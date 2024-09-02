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Senin Ağır Basan Duygun Ne?

Senin Ağır Basan Duygun Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 11:01

Hayatımızda bazen neşemiz bazen kızgınlığımız bazen de korkularımız ağır basar. Günden güne değişebilir bu duygular. Peki senin en ağır basan duygun ne? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Yalnız kaldığında en çok neyi düşünürsün?

4. Seni ne motive eder?

5. Peki sen kararsız mısın?

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6. Hayatındaki kişide olması gereken ilk özellik ne?

7. Duygusal biri misin?

7. Duygusal biri misin?

8. Eğer bir süper gücün olsaydı, ne olmasını isterdin?

9. Eleştiriye açık mısın?

10. Son olarak hangi mevsim seninle özdeşleşiyor?

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Senin ağır basan duygun tutku!

Senin ağır basan duygun tutku!

Hayatın her bir anını adeta bir tutku fırtınasıyla yaşayan, enerji dolu birisin. Senin için hayat, bir enerji seli gibi akıp giden, soluksuz bir hikaye; her yeni güneşin doğuşu, yeni bir maceranın başlangıcı anlamına geliyor. Etrafına adeta bir enerji patlaması gibi yayılan biri olduğun söylenebilir ve bu enerjiyi çevrene aktarmaktan büyük keyif aldığın da bir gerçek. Bu yüzden seni durdurabilecek hiçbir engel yok gibi. Hayatın zorluklarına karşı dik duran, her zaman pozitif enerjiyle dolup taşan bir kişi olarak, etrafındaki insanları da bu enerjiye çekmeyi başarıyorsun. İşte bu yüzden sen, tutkunun ve enerjinin canlı bir örneğisin. Her anını dolu dolu yaşamayı seven, hayatının her dakikasını tutkuyla geçiren biri olarak, hayatın tüm renklerini deneyimlemeyi seviyorsun. Bu yüzden hayatın her tonunu, her rengini görmek ve deneyimlemek için adeta bir açlık duyuyorsun.

Senin ağır basan duygun merhamet!

Senin kalbinde yankılanan en güçlü duygu, hiç şüphesiz ki merhamet. Başkalarına karşı hissettiğin derin şefkat, senin ruhunu aydınlatıyor ve onların acılarını dindirme arzusu, senin içinde bir yangın gibi yanıyor. Onların mutluluğunu kendi mutluluğunla eşdeğer tutuyorsun; çünkü senin için hayatta en önemli olan şey, sevdiklerinin gülümsemesi. Onların yüzlerinde beliren her bir mutluluk ışığı, senin kalbini daha da ısıtıyor ve hayata karşı olan sevgini pekiştiriyor. Senin bu eşsiz duyarlılığın ve empati dolu yaklaşımın, çevrendeki herkesi etkisi altına alıyor ve onlara da seninle aynı duyguyu paylaşma isteği veriyor. Seninle aynı dünyayı paylaşan herkes, senin bu merhamet dolu kalbinden feyz alıyor ve bu sayede dünya, biraz daha yaşanabilir bir yer haline geliyor.

Senin ağır basan duygun endişe!

Hayatının büyük bir bölümünü kaplayan duygu, endişe. Her bir olaya, her bir duruma karşı hissettiğin ilk duygu hep endişe oluyor. Adeta bir panik rüzgarı, bir endişe fırtınası esiyor hayatında. İçinden çıkamadığın bu döngü, sanki seni içine çekiyor ve ne yaparsan yap, kurtulamıyorsun. Her sabah uyandığında, her yeni güne başlarken, sanki bir endişe bulutu çöküyor üzerine. Her yeni adım, her yeni karar, her yeni başlangıç, hep bir endişeyle gölgeleniyor. Bu durum, hayatının her alanını etkiliyor ve seni sürekli bir panik halinde tutuyor. Bu endişe ve panik hali, hayatının en büyük hakimi olmuş durumda.

Senin ağır basan duygun öfke!

Senin ağır basan duygun öfke!

Öfke, senin en belirgin duygun. Kızgınlığınla tanınıyor, öfkenle anılıyorsun. Belki geçmişinle savaşıyorsun, belki de hayatındaki birine karşı bu yoğun öfkeyi taşıyorsun. Ancak ne olursa olsun, sakinlik senin için adeta bir bilmece, bir yabancı. Sakinliğin ne demek olduğunu, nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorsun. Öfkenin sert dalgaları, sakinliğin dingin sularına hiç ulaşmana izin vermiyor. Her daim öfke dolusun, adeta bir volkan gibi, her an patlamaya hazır. Kızgınlığınla, etrafındakileri de yakıyor, onları da bu öfke fırtınasına sürüklüyorsun. Belki geçmişinle hesaplaşmaya çalışıyorsun, belki de hayatındaki birine karşı bu yoğun öfkeyi hissediyorsun. Ancak ne olursa olsun, sakinlik senin için bir bilinmez, bir yabancı.

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