5 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün iş birlikleri ve ortaklık ilişkilerin üzerinde karar vermelisin çattı. Ay tutulmasının güçlü etkisi altında, mevcut iş ortaklıkların ya da sözleşmelerin sona erebilir. Tabii bazı şeyler son bulmak yerine tamamen yeni bir forma da dönüşebilir. Bu, geleceğe dair beklentilerini ve planlarını tamamen değiştirmen gerektiği anlamına gelebilir.

İş hayatında yaşayacağın bu değişimler, uzun zamandır beklediğin bir yenilenmeyi beraberinde getirecek. Bu nedenle dönüşüme açık olmalı ancak imzalar atılmadan önce her şeyi dikkatle kontrol etmelisin. Güvenliğini sağladığından, maddi ve manevi anlamda çıkarlarını gözettiğinden emin olmalısın!

Aşk hayatında ise, Akrep burcunda gerçekleşen Ay Tutulması, kalbinin en derin köşelerinde bir fırtına yaratabilir. Partnerinle aranda, belki de uzun süredir göz ardı ettiğin ya da çözemediğin meseleler, bu enerjik dönüşümle birlikte gün yüzüne çıkabilir. Görünen o ki fırtınaların ardından daha sağlam ve gerçek bir aşkla karşılaşabilirsin. Sonunda taşların yerine oturduğunu hissettiğinde aşka 'Evet' diyebilirsin. Galiba yüzükleri hazırlama zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...