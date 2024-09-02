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Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?

Kendine Ne Kadar Güveniyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
02.09.2024 - 16:01

Kendimize güvendiğimiz durumlar olduğu gibi, güvenmediğimiz durumlarda olur. Peki sen kendine ne kadar güveniyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misn?

3. Aynada kendine baktığında ne görüyorsun?

3. Aynada kendine baktığında ne görüyorsun?

4. En nefret ettiğin şey ne?

5. Beş yıl önce hayal ettiğin yerde olduğunu düşünüyor musun?

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6. Yeni biriyle tanıştığında nasıl hissedersin?

7. İçten içe kendini övüyor musun?

8. Bir etkinliğe davet edildiğinde ne yaparsın?

9. Başarısız olduğunda hemen pes eder misin?

10. Son olarak eleştirildiğinde nasıl davranırsın?

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Sen kendine çok güveniyorsun!

Adeta bir yıldız gibi parlıyorsun ve bu ışığın herkesi aydınlatıyor. Kendine olan inancın ve kararlılığın, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini gösteriyor. Sanki hiçbir engel seni durduramazmış gibi, her adımda daha da güçleniyorsun. İnanılmaz bir enerjiye sahipsin ve bu enerjinle tüm zorlukları aşacak kapasitede olduğunu gösteriyorsun. Kendine olan bu sarsılmaz güvenin, herkesi etkileyen bir özelliğin. İşte bu yüzden seni yakından takip etmek, seninle aynı yolda yürümek bizim için bir ayrıcalık. Her adımında, her kararında ve her başarında seninle olmak, bizi de güçlendiriyor. Bu yüzden kendine olan bu güvenini hiç kaybetme, çünkü seninle birlikte biz de inanıyoruz ki; sen her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin.

Sen bazen tereddüt etsen de kendine güveniyorsun!

Kendine olan güvenin tam orta yerde, ne fazla ne de eksik. Zaman zaman içinden bir şüphe sesi yükselse de, genellikle dengede durmayı başarıyorsun. Kendine güven konusunda bir denge ustası olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bu, hayatın her alanında dengeyi sağlama yeteneğinin bir yansımasıdır. Kendine olan inancın, bir deniz feneri gibi, ne tamamen parlak ne de tamamen karanlık. Her zaman orada, seni aydınlatmaya ve yol göstermeye hazır. Bazen içinden bir kuşku uyanıyor, belki de bir karar verme aşamasında veya bir durumla başa çıkmaya çalışırken. Ancak bu kuşkular, senin dengeli duruşunu bozacak kadar büyük değil. Onlar sadece orada, seni daha dikkatli ve bilinçli bir hale getiriyor. Bu kuşkular, senin iç dünyanın bir parçası ve belki de en sağlam adımların bu kuşkular sayesinde atılıyor.

Sen kendine güvenemiyorsun!

Kendine güven konusunda biraz sıkıntı çektiğini hissediyor olabilirsin. Belki de içindeki o ışıltıyı dışarıya yansıtmakta zorlanıyorsun. Hani o içindeki enerjiyi, dinamizmi, hayat dolu ruhunu...  Oysa ki senin içindeki bu enerji, herkesin görmeyi arzuladığı bir ışıltıdır. Biraz çekingen bir tavrın olduğunu düşünüyor olabilirsin. Belki de kalabalıklar içinde kendini ifade etmekte zorlanıyorsun. Kim bilir, belki de yeni insanlarla tanışırken biraz geri planda kalmayı tercih ediyorsun. Ancak unutma ki, herkesin içinde biraz çekingenlik vardır. Önemli olan, bu çekingenliği aşmayı bilmektir. Biraz kendine güven, biraz cesaret ve biraz da o içindeki ışıltıyı dışarıya yansıtma isteği... İşte bu üçlü, senin içinde saklı olan o muhteşem kişiliği ortaya çıkaracak.

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