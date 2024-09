Senin Unutmaya Çalıştığın Biri Var mı?

Bir kişi var, aklından çıkmayan, kalbinden silinmeyen. Her ne kadar unutmak istesen de, her ne kadar onu hayatının dışına atmayı dilesen de, bu hiç de kolay olmuyor. Sanki bir gölge gibi peşini bırakmıyor, her an, her saniye karşına çıkıyor. Gözlerini kapattığında bile onun yüzünü görüyorsun, bir şarkı duyduğunda onun sesini işitiyorsun. Unutmak, belki de düşündüğünden daha zor. Ancak, unutmanın zorluğu seni yıldırmamalı. Zira hayat, devam ediyor ve senin de bu akışa ayak uydurman gerekiyor. Belki de bu süreçte, unutmak yerine kabullenmeyi öğrenmek daha doğru olabilir. Unutmakta zorlandığın bu kişi, belki de hayatının bir parçası olmuşken, onu tamamen silip atmak yerine, onunla yaşamayı öğrenmek, belki de daha sağlıklı bir yol olabilir.