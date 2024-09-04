Sen Ne İçin Uğraşıyorsun?
Sen Ne İçin Uğraşıyorsun?
Hayatta herkesin hedefi farklıdır. Herkes başka amaçlar için uğraşır. Peki sen hayatta ne için uğraşıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak senin önceliğin ne?
4. Şansa inanır mısın?
5. Peki hayatında en iyi giden şey ne?
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6. Kötü günler geçiriyorsun ne yaparsın?
7. Gelecek için hedefin var mı?
8. Peki beş yıl önceki hedeflerini gerçekleştirebildin mi?
9. Hayatında bir şeyi değiştirmek zorunda olsan neyi değiştirirsin?
10. Çabalarının boşa gittiğini düşünüyor musun?
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Sen rahat yaşamak için uğraşıyorsun!
Sen mutlu olmak için uğraşıyorsun!
Sen zirvede olmak için uğraşıyorsun!
Sen kendini ispatlamak için uğraşıyorsun!
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