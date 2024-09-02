Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?

Kendine olan güvenin tam orta yerde, ne fazla ne de eksik. Zaman zaman içinden bir şüphe sesi yükselse de, genellikle dengede durmayı başarıyorsun. Kendine güven konusunda bir denge ustası olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bu, hayatın her alanında dengeyi sağlama yeteneğinin bir yansımasıdır. Kendine olan inancın, bir deniz feneri gibi, ne tamamen parlak ne de tamamen karanlık. Her zaman orada, seni aydınlatmaya ve yol göstermeye hazır. Bazen içinden bir kuşku uyanıyor, belki de bir karar verme aşamasında veya bir durumla başa çıkmaya çalışırken. Ancak bu kuşkular, senin dengeli duruşunu bozacak kadar büyük değil. Onlar sadece orada, seni daha dikkatli ve bilinçli bir hale getiriyor. Bu kuşkular, senin iç dünyanın bir parçası ve belki de en sağlam adımların bu kuşkular sayesinde atılıyor.