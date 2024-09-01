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Hayatının Başrolü müsün?

Hayatının Başrolü müsün?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 17:01

Hayatında başrol olduğunu düşünüyor musun? Sen hayatında başrol müsün yoksa figüran mı? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendine iyi baktığını düşünüyor musun?

4. İnsan ilişkilerinde en çok neye önem verirsin?

4. İnsan ilişkilerinde en çok neye önem verirsin?

5. Peki seni temsil eden renk hangisi?

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6. Başarıya giden yolda en önemli şey nedir?

7. Ne kadar iyi giyiniyorsun sence? (1= en az,4=en çok)

8. Bir problem olduğunda nasıl davranırsın?

9. Kıskanılan biri misin?

10. Son olarak aşk hayatında her şey yolunda mı?

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Sen hayatının başrolüsün!

Hayatın büyülü sahnesinde sen, başroldeki yıldızsın! Her gün, hayatının kıymetli sahnelerini dolu dolu yaşarken, her anın tadını çıkarıyorsun. Her yeni gün, senin için yeni bir macera, yeni bir hikaye. Her sabah uyandığında, yeni bir günün heyecanla seni beklediğini biliyorsun. Gün içinde yaşadığın her an, hayatının film şeridinde yerini alıyor. Gülüşlerin, sevinçlerin, hüzünlerin ve başarılarınla dolu bu filmde, sen kendi hikayenin yazarı, yönetmeni ve başrol oyuncususun. Her günün sonunda, başını yastığa koyduğunda, geride kalan günün sahnelerini gözden geçirirken, yaşadığın anların tadını çıkarıyorsun. Hayatın, seninle birlikte dans ediyor ve sen bu dansın her adımını dolu dolu yaşıyorsun.

Sen başrol olmaya yakınsın!

Hayatın ritmini yakalamış, her gününü belirli bir düzen içerisinde sürdüren birisin. Ancak, bu düzenin içerisinde kendine yer ayırmakta zorlanıyorsun. Kendi hayatının başrolünde mi, yoksa sadece bir yan karakter mi olduğun konusunda kafan bir hayli karışık. Her sabah uyandığında, gününü planlamak ve görevlerini yerine getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyorsun. İş, okul, aile, arkadaşlar... Tüm bu faktörler, hayatının senaryosunu şekillendiriyor. Ancak bu senaryonun neresinde olduğun konusunda bir belirsizlik yaşıyorsun. Hayatının başrolünde olman gerektiğini biliyorsun. Senin kararlarının, senin tercihlerinin hayatını şekillendirmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ancak, çoğu zaman kendini sadece bir yan karakter gibi hissediyorsun. Başkalarının senaryosunda sadece küçük bir rol oynuyor gibi...

Sen hayatında yan karakter gibisin!

Etrafındaki ışıltılı dünyada, sen biraz daha farklısın. Belki de diğerlerinden daha alçakgönüllü, belki de daha fazla empati yeteneğine sahipsin. Ancak kesin olan bir şey var ki, senin hikayenin başrolü değil, yan karakteri gibi hissediyorsun. Bir film setindeki gibi, senin etrafında herkes kendi hikayesinin yıldızı, sen ise onların hikayesindeki destekleyici karakter gibisin. Herkes kendi dünyasında dönerken, sen onların dünyalarına odaklanıyorsun. Herkes kendi hikayesini anlatırken, sen onların hikayelerini dinliyorsun. Yani sen, başkalarının hikayelerini kendi hikayenden daha çok düşünüyorsun. Onların mutluluğunu kendi mutluluğundan daha çok önemsiyorsun. Onların sorunlarına kendi sorunlarından daha çok eğiliyorsun. Belki de bu yüzden, senin hikayenin başrolü değil, yan karakteri gibi hissediyorsun. Ancak unutma ki, her hikaye bir yan karakter olmadan tamamlanmaz.

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