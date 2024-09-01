Gösterişi Ne Kadar Seviyorsun?
Gösterişi Ne Kadar Seviyorsun?
Kimi insan sade bir hayatı tercih eder. Kimisi ise gösterişli hayatı tercih eder. Peki sen gösterişi ne kadar seviyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Alışveriş yaparken fiyatına mı bakarsın yakışıp yakışmadığına mı?
4. Evde eşyalar sade midir şaşalı mı?
5. Dış görünüş ne kadar önemli? (1=en az, 4=en fazla)
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6. Bulunduğun ortamda göz önünde olmayı sever misin?
7. Peki bu evlerden hangisi sana hitap ediyor?
8. Dışarı çıkarken hazırlanman uzun sürüyor mu?
9. Peki sen kıskanç mısın?
10. Para her şeyden önemli midir?
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Sen gösterişin temsilcisisin!
Sen gösterişten nefret ediyorsun!
Sen gösterişi dozunda seviyorsun!
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