Kendine Ne Kadar Değer Veriyorsun?

Kendine olan değerin, kendi yıldızının parıltısını gölgeleyecek hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Kendi değerini bilen, kendine nasıl davranması gerektiğini çok iyi anlayan birisin. Kendine olan bu bilinçli yaklaşımın, her adımda kendini el üstünde tutmanı sağlıyor. Kendini öyle bir el üstünde tutuyorsun ki, bu durum etrafındakileri de etkileyerek, onların da kendilerine değer vermelerini sağlıyor. Kendine olan bu sevgi ve saygı, adeta bir ışık gibi çevrene yayılıyor ve etrafındakilere de pozitif enerji veriyor. Kendine olan bu değerinle, kendi yıldızının parıltısını her daim yükseklerde tutuyorsun. Kendine olan bu özgüvenin ve değerinle, hayatın her alanında başarıyı yakalıyorsun. Kendine olan bu değerinle, kendini her daim el üstünde tutuyorsun.