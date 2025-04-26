27 Nisan Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün güç savaşlarının ortasında kalabilirsin. Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay ile birlikte herkes daha fazlasını isterken, sen dengeyi tutturan tarafta yer alabilirsin. Taşların yerine oturmasını sağlayan bir tavır ile yorucu bir pazar gününde adeta hakemlik yapmalısın.

Hak edenin hakkını almasını sağlayarak vicdanın rahat bir şekilde günü tamamlayabilirsin. Ancak daha da önemlisi bugün yönettiğin süreç ve ustalığınla ödüllendirilebilirsin. Mars ile Plüton karşıtlığında gücü elinde tutan sen olacaksın. Görünen o ki terfiyi ya da takdiri kapan da sen olacaksın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Boğa Yeni Ay'ında romantik konularda da dengeyi sağlayabilirsin. Aklın ile kalbini dengeye getirebilir, mutluluğu seçebilirsin. Ufukta evlilik var, bizden söylemesi... Ne istediğini bilerek birlikteliğini güçlendirdiğin bu dönümün sonunda evindeki huzurla hayattan keyif alacaksın. Belki bu pazar akşamı romantik bir akşam yemeği de hiç fena olmaz, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...