Kendine Ne Kadar Değer Veriyorsun?
Kendine Ne Kadar Değer Veriyorsun?
Kendimize iyi davrandığımız zamanlar olduğu gibi kötü zamanlar da olur. Bazen kendimize çok hoyrat davrandığımız zamanlar olur. Peki sen kendine nasıl davranıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendinde en sevdiğin özelliğin ne?
4. İlişkilerinde öncelik genelde kim oluyor?
5. Arkadaşlarınla aran nasıl?
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6. Sen inciten birini kolayca affeder misin?
7. Kendine zaman ayırıyor musun?
8. Doğum günün unutulursa nasıl hissedersin?
9. Zor bir kişiliğin olduğunu düşünüyor musun?
10. En son ne zaman kendinle gurur duydun?
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Sen kendine çok değer veriyorsun!
Sen kendine nasıl değer vereceğini bilmiyorsun!
Sen kendine hiç değer vermiyorsun!
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