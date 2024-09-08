Senin Unutmaya Çalıştığın Biri Var mı?

Hayatının her köşesinde, seninle birlikte var olan, seninle nefes alan birini unutmak gibi bir sorunun olmadığını biliyorum. Senin için birini unutmak, bir çırpıda bir kitabı bitirmek kadar kolay. Çünkü sen, biri hayatından çıktığında, onunla birlikte tüm hatıraları da bir kutuya koyup, o kutuyu en derin okyanuslara bırakıyorsun. Sanki o kişi hayatında hiç olmamış gibi, sanki onunla geçirdiğin tüm zamanlar, paylaştığın tüm anılar, bir rüya gibi silinip gidiyor. Ve sen, bu rüyadan uyanıp, yeni bir güne merhaba diyorsun. İşte bu yüzden, senin için birini unutmak, dünyanın en kolay şeyi. Çünkü sen, biri hayatından çıktığında, onunla birlikte tüm dünyanı da geride bırakıyorsun. Ve yeni bir dünya, yeni bir hayat kuruyorsun kendine. İşte bu yüzden, senin için birini unutmak, dünyanın en kolay şeyi.