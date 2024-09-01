Hayatının Başrolü müsün?

Etrafındaki ışıltılı dünyada, sen biraz daha farklısın. Belki de diğerlerinden daha alçakgönüllü, belki de daha fazla empati yeteneğine sahipsin. Ancak kesin olan bir şey var ki, senin hikayenin başrolü değil, yan karakteri gibi hissediyorsun. Bir film setindeki gibi, senin etrafında herkes kendi hikayesinin yıldızı, sen ise onların hikayesindeki destekleyici karakter gibisin. Herkes kendi dünyasında dönerken, sen onların dünyalarına odaklanıyorsun. Herkes kendi hikayesini anlatırken, sen onların hikayelerini dinliyorsun. Yani sen, başkalarının hikayelerini kendi hikayenden daha çok düşünüyorsun. Onların mutluluğunu kendi mutluluğundan daha çok önemsiyorsun. Onların sorunlarına kendi sorunlarından daha çok eğiliyorsun. Belki de bu yüzden, senin hikayenin başrolü değil, yan karakteri gibi hissediyorsun. Ancak unutma ki, her hikaye bir yan karakter olmadan tamamlanmaz.