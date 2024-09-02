Neden Dışlanmış Hissediyorsun?
Neden Dışlanmış Hissediyorsun?
Bazen bir arkadaş ortamında bazen de aile içinde dışlandığımızı hissettiğimiz zamanlar olabilir. Belki gerçekten dışlanıyoruz belki de sadece biz öyle hissediyoruz. Sen neden dışlanıyorsun merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Arkadaş grubunda seni en çok ne rahatsız eder?
4. Yalnızken nasıl hissediyorsun?
5. Kalabalık bir arkadaş grubun var mı?
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6. Kendini iyi hissedeceğin yeri seç bakalım!
7. İletişim kurmakta zorlanıyor musun?
8. İnsanların düşünceleri senin için ne kadar önemli?
9. Öfkeni kontrol edebiliyor musun?
10. Son olarak uyumsuz biri olduğunu düşünüyor musun?
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Kendi yargıların yüzünden dışlanmış hissediyorsun!
Sen iletişim kurmakta zorlandığın için dışlanmış hissediyorsun!
Sen sosyal kaygın yüzünden dışlanmış hissediyorsun!
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