Sen Neyi Kabullenemiyorsun?

Son dönemlerde hayatın biraz daha zorlaştı, değil mi? İçinden çıkamadığın bir labirent gibi hissediyorsun belki de. Kendini sürekli yorgun ve bitkin hissettiğin, bir türlü enerjini toparlayamadığın günler geçiriyorsun. Belki de bu durumun adını koymakta zorlanıyorsun, belki de kabullenmekten çekiniyorsun. Ancak unutma ki, bu durumun adını koyabilmek ve kabullenmek aslında bir erdemdir. Depresyonla karşı karşıya olduğunu kabul etmek, aslında bu durumla başa çıkmak için atılan ilk adımdır. Kendine karşı dürüst olmak, bu sürecin en önemli parçalarından biridir. Kendini yargılamadan, suçlamadan bu durumu kabullenmek, aslında kendine olan saygının en büyük göstergesidir. Unutma, zor zamanlar geçiriyor olabilirsin ancak her zaman yardım alabileceğin bir yol bulunmaktadır. Kendine zaman tanı, sabırlı ol ve en önemlisi kendine karşı nazik ol. Bu süreci aşabileceğine inan, çünkü sen bu güçte bir bireysin.