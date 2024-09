Senin Ağır Basan Duygun Ne?

Hayatın her bir anını adeta bir tutku fırtınasıyla yaşayan, enerji dolu birisin. Senin için hayat, bir enerji seli gibi akıp giden, soluksuz bir hikaye; her yeni güneşin doğuşu, yeni bir maceranın başlangıcı anlamına geliyor. Etrafına adeta bir enerji patlaması gibi yayılan biri olduğun söylenebilir ve bu enerjiyi çevrene aktarmaktan büyük keyif aldığın da bir gerçek. Bu yüzden seni durdurabilecek hiçbir engel yok gibi. Hayatın zorluklarına karşı dik duran, her zaman pozitif enerjiyle dolup taşan bir kişi olarak, etrafındaki insanları da bu enerjiye çekmeyi başarıyorsun. İşte bu yüzden sen, tutkunun ve enerjinin canlı bir örneğisin. Her anını dolu dolu yaşamayı seven, hayatının her dakikasını tutkuyla geçiren biri olarak, hayatın tüm renklerini deneyimlemeyi seviyorsun. Bu yüzden hayatın her tonunu, her rengini görmek ve deneyimlemek için adeta bir açlık duyuyorsun.