Genel Kültür Testi: Trafik Kurallarına Ne Kadar Hakimsin?
Genel Kültür Testi: Trafik Kurallarına Ne Kadar Hakimsin?
Trafik kuralları hepimizin hayatını kolaylaştırmak için vardır. Ama önemli olan bu kuralları ne kadar bildiğimiz ve ne kadar uyduğumuz? Hadi teste!
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1. Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı en az kaç metreden takip etmelidir?
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2. Bu levhanın anlamı nedir?
3. Hangi tabela yol vermen gerektiği anlamına gelir?
4. Bu levha hangisini bildirir?
5. Hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
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6. Bu tabela neyi belirtir?
7. Bu trafik işareti ne anlama gelir?
8. Otoyolda otomobil hız sınırı kaçtır?
9. Bu tabela ne anlama gelmektedir?
10. Bu tabela ne anlama geliyor?
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11. Bu tabela ne anlama gelir?
12. Bu levha ne anlama gelmektedir?
13. Bu levha görüldüğünde ne yapılır?
14. Bu tabela neyi bildirir?
15. Hangi tabela sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?
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16. Peki bu tabelanın anlamı ne olabilir?
17. Aşağıdaki tabelalardan hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir sorun olacağını belirtir?
18. Bu tabelaya gören sürücü ne yapmalı?
19. Bu tabela ne anlama gelmektedir?
20. Son olarak bu levhayı gören birinin hangisini yapması yanlıştır?
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