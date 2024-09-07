Sen Neyi Kabullenemiyorsun?
Sen Neyi Kabullenemiyorsun?
Hayatımızda bazen kabul edemeyeceğimiz şeyler olur. Bunları sindirmek zor olabilir. Peki sen neyi kabul edemiyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini genelde nasıl hissediyorsun?
4. Sorunlarını kiminle paylaşırsın?
5. Büyük pişmanlıkların var mı?
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6. Kalbin kırıldığında nasıl davranırsın?
7. Peki senin hayattan beklentin ne?
8. Senin ayrılıkların genelde nasıl olur?
9. Kararsız bir yapın var mı?
10. Son olarak kendine en yakın rengi seç bakalım!
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Sen sevilmediğini kabullenemiyorsun!
Sen yalnızlığı kabullenemiyorsun!
Sen depresyonda olduğunu kabul edemiyorsun!
Sen zorlandığını kabullenemiyorsun!
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