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Gösterişi Ne Kadar Seviyorsun?

Gösterişi Ne Kadar Seviyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 16:01

Kimi insan sade bir hayatı tercih eder. Kimisi ise gösterişli hayatı tercih eder. Peki sen gösterişi ne kadar seviyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Alışveriş yaparken fiyatına mı bakarsın yakışıp yakışmadığına mı?

3. Alışveriş yaparken fiyatına mı bakarsın yakışıp yakışmadığına mı?

4. Evde eşyalar sade midir şaşalı mı?

4. Evde eşyalar sade midir şaşalı mı?

5. Dış görünüş ne kadar önemli? (1=en az, 4=en fazla)

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6. Bulunduğun ortamda göz önünde olmayı sever misin?

7. Peki bu evlerden hangisi sana hitap ediyor?

8. Dışarı çıkarken hazırlanman uzun sürüyor mu?

9. Peki sen kıskanç mısın?

10. Para her şeyden önemli midir?

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Sen gösterişin temsilcisisin!

Hayatının her anında ışıltıyı, parıltıyı ve gösterişi arıyorsun. Göz alıcı, dikkat çekici ve lüks olan her şey senin için vazgeçilmez bir tutku. Adeta bir yıldız gibi parlamak, her anında göz kamaştırmak senin hayat felsefen. Gösterişli yaşam tarzınla herkesi büyülüyorsun, çünkü senin için hayat bir sahne ve sen de bu sahnenin en parlak yıldızısın. Gösterişli kıyafetler, ışıltılı aksesuarlar, lüks arabalar ve görkemli evler... Bunlar senin hayatının olmazsa olmazları. Her zaman en iyisini, en kalitelisini ve en göz alıcı olanı tercih ediyorsun. Çünkü sen, hayatının her anında, her detayında gösterişin ve lüksün peşindesin. Bu gösterişli yaşam tarzın, senin hayatının en büyük parçası. Seni sen yapan, karakterini yansıtan ve kişiliğini ortaya koyan şey bu. Gösterişli her şeyi seviyorsun, çünkü senin için hayat, göz kamaştıran bir ışıltının, büyüleyici bir gösterişin peşinden koşmak demek.

Sen gösterişten nefret ediyorsun!

Sen, gösterişten çok uzak, sade yaşamayı seven bir insansın. Kimi insanlar için bu durum anlaşılmaz olabilir. Ancak senin için durum tamamen farklı. Sen, sade yaşamayı ve sadeliği tercih eden bir insansın. Gösterişten uzak durmanın, senin için bir yaşam tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sen, hayatta en önemli olanın iç huzur ve mutluluk olduğunu düşünüyorsun. Ve bu huzuru ve mutluluğu, sadelikte bulduğunu biliyoruz. Sade yaşamayı tercih etmen, seni diğer insanlardan farklı kılan en önemli özelliklerinden biri. Bu özelliğin, seni özgün ve benzersiz bir kişi yapıyor. Sade yaşamayı tercih etmek, aslında birçok insanın hayatında olmayan bir özgürlüğü elde etmek anlamına geliyor. Bu özgürlük, senin hayatını daha huzurlu ve mutlu bir hale getiriyor. Sonuç olarak, sen gösterişten nefret eden, sadeliği seven bir insansın. Ve bu özelliğin, seni diğer insanlardan farklı kılan en önemli özelliklerinden biri.

Sen gösterişi dozunda seviyorsun!

Hayatın ışıltılı ve göz kamaştırıcı yanlarına karşı bir tutkun olduğun bilinir. Ancak bu, her şeyi aşırıya kaçıran, gösteriş düşkünü biri olduğun anlamına gelmez. Senin tarzın, gösterişin tam da olması gerektiği ölçüde olmasıdır. Her zaman olduğu gibi, senin için asıl önemli olan dengeyi korumaktır. Gösteriş ile sadelik arasında kusursuz bir denge kurmayı başaran biri olarak, senin tarzın her zaman diğerlerinden bir adım öne çıkar. Bir partiye giderken ya da yeni bir proje üzerinde çalışırken, senin zarafetin ve ölçülü gösterişin her zaman çevrendekileri büyüler. Sen, gösterişin tam da olması gerektiği ölçüde olduğu her şeyi seviyorsun. Bu yüzden, ister bir elbise, ister bir ev dekorasyonu, isterse bir müzik parçası olsun, her şeyde gösterişin tam da olması gerektiği ölçüde olmasını ararsın. Bu, senin tarzını ve zevkini yansıtır.

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