Hayatının Başrolü müsün?
Hayatının Başrolü müsün?
Hayatında başrol olduğunu düşünüyor musun? Sen hayatında başrol müsün yoksa figüran mı? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendine iyi baktığını düşünüyor musun?
4. İnsan ilişkilerinde en çok neye önem verirsin?
5. Peki seni temsil eden renk hangisi?
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6. Başarıya giden yolda en önemli şey nedir?
7. Ne kadar iyi giyiniyorsun sence? (1= en az,4=en çok)
8. Bir problem olduğunda nasıl davranırsın?
9. Kıskanılan biri misin?
10. Son olarak aşk hayatında her şey yolunda mı?
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Sen hayatının başrolüsün!
Sen başrol olmaya yakınsın!
Sen hayatında yan karakter gibisin!
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