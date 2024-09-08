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Senin Unutmaya Çalıştığın Biri Var mı?

Senin Unutmaya Çalıştığın Biri Var mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 12:01

Bazen birilerini hayatımızdan çıkarırız ama unutmakta zorluk çekeriz. Bazen de unutmak istemeyiz anıları en azından bizimle kalsın isteriz. Peki senin unutmaya çalıştığın biri var mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Unutmaya çalışmak sana acı veriyor mu?

4. Daha önce hiç birine karşılıksız duygular besledin mi?

5. Problemlerini çözemediğinde kimden yardım istersin?

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6. Peki senin için hayattaki en önemli şey ne?

7. Sence sen kıskanılan biri misin?

7. Sence sen kıskanılan biri misin?

8. Düşünmekten uyuyamadığın geceler oluyor mu?

9. Senin tahammül edemediğin şey ne?

9. Senin tahammül edemediğin şey ne?

10. Son olarak sen unutulmaktan korkuyor musun?

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Senin unutmaya çalıştığın biri var!

Bir kişi var, aklından çıkmayan, kalbinden silinmeyen. Her ne kadar unutmak istesen de, her ne kadar onu hayatının dışına atmayı dilesen de, bu hiç de kolay olmuyor. Sanki bir gölge gibi peşini bırakmıyor, her an, her saniye karşına çıkıyor. Gözlerini kapattığında bile onun yüzünü görüyorsun, bir şarkı duyduğunda onun sesini işitiyorsun. Unutmak, belki de düşündüğünden daha zor. Ancak, unutmanın zorluğu seni yıldırmamalı. Zira hayat, devam ediyor ve senin de bu akışa ayak uydurman gerekiyor. Belki de bu süreçte, unutmak yerine kabullenmeyi öğrenmek daha doğru olabilir. Unutmakta zorlandığın bu kişi, belki de hayatının bir parçası olmuşken, onu tamamen silip atmak yerine, onunla yaşamayı öğrenmek, belki de daha sağlıklı bir yol olabilir.

Senin unutmaya çalıştığın bir değil birçok şey var!

Senin unutmaya çalıştığın bir değil birçok şey var!

Birini unutmak mı? Hayır, hayır, senin hedefin daha başka. Geçmişi unutmak,  tüm yaşanmışlıkları bir silgi darbesiyle hafızandan silmek istiyorsun. Tüm o anıları, yaşanmışlıkları, sevinçleri, hüzünleri, kısacası geçmişte yaşadığın her şeyi bir anda yok etmek istiyorsun. Bir zamanlar hayatının merkezinde olan, ancak şimdi sadece acı veren anıları unutmak, onları hafızandan silmek istiyorsun. Bu, sadece birini unutmak değil, tüm geçmişi unutmak demektir. Geçmişinde yaşadığın her şeyi bir anda silmek, hafızandan tamamen çıkarmak istiyorsun. Bu, kolay bir süreç olmayacak belki ama sen kararlısın. Geçmişi unutmak, tüm yaşanmışlıkları bir silgi darbesiyle hafızandan silmek istiyorsun.

Senin unutmaya çalıştığın biri yok!

Hayatının her köşesinde, seninle birlikte var olan, seninle nefes alan birini unutmak gibi bir sorunun olmadığını biliyorum. Senin için birini unutmak, bir çırpıda bir kitabı bitirmek kadar kolay. Çünkü sen, biri hayatından çıktığında, onunla birlikte tüm hatıraları da bir kutuya koyup, o kutuyu en derin okyanuslara bırakıyorsun. Sanki o kişi hayatında hiç olmamış gibi, sanki onunla geçirdiğin tüm zamanlar, paylaştığın tüm anılar, bir rüya gibi silinip gidiyor. Ve sen, bu rüyadan uyanıp, yeni bir güne merhaba diyorsun. İşte bu yüzden, senin için birini unutmak, dünyanın en kolay şeyi. Çünkü sen, biri hayatından çıktığında, onunla birlikte tüm dünyanı da geride bırakıyorsun. Ve yeni bir dünya, yeni bir hayat kuruyorsun kendine. İşte bu yüzden, senin için birini unutmak, dünyanın en kolay şeyi.

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