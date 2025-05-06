7 Mayıs Çarşamba Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Venüs ve Plüton, adeta senin için harika bir altmışlık açı oluşturuyor. Bu iki güçlü gezegenin astrolojik etkisi ise para konularında adeta sezgisel bir güç kazanmana yardımcı oluyor. Beklemediğin bir yerden gelecek olan bir gelir ya da uzun zamandır beklediğin bir borcun geri dönüşü, seni şaşırtabilir ve hatta biraz da olsa heyecanlandırabilir.

İşte tam da bu noktada, finansal durumunu gözden geçirme ve belki de biraz yapılandırma zamanı. Kemerleri sıkı bağla, çünkü cüzdanını dolduracak bir rüzgar seni bekliyor! Sezgilerinle attığın adımlar ve yatırım kararlarında yanılmayacaksın.

Aşk hayatında ise, Merkür ve Chiron'un kavuşumundan söz edeceğiz. Bu enerji ise geçmişte kalan ve belki de hâlâ içini kemiren bir pişmanlıkla yüzleşmeni sağlayabilir. Bu durum, ilk başta biraz zorlayıcı olabilir ama unutma ki, her yara zamanla iyileşir. Belki de pişmanlıklar için kendini affetme zamanın da gelmiştir. Tüm bunları ardında bırakarak huzur bulabilir, biraz da yalnız kalmak isteyebilirsin. Kalbin bir süre boş olacak gibi görünüyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...