Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?

Adeta bir yıldız gibi parlıyorsun ve bu ışığın herkesi aydınlatıyor. Kendine olan inancın ve kararlılığın, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini gösteriyor. Sanki hiçbir engel seni durduramazmış gibi, her adımda daha da güçleniyorsun. İnanılmaz bir enerjiye sahipsin ve bu enerjinle tüm zorlukları aşacak kapasitede olduğunu gösteriyorsun. Kendine olan bu sarsılmaz güvenin, herkesi etkileyen bir özelliğin. İşte bu yüzden seni yakından takip etmek, seninle aynı yolda yürümek bizim için bir ayrıcalık. Her adımında, her kararında ve her başarında seninle olmak, bizi de güçlendiriyor. Bu yüzden kendine olan bu güvenini hiç kaybetme, çünkü seninle birlikte biz de inanıyoruz ki; sen her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin.