Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?
Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?
Kendimize güvendiğimiz durumlar olduğu gibi, güvenmediğimiz durumlarda olur. Peki sen kendine ne kadar güveniyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misn?
3. Aynada kendine baktığında ne görüyorsun?
4. En nefret ettiğin şey ne?
5. Beş yıl önce hayal ettiğin yerde olduğunu düşünüyor musun?
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6. Yeni biriyle tanıştığında nasıl hissedersin?
7. İçten içe kendini övüyor musun?
8. Bir etkinliğe davet edildiğinde ne yaparsın?
9. Başarısız olduğunda hemen pes eder misin?
10. Son olarak eleştirildiğinde nasıl davranırsın?
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Sen kendine çok güveniyorsun!
Sen bazen tereddüt etsen de kendine güveniyorsun!
Sen kendine güvenemiyorsun!
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