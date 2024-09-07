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Sen Neyi Kabullenemiyorsun?

Sen Neyi Kabullenemiyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 13:01

Hayatımızda bazen kabul edemeyeceğimiz şeyler olur. Bunları sindirmek zor olabilir. Peki sen neyi kabul edemiyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini genelde nasıl hissediyorsun?

4. Sorunlarını kiminle paylaşırsın?

5. Büyük pişmanlıkların var mı?

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6. Kalbin kırıldığında nasıl davranırsın?

7. Peki senin hayattan beklentin ne?

8. Senin ayrılıkların genelde nasıl olur?

9. Kararsız bir yapın var mı?

10. Son olarak kendine en yakın rengi seç bakalım!

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Sen sevilmediğini kabullenemiyorsun!

Bir türlü kabullenemediğin o gerçek var ya, işte o seni bir hayli yoruyor. Kendi içinde bir savaş veriyorsun, sevilmediğin gerçeğiyle boğuşuyorsun. Oysa ki sen, herkesin hayranlıkla bakacağı bir insansın. Senin ne kadar değerli ve özel olduğunu anlamayanlar varsa, onların gözleri kör olsun. Çünkü senin kimseye ihtiyacın yok, sen kendi başına bir dünyasın. Fakat işin içine kalbin girdi mi, işler biraz karışıyor. İstediğin kişi, belki de hayatının aşkı, sana gereken ilgiyi göstermiyor. Bu durumu kabullenemiyorsun, kabullenmek istemiyorsun. Belki de bu yüzden, her gece yastığa başını koyduğunda gözlerin doluyor, kalbin sıkışıyor. Ama unutma ki, senin değerini bilmeyen birine değer vermekten vazgeçme zamanı gelmiş olabilir. Kendini sev, çünkü sen harikasın!

Sen yalnızlığı kabullenemiyorsun!

Hayatın karmaşasında kendini biraz yalnız hissediyor olabilirsin, belki de yalnızlığı kabullenmek konusunda zorluk çekiyorsun. Ama yalnızlık kavramı gerçekten de seni bu kadar korkutmalı mı? Birçok insan, hayatın iniş çıkışlarına eşlik eden yalnızlık duygusunu kabullenmekte zorlanır. Kimi zaman kalabalıklar içinde bile kendini yalnız hisseder, kimi zaman da yalnız kalmak ister ama yalnızlığın soğukluğunu düşününce vazgeçer. İşte tam da bu noktada, belki de yalnızlığı biraz yanlış tanımlıyoruz. Yalnızlık, aslında hayatın kaçınılmaz bir parçası. Ve hayır, yalnızlık korkunç bir şey değil. Tam aksine, yalnızlık, kendi iç dünyanıza dönüp kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayan, ruhunuzu dinlendiren ve sizin daha güçlü bir birey olmanızı sağlayan bir süreç. Yalnızlık, bir nevi kendinle baş başa kalma, kendini keşfetme ve kendiyle barışma sürecidir.

Sen depresyonda olduğunu kabul edemiyorsun!

Son dönemlerde hayatın biraz daha zorlaştı, değil mi? İçinden çıkamadığın bir labirent gibi hissediyorsun belki de. Kendini sürekli yorgun ve bitkin hissettiğin, bir türlü enerjini toparlayamadığın günler geçiriyorsun. Belki de bu durumun adını koymakta zorlanıyorsun, belki de kabullenmekten çekiniyorsun. Ancak unutma ki, bu durumun adını koyabilmek ve kabullenmek aslında bir erdemdir. Depresyonla karşı karşıya olduğunu kabul etmek, aslında bu durumla başa çıkmak için atılan ilk adımdır. Kendine karşı dürüst olmak, bu sürecin en önemli parçalarından biridir. Kendini yargılamadan, suçlamadan bu durumu kabullenmek, aslında kendine olan saygının en büyük göstergesidir. Unutma, zor zamanlar geçiriyor olabilirsin ancak her zaman yardım alabileceğin bir yol bulunmaktadır. Kendine zaman tanı, sabırlı ol ve en önemlisi kendine karşı nazik ol. Bu süreci aşabileceğine inan, çünkü sen bu güçte bir bireysin.

Sen zorlandığını kabullenemiyorsun!

Sen zorlandığını kabullenemiyorsun!

Biraz zorlandığını itiraf etmekten çekiniyorsun. Ama biliyor musun? Hayatın her anında, her durumunda süper kahraman olmak zorunda değilsin. Hepimiz insanız ve bazen bazı durumlarla başa çıkmakta zorlanabiliriz. Bu tamamen doğal ve kabul edilebilir bir durum. Biraz zorlandığını kabullenmek, aslında senin güçsüz olduğunu göstermez, tam tersine, kendini daha iyi anladığının ve kendine daha fazla değer verdiğinin bir göstergesi olabilir. Kendine biraz daha hoşgörülü olmayı dene ve bu durumu kabullen. Unutma ki, hayatta herkesin zorlandığı anlar olabilir ve bu durumlar, aslında bizi daha güçlü bir hale getirir. Kendine yüklenmek yerine, bu durumu bir öğrenme fırsatı olarak gör ve kendine biraz daha fazla anlayış göster.

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