1 Mayıs Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün senin için finansal anlamda dönüşümlerin yaşandığı bir gün olabilir. Borçlarını ödemek, yeni yatırımlar yapmak ya da ortaklaşa bir yatırım planı ile elini güçlendirmek gündeminde yer alabilir. İş çevrenle ilgili bazı sırların da gün yüzüne çıkabileceği bir gün seni bekliyor.

Tam da bu noktada Venüs ile Plüton arasındaki kare açısının da etkisiyle, iş hayatında radikal bir değişiklik yapma kararı alabilirsin. Maddi büyümeyi hedefleyerek ilerlediğin bu süreçte kazanmaya odaklanmalısın. Ancak aldığın risklere de dikkat etmelisin. Belki de hırslarını canlandırmalı, biraz daha tutkulu adımlar atarak kazanmayı garantilemelisin. Bol şans!

Aşk hayatına geldiğimizde ise, Venüs ile Plüton arasındaki kare açısının etkisi altında duyguların daha da derinleşeceğini söylemek mümkün. Ancak bu durum, aynı oranda bir içsel huzursuzluk hissinin de artmasına neden olabilir. Sadakatsizlik ve güvensizlik gibi zorlu konularla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu süreçte en doğru kararı vermek için sezgilerine güvenmeyi unutma. Aynı zamanda gökyüzündeki gerilim ile ortaya çıkan boş kuruntulara da aldırış etme. Zira aşk tüm bunlardan büyük. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…