönelik aşırı eleştirilerin, seni adeta vitrinde sergilenen bir mankene çeviriyor. Bu durum, seni dışlanmış hissettiriyor, sanki bir vitrinin arkasına hapsedilmişsin ve gerçek dünya ile aranda kalın bir cam var. Çevrendekilerin seni nasıl gördüğünü değerlendirmekte zorlanıyorsun. Kimi zaman, bir yıldız gibi parladığını hissediyorsun, kimi zaman ise sanki defilenin en kötü elbisesiymişsin gibi hissediyorsun. Bu durum, seni daha da fazla kendi içine çekiyor ve kendini daha da fazla eleştiriyorsun. Kendi yargıların, seni adeta bir labirentin içine sürüklüyor ve çıkış yolunu bulmakta zorlanıyorsun. Ancak unutma ki, herkesin seni eleştireceği bir defilede değilsin. Sen, kendi hayatının en önemli modeli ve aynı zamanda en önemli tasarımcısısın. Kendi yargılarınla boğuşmayı bırak ve kendini olduğun gibi kabul et. Kendine olan inancını yitirme, çünkü sen, kendi hayatının en önemli defilesinde, en güzel elbiseyi giyen model olabilirsin.