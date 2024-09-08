Senin Unutmaya Çalıştığın Biri Var mı?
Senin Unutmaya Çalıştığın Biri Var mı?
Bazen birilerini hayatımızdan çıkarırız ama unutmakta zorluk çekeriz. Bazen de unutmak istemeyiz anıları en azından bizimle kalsın isteriz. Peki senin unutmaya çalıştığın biri var mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Unutmaya çalışmak sana acı veriyor mu?
4. Daha önce hiç birine karşılıksız duygular besledin mi?
5. Problemlerini çözemediğinde kimden yardım istersin?
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6. Peki senin için hayattaki en önemli şey ne?
7. Sence sen kıskanılan biri misin?
8. Düşünmekten uyuyamadığın geceler oluyor mu?
9. Senin tahammül edemediğin şey ne?
10. Son olarak sen unutulmaktan korkuyor musun?
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Senin unutmaya çalıştığın biri var!
Senin unutmaya çalıştığın bir değil birçok şey var!
Senin unutmaya çalıştığın biri yok!
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