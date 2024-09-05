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Kendine Ne Kadar Değer Veriyorsun?

Kendine Ne Kadar Değer Veriyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 14:01

Kendimize iyi davrandığımız zamanlar olduğu gibi kötü zamanlar da olur. Bazen kendimize çok hoyrat davrandığımız zamanlar olur. Peki sen kendine nasıl davranıyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kendinde en sevdiğin özelliğin ne?

4. İlişkilerinde öncelik genelde kim oluyor?

4. İlişkilerinde öncelik genelde kim oluyor?

5. Arkadaşlarınla aran nasıl?

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6. Sen inciten birini kolayca affeder misin?

7. Kendine zaman ayırıyor musun?

8. Doğum günün unutulursa nasıl hissedersin?

9. Zor bir kişiliğin olduğunu düşünüyor musun?

10. En son ne zaman kendinle gurur duydun?

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Sen kendine çok değer veriyorsun!

Kendine olan değerin, kendi yıldızının parıltısını gölgeleyecek hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor. Kendi değerini bilen, kendine nasıl davranması gerektiğini çok iyi anlayan birisin. Kendine olan bu bilinçli yaklaşımın, her adımda kendini el üstünde tutmanı sağlıyor. Kendini öyle bir el üstünde tutuyorsun ki, bu durum etrafındakileri de etkileyerek, onların da kendilerine değer vermelerini sağlıyor. Kendine olan bu sevgi ve saygı, adeta bir ışık gibi çevrene yayılıyor ve etrafındakilere de pozitif enerji veriyor. Kendine olan bu değerinle, kendi yıldızının parıltısını her daim yükseklerde tutuyorsun. Kendine olan bu özgüvenin ve değerinle, hayatın her alanında başarıyı yakalıyorsun. Kendine olan bu değerinle, kendini her daim el üstünde tutuyorsun.

Sen kendine nasıl değer vereceğini bilmiyorsun!

Kendine değer verme konusunda hala tam anlamıyla başarılı olamadığını hissediyorsun, değil mi? Kendi değerinin farkına varmak, kendi ışığını görmek istiyorsun ama bu konuda bir türlü yolunu bulamıyorsun. İşte tam burada, bu karmaşık duyguların arasında, kendine değer vermeyi öğrenmek için bir yol arıyorsun. Ancak, bu konuda nasıl bir adım atacağını, hangi yöntemleri kullanacağını tam olarak bilmiyorsun. Kendine değer verme konusunda belki de biraz yardıma ihtiyacın var. Kendini öncelikli kılmayı, kendine olan sevgini artırmayı ve kendi değerini anlamayı öğrenmek için biraz rehberlik ve destek gerekiyor olabilir. Kendine değer verme yolculuğunda sana eşlik edecek biri, belki de tam da aradığın şey olabilir.

Sen kendine hiç değer vermiyorsun!

Bir yıldız gibi parlamak yerine, kendi ışığını söndürmeyi seçiyorsun gibi görünüyor. Kendi değerinin farkında olmamak, adeta bir sis perdesi gibi hayatının önüne çökmüş durumda. Bu durumu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Kendine karşı sanki savaş ilan etmişsin gibi bir hava var etrafında. Kendine düşman kesilmişsin adeta. Kendini sevmeyi ve değer vermeyi öğrenmek, hayatının her alanında daha parlak bir yıldız olmanın anahtarı olabilir. Kendine olan bu sert tutumunu bir kenara bırakıp, kendini sevmenin ve değer vermenin yollarını bulmalısın.  Unutma, kendine olan sevgin ve değerin, hayatının her alanında daha mutlu ve başarılı olmanın en önemli adımıdır. Kendi ışığını söndürmek yerine, onu daha da parlatabilirsin.

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