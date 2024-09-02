Senin Ağır Basan Duygun Ne?
Senin Ağır Basan Duygun Ne?
Hayatımızda bazen neşemiz bazen kızgınlığımız bazen de korkularımız ağır basar. Günden güne değişebilir bu duygular. Peki senin en ağır basan duygun ne? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yalnız kaldığında en çok neyi düşünürsün?
4. Seni ne motive eder?
5. Peki sen kararsız mısın?
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6. Hayatındaki kişide olması gereken ilk özellik ne?
7. Duygusal biri misin?
8. Eğer bir süper gücün olsaydı, ne olmasını isterdin?
9. Eleştiriye açık mısın?
10. Son olarak hangi mevsim seninle özdeşleşiyor?
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Senin ağır basan duygun tutku!
Senin ağır basan duygun merhamet!
Senin ağır basan duygun endişe!
Senin ağır basan duygun öfke!
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