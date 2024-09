Sen Ne İçin Uğraşıyorsun?

Hayatın her anında, her adımda kendini ispatlama arzusuyla yanıp tutuşuyorsun. Gecenin sessiz saatlerinde bile, yastığa başını koyduğunda bile, bu dünyada var olmanın, bir iz bırakmanın derdindesin. Kendini ispatlama hırsı, senin içindeki enerjiyi besleyen kıvılcım, seni harekete geçiren itici güç. Her gün, her saat, her dakika, her saniye bu düşünceyle yaşıyorsun. Kendini ispatlama isteği, senin hayatının merkezinde yer alıyor. Bu istek, senin her hareketini yönlendiriyor, her kararını şekillendiriyor. Kendini ispat etme arzusu, senin hayatının motoru, senin yaşam amacın. Bu dünyada bir iz bırakmak, kendini göstermek, başarılarıyla anılmak... İşte senin en büyük hayalin bu. Kendini ispat etmek, kendine ve tüm dünyaya var olduğunu, değerli olduğunu göstermek.